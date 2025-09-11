Marco Rossi megint hárít, másra mutogat, majd törli magát a Facebookról

Az még érthető, hogy az olasz edző nehezen emésztette meg, hogy csapata Budapesten 3-2-re kikapott Portugáliától a labdarúgó vb-selejtezők második fordulójában. Az viszont nehezen emészthető meg, hogy a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón megint elővette a szokásos kártyát. Marco Rossi szerint a helyzet összetett, de azért a riporterek és bloggerek is hibásak.

Marco Rossi szerint a bloggerek és riporterek is hibásak. Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi hárít? Vagy igaza van?

Ez a téma nem először kerül elő, sőt az utóbbi időben mintha egyre többször dohogna emiatt a mester. Pedig azok, akik a kommenteket írják, ugyanazok, akik súlyos pénzeket fizetnek ki egy-egy meccsjegyért. Az újságírók is a munkájukat végzik, ami pedig a megfogalmazásokat illeti: egyetlen korábbi magyar szövetségi kapitánnyal sem bánt olyan kesztyűs kézzel a magyar sportsajtó, mint vele. A bloggerek? Persze, akadnak bicskanyitogató vélemények, de azért a többség még mindig issza a mester szavait, nem jellemző az, hogy bántanák a nemzeti csapatot.

Ezek után teljesen jogos a kérdés: mi a probléma? Erre kerestük a választ a Rapid sport legújabb adásában.