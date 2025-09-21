Szívszaggató, amit apja tragikus halála után tett az NB I-es futballista

Az Újpest szurkolói számon kérték a csapat játékosait, akik történelmi vereséget szenvedtek a Kazincbarcika ellen az NB I-ben: az újonc 2-0-s sikere az együttes fennállásának első élvonalbeli győzelme volt. A sportszakmai vetület mellett azonban volt a meccsnek egy mélyen emberi oldala is, ami a Kazincbarcika 21 éves középpályása, Szőke Gergő hihetetlen lelki erejét bizonyította.

Szőke Gergő apja tragikus halála után két nappal pályára lépett az NB I-ben. Fotó: kbsc.hu

A fiatal játékos mindössze két nappal a meccs előtt vesztette el az édesapját, aki a klub csütörtöki tájékoztatása szerint tragikus hirtelenséggel hunyt el. Szőke Gergő azonban apja halála után is ott volt az Újpest elleni meccsen, és a hajrában pályára is lépett, amivel csapattársai szemében is nagyot nőtt.

Apja tragikus halála után is a csapattal akart lenni az NB I-es futballista

– Egy olyan dologgal kezdeném, ami nagyon fájó, de egyben mutatja a csapat erejét. Szőke Gergő édesapja elhunyt két nappal ezelőtt. Sok mindent láttam életem során, de egy ilyen erős karakterű játékost, aki apukája halála után másnap jön és a csapattal szeretne lenni, na ez az igazi sportemberi méltóság. Mindenben támogatjuk őt, nagyon büszke vagyok rá – fogalmazott Sós Bence, a Kazincbarcika játékosa az Újpest elleni győzelem után.

Sós egyébként szabadrúgásból gólt is szerzett a meccsen, ami után egyenesen az apját gyászoló Szőkéhez futott ki, neki és a családjának ajánlotta a találatát. Íme a szívszaggató jelenet: