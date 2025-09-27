Győri ETOCrvena zvezdaVipers KristiansandKatrine Lunde

A Győri ETO egykori játékosát megviselte a Vipers drámája

Katrine Lunde, a Győri ETO egykori kapusa hosszú bizonytalanság után új fejezetet nyitott pályafutásában: a 45 éves klasszis szeptemberben a szerb Crvena zvezda csapatához igazolt. Lundét elmondása szerint nagyon megviselte korábbi klubja, a Vipers Kristiansand megszűnése, ám a belgrádi együttesnél biztató kezdettel folytatja karrierjét, ahol a szakmai stáb és csapattársai is meleg fogadtatásban részesítették.

C. Kovács Attila
2025. 09. 27. 12:15
Katrin Lunde kétszer nyert BL-t a Győri ETO-val. Forrás: ATTILA KISBENEDEK/AFP
Mozgalmas év áll Katrine Lunde mögött: a Vipers Kristiansand megszűnése után a dán Odensénél folytatta pályafutását, ám a szerződése csupán az idény végéig szólt. Lunde az Európai Kézilabda-szövetségnek (EHF) adott interjúban elmondta, hogy az elmúlt hónapok mentálisan megterhelőek voltak számára, több ajánlatot is mérlegelnie kellett, és időre volt szüksége, hogy eldöntse, merre folytatja karrierjét.

Katrine Lunde nehezen tette túl magát a Vipers megszűnésén.
Katrine Lunde nehezen tette túl magát a Vipers megszűnésén (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A háromszoros olimpiai bajnok elárulta, hogy az elmúlt szezon különleges és kihívásokkal teli időszak volt számára, elsősorban a Vipers Kristiansand megszűnése, valamint az Odensénél töltött öt hónap miatt. Hozzátette, hogy a klub csődje nagyon megviselte, jelentősen befolyásolta a mentális állapotát, és szüksége volt némi időre, hogy átgondolja a jövőjét. Több ajánlatot mérlegelt, és sok kérdés merült fel benne, amelyekre nem volt egyszerű választ adni.

Aztán jött Crvena zvezda, és minden megváltozott

Sokáig még maga Lunde sem tudta, hol folytatja a pályafutását, ám szeptemberben sikerült megegyeznie a Crvena zvezdával, a  szerb csapat a 2025/26-os idény végéig szerződtette a 45 éves kapust. Lunde elmondta, váratlanul érte, amikor a belgrádi klub felvette vele a kapcsolatot, és kezdetben nem gondolta volna, hogy Szerbiában folytatja a karrierjét. A Milan Vujkóval folytatott beszélgetés azonban meggyőzte, hiszen a klubvezető világos elképzeléseket és ambiciózus terveket vázolt fel, amelyek inspirálóan hatottak a rutinos kapusra.

A játékos a szezon kezdete előtt néhány nappal csatlakozott az együtteshez, és elmondása szerint a csapattársak, az edzők és a szakmai stáb is nagyon kedvesen fogadták. Bár a debütálásra két héttel később került sor, Lunde kiemelte, hogy izgatottan várja, milyen élmények és kihívások várnak rá a Crvena zvezdában.

Őszintén szólva, elég ideges voltam, mikor bemutatkoztam. De egyre jobban megismerem a csapatot, és nagyon várom, mi minden vár még ránk.

– zárta gondolatait a norvég válogatott kapusa.

Lunde 2010 és 2015 között a Győri ETO-t erősítette, a magyar klubbal két Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett. A Győr után az orosz Rosztov-Donnál folytatta pályafutását 2015-ben, hogy aztán 2017-ben visszatérjen nevelőegyesületéhez, a Vipershez. 

