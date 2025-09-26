Nagy fájdalmat élt át a magyar válogatott játékosa a BL-győztes elleni drámában

Fazekas Gergő kettő, Szita Zoltán egy gólt szerzett a Magdeburg vendégeként, de Ilics Zoran is szerepet vállalt abban, hogy a férfikézilabda Bajnokok Ligája csütörtök esti mérkőzésén szoros csatát vívjon a Wisla Plock az addig szintén százszázalékos címvédővel. A német klub 7-7-es állás után lépett el, és még az 52. percben is ötgólos előnyben volt – innen jött vissza a lengyel együttes úgy, hogy az utolsó fél percben az egyenlítésért támadhatott. Végül Xavier Sabaté vezetőedző csapata nem járt sikerrel, a dudaszó előtti másodpercekben ugyanis Sergey Hernández egymás után kétszer is védett, így a Barcelona elleni múlt heti találkozó után ezúttal is BL-hőssé vált.
Fazekas Gergő a Magdeburg–Wisla Plock után
– Először is, nagyon fájdalmas így veszíteni. Esélyünk volt a döntetlenre Magdeburgban a Bajnokok Ligája címvédője, egyben a világ egyik legjobb csapata ellen.
Ennek ellenére nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert a végsőkig küzdöttünk.
Tovább fogunk dolgozni, és remélhetőleg hazai közönség előtt majd mi nyerünk – nyilatkozta a mérkőzést követően a lengyel klub magyar válogatott irányítója.
A következő körben, október 8-án a Magdeburg a dán GOG otthonába látogat, míg a Wisla Plock az északmacedón Pelisztert fogadja.
Férfikézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló
A csoport:
- Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC 27-30 (15-15)
- HBC Nantes (francia)–Kolstad HB (norvég) 39-24 (21-13)
- Aalborg HB (dán)–Sporting CP (portugál) 35-30 (18-12)
- Industria Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német) 32-37 (15-22)
Az állás: 1. Füchse 6 pont, 2. Aalborg 4, 3. Veszprém 4, 4. Sporting 4, 5. Nantes 2, 6. Kielce 2, 7. Kolstad 2, 8. Dinamo 0.
B csoport:
- OTP Bank–Pick Szeged – Paris Saint-Germain (francia) 31-29 (17-17)
- PPD Zagreb (horvát)–Barcelona (spanyol) 25-32 (12-17)
- Eurofarm Peliszter (északmacedón)–GOG (dán) 28-31 (14-14)
- SC Magdeburg (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 27-26 (14-10)
Az állás: 1. Magdeburg 6 pont, 2. Barcelona 4, 3. Szeged 4, 4. Plock 4, 5. PSG 2, 6. GOG 2, 7. Peliszter 2, 8. Zagreb 0.