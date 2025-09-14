birkózó-világbajnokságbirkózásMuszukajev Iszmail

„Megsértett engem és a becsületemet” – világ- és Európa-bajnokunk reagált a botrányra

Az egy súlycsoporttal feljebb versenyző Muszukajev Iszmail reagált a zágrábi birkózó-világbajnokság negyeddöntőjében történtekre, miután kikapott a japán Aojagi Josinoszukétől. Az indulatoktól nem mentes összecsapás sportszerűtlen megmozdulást is hozott, s ezt Muszukajev Iszmail sem hagyta szó nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 11:57
Muszukajev Iszmail nagy csatában alulmaradt a negyeddöntőben (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A vb-negyeddöntő során Muszukajev Iszmail japán ellenfele előbb megpróbálta megtéveszteni a bírót azzal, hogy nem tudja befogni a lenti fogást, közben pedig nem kímélte világ- és Európa-bajnokunk legérzékenyebb pontját, az intim testrészét – írja a birkozoszov.hu.

Muszukajev Iszmail nehezen viselte ellenfele sportszerűtlenségét
Muszukajev Iszmail nehezen viselte ellenfele sportszerűtlenségét (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Muszukajev Iszmail elnézést kért tettéért

Muszukajev a történteket hevesen reagálta le: egy ponton elszakadt nála a cérna és többször meg akarta ütni a japánok vb-ezüstérmesét, ami nem a birkózószőnyegre való. Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány ugyanakkor kiállt sportolója mellett. Az orosz származású birkózó a tettét utóbb megbánva így reagált a hivatalos Instagram-oldalán:

– Ami szombaton, a japán ellen a szőnyegen történt, arra nem vagyok büszke, és senkit sem buzdítok ilyesmire. Ti mindannyian biztosan tudjátok, hogy békeszerető ember vagyok, és komoly ok nélkül sosem viselkednék így. 

Az ő tetteivel megsértett engem, és ezzel a becsületemet is, ami ilyen következményekhez vezetett, hiszen bármely magára valamit is adó férfit sértene ez.

Nem tudom, náluk hogyan viszonyulnak ehhez, de a Kaukázusban ez elfogadhatatlan. Békét és jóságot mindenkinek! – írta Muszukajev Iszmail.

Muszukajev tavaly a párizsi olimpián is hasonlóan járt, akkor szintén megmarkolta a péniszét egy ellenfele. A magyar birkózó vasárnap a vb-ezüst- és bronzérmes kirgiz Ernazar Akmatalijev ellen folytatta a világbajnokságot, de vereséget szenvedett, így este nem küzdhet a bronzéremért. A nehézsúlyú (125 kg-os) Vlagyiszlav Bajcajev ugyanakkor győzött a vigaszság első körében, így ő a vasárnap esti programban éremért harcolhat Zágrábban.

