A Győri ETO egykori játékosát megviselte a Vipers drámája

Mozgalmas év áll Katrine Lunde mögött: a Vipers Kristiansand megszűnése után a dán Odensénél folytatta pályafutását, ám a szerződése csupán az idény végéig szólt. Lunde az Európai Kézilabda-szövetségnek (EHF) adott interjúban elmondta, hogy az elmúlt hónapok mentálisan megterhelőek voltak számára, több ajánlatot is mérlegelnie kellett, és időre volt szüksége, hogy eldöntse, merre folytatja karrierjét.
A háromszoros olimpiai bajnok elárulta, hogy az elmúlt szezon különleges és kihívásokkal teli időszak volt számára, elsősorban a Vipers Kristiansand megszűnése, valamint az Odensénél töltött öt hónap miatt. Hozzátette, hogy a klub csődje nagyon megviselte, jelentősen befolyásolta a mentális állapotát, és szüksége volt némi időre, hogy átgondolja a jövőjét. Több ajánlatot mérlegelt, és sok kérdés merült fel benne, amelyekre nem volt egyszerű választ adni.