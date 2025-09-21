Labdarúgó NB IKazincbarcika SCSzőke GergőgyászÚjpest FC

Szívszaggató, amit apja tragikus halála után tett az NB I-es futballista

A Kazincbarcika története első élvonalbeli győzelmét aratta az Újpest ellen, de volt a pályán valaki, akinek ez a siker még többet jelenthetett. A labdarúgó NB I szombati játéknapján Szőke Gergő a 86. percben lépett pályára az Újpest-verő újonc színeiben, és ehhez most hihetetlen lelki erő kellett, mindössze két nappal apja tragikus hirtelenségű halála után.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 7:45
Szőke Gergő a tragikusan elhunyt apját gyászolva lépett pályára az Újpest ellen a Kazincbarcika történelmi NB I-es győzelmén
Szőke Gergő a tragikusan elhunyt apját gyászolva lépett pályára az Újpest ellen a Kazincbarcika történelmi NB I-es győzelmén Forrás: M4 Sport
Az Újpest szurkolói számon kérték a csapat játékosait, akik történelmi vereséget szenvedtek a Kazincbarcika ellen az NB I-ben: az újonc 2-0-s sikere az együttes fennállásának első élvonalbeli győzelme volt. A sportszakmai vetület mellett azonban volt a meccsnek egy mélyen emberi oldala is, ami a Kazincbarcika 21 éves középpályása, Szőke Gergő hihetetlen lelki erejét bizonyította.

Szőke Gergő apja tragikus halála után két nappal pályára lépett az NB I-ben
Szőke Gergő apja tragikus halála után két nappal pályára lépett az NB I-ben. Fotó: kbsc.hu

A fiatal játékos mindössze két nappal a meccs előtt vesztette el az édesapját, aki a klub csütörtöki tájékoztatása szerint tragikus hirtelenséggel hunyt el. Szőke Gergő azonban apja halála után is ott volt az Újpest elleni meccsen, és a hajrában pályára is lépett, amivel csapattársai szemében is nagyot nőtt.

Apja tragikus halála után is a csapattal akart lenni az NB I-es futballista

– Egy olyan dologgal kezdeném, ami nagyon fájó, de egyben mutatja a csapat erejét. Szőke Gergő édesapja elhunyt két nappal ezelőtt. Sok mindent láttam életem során, de egy ilyen erős karakterű játékost, aki apukája halála után másnap jön és a csapattal szeretne lenni, na ez az igazi sportemberi méltóság. Mindenben támogatjuk őt, nagyon büszke vagyok rá – fogalmazott Sós Bence, a Kazincbarcika játékosa az Újpest elleni győzelem után.

Sós egyébként szabadrúgásból gólt is szerzett a meccsen, ami után egyenesen az apját gyászoló Szőkéhez futott ki, neki és a családjának ajánlotta a találatát. Íme a szívszaggató jelenet:

NB I, 7. FORDULÓ

péntek: 
Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, 11 769 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Gruber (68., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.) 
szombat: 
Nyíregyháza–Paks 1-1 (0-0), Nyíregyháza, 4535 néző, jv: Kovács I. Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
Kazincbarcika–Újpest 2-0 (2-0), Mezőkövesd, jv: Molnár A. Gólszerzők: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)
Puskás Akadémia–ETO FC 0-2 (0-2), Felcsút, jv: Berke. Gólszerzők: Anton (12. – 11-esből), Benbuali (24.)
vasárnap: 
Kisvárda–DVSC 17.45 (Tv: M4 Sport) 
MTK–Zalaegerszeg 20.00 (Tv: M4 Sport) 

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

