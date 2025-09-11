Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Marco Rossiújságírókblogger

Marco Rossi megint hárít, másra mutogat, majd törli magát a Facebookról

Kicsit már unalmas, hogy a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egy-egy vereség után a riporterekkel, bloggerekkel, kommentelőkkel foglalkozik, miközben, saját bevallása szerint nem is olvassa el ezeket a véleményeket. Marco Rossi most szintet lépett, mert közölte: letörli magát a legnagyobb közösségi oldal felületéről. Erről is beszélgettünk a Rapid sport legújabb adásában.

Lantos Gábor
2025. 09. 11. 5:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az még érthető, hogy az olasz edző nehezen emésztette meg, hogy csapata Budapesten 3-2-re kikapott Portugáliától a labdarúgó vb-selejtezők második fordulójában. Az viszont nehezen emészthető meg, hogy a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón megint elővette a szokásos kártyát. Marco Rossi szerint a helyzet összetett, de azért a riporterek és bloggerek is hibásak.

Marco Rossi
Marco Rossi szerint a bloggerek és riporterek is hibásak. Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi hárít? Vagy igaza van?

Ez a téma nem először kerül elő, sőt az utóbbi időben mintha egyre többször dohogna emiatt a mester. Pedig azok, akik a kommenteket írják, ugyanazok, akik súlyos pénzeket fizetnek ki egy-egy meccsjegyért. Az újságírók is a munkájukat végzik, ami pedig a megfogalmazásokat illeti: egyetlen korábbi magyar szövetségi kapitánnyal sem bánt olyan kesztyűs kézzel a magyar sportsajtó, mint vele. A bloggerek? Persze, akadnak bicskanyitogató vélemények, de azért a többség még mindig issza a mester szavait, nem jellemző az, hogy bántanák a nemzeti csapatot. 

Ezek után teljesen jogos a kérdés: mi a probléma? Erre kerestük a választ a Rapid sport legújabb adásában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.