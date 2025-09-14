Se Muszukajev, se Bajcajev: nem lett magyar érem a birkózó-vb-n

Bajcajev Vlagyiszlav és Muszukajev Iszmail szombaton két siker után egyaránt a negyeddöntőben szenvedett vereséget, de mindkettőjük legyőzője fináléba jutott, így versenyzőink vigaszágon folytathatták. A 125 kilósok között idén debütáló, de 97 kilósként magyar színekben Eb-ezüst- és bronzérmes Bajcajev 3-2-re nyert az üzbég Haszanboj Rahimov ellen, így készülhetett az esti programba a bronzmeccsre az Eb-2. lengyel Robert Baran ellen.

Versenyzőink közül eddig Bajcajev Vlagyiszlav jutott a legtovább, az ötödik helyig Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztõség

Bajcajev az ötödik helyen végzett

A fizikailag erősebb, nagyobb rivális végig vezetett, passzivitási pontokat szerzett és akciókat is csinált, a vége 5-0-s vereség lett, Bajcajev az ötödik helyen zárt.

A 65 kg-ban, azaz egy súlycsoporttal lejjebb világ- és Európa-bajnok, 32 éves Muszukajev a vb-ezüst- és bronzérmes kirgiz Ernazar Akmatalijev ellen lépett szőnyegre, és 4-4 után technikai tussal kikapott, így ő nem jutott el a bronzmeccsig.

A szabadfogásúak 74 kilogrammos súlycsoportjában a 29 éves Kuramagomedov Murad két magabiztos győzelemmel kezdett, a kazah Alibek Abdikaszimovot 8-1-re, a a dél-koreai Han Te Gilt 7-1-re verte. A negyeddöntőben az oroszok olimpiai és háromszoros világbajnoka, Zaurbek Szidakov várt rá. Kuramagomedov 5-1-re kikapott, így ezután szurkolni kellett legyőzőjének, hogy jusson be a döntőbe, mert akkor hétfőn ő is folytathatja a vb-t a bronzérmet megcélozva. Ám Szidakon ezután az elődöntőben kikapott, így versenyzőnk kiesett.