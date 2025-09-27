A Győri ETO egykori játékosát megviselte a Vipers drámája

Mozgalmas év áll Katrine Lunde mögött: a Vipers Kristiansand megszűnése után a dán Odensénél folytatta pályafutását, ám a szerződése csupán az idény végéig szólt. Lunde az Európai Kézilabda-szövetségnek (EHF) adott interjúban elmondta, hogy az elmúlt hónapok mentálisan megterhelőek voltak számára, több ajánlatot is mérlegelnie kellett, és időre volt szüksége, hogy eldöntse, merre folytatja karrierjét.

Katrine Lunde nehezen tette túl magát a Vipers megszűnésén (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A háromszoros olimpiai bajnok elárulta, hogy az elmúlt szezon különleges és kihívásokkal teli időszak volt számára, elsősorban a Vipers Kristiansand megszűnése, valamint az Odensénél töltött öt hónap miatt. Hozzátette, hogy a klub csődje nagyon megviselte, jelentősen befolyásolta a mentális állapotát, és szüksége volt némi időre, hogy átgondolja a jövőjét. Több ajánlatot mérlegelt, és sok kérdés merült fel benne, amelyekre nem volt egyszerű választ adni.