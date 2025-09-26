Nagy fájdalmat élt át a magyar válogatott játékosa a BL-győztes elleni drámában

Fazekas Gergő kettő, Szita Zoltán egy gólt szerzett a Magdeburg vendégeként, de Ilics Zoran is szerepet vállalt abban, hogy a férfikézilabda Bajnokok Ligája csütörtök esti mérkőzésén szoros csatát vívjon a Wisla Plock az addig szintén százszázalékos címvédővel. A német klub 7-7-es állás után lépett el, és még az 52. percben is ötgólos előnyben volt – innen jött vissza a lengyel együttes úgy, hogy az utolsó fél percben az egyenlítésért támadhatott. Végül Xavier Sabaté vezetőedző csapata nem járt sikerrel, a dudaszó előtti másodpercekben ugyanis Sergey Hernández egymás után kétszer is védett, így a Barcelona elleni múlt heti találkozó után ezúttal is BL-hőssé vált.

A spanyol kézilabdakapus, Sergey Hernández a Fazekas Gergőék elleni BL-meccsen is a Magdeburg hőse lett (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

Fazekas Gergő a Magdeburg–Wisla Plock után

– Először is, nagyon fájdalmas így veszíteni. Esélyünk volt a döntetlenre Magdeburgban a Bajnokok Ligája címvédője, egyben a világ egyik legjobb csapata ellen.

Ennek ellenére nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert a végsőkig küzdöttünk.

Tovább fogunk dolgozni, és remélhetőleg hazai közönség előtt majd mi nyerünk – nyilatkozta a mérkőzést követően a lengyel klub magyar válogatott irányítója.

A következő körben, október 8-án a Magdeburg a dán GOG otthonába látogat, míg a Wisla Plock az északmacedón Pelisztert fogadja.