Válogatottak tértek vissza, miközben sztárcsapatoktól is igazoltak az NB I klubjai

Szerda éjfélkor véget ért a jövés-menés. A nyári átigazolási időszak után már csak olyan futballistákat szerezhetnek meg az NB I klubjai, akik a szeptember 3-i határidő előtt szabadon igazolhatóvá váltak. Az utolsó napokban a hatodik fordulónál járó 2025/2026-os szezont gyengébben kezdő egyesületek, a Diósgyőr, a Nyíregyháza és a Zalaegerszeg voltak a legaktívabbak, de volt mozgás a Ferencvárosnál is.

A nyáron átalakult az NB I-ben címvédő Ferencváros kerete is, visszatért például a csapatba a képünkön labdával látható ifjabb Lisztes Krisztián (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A BL-ben és az NB I-ben is segítenek a Ferencváros nyári érkezői

Az összegzést illik a bajnoki címvédő FTC-vel kezdeni. A 2019 óta sorozatban hét bajnoki címet nyert futballklub hetedik éve folyamatosan sikerrel veszi a selejtezőt, és állandó résztvevője a nemzetközi kupaküzdelmeknek. A zöld-fehérek ebben az évben az Európa-liga főtáblájáig jutottak.

A bajnokcsapatnál érkezők és távozók is voltak bőven. A legutóbbi újonc az augusztus 31-én bejelentett nigériai támadó, Bamidele Yusuf, aki az újvidéki FK Vojvodinától távozva szegődött Budapestre, méghozzá jó ajánlólevéllel, hiszen az előző idényben 46 mérkőzésen 21 gólt és 7 gólpasszt ért el. Az ő szerződtetése óta csak kölcsönadásokról számolt be a Ferencváros: a mellőzött Kenan Kodro Spanyolországba, a fiatal hátvéd, Kaján Norbert a Csíkszeredába, a 18 esztendős támadó, Szabó Szilárd pedig a Kisvárdához került.

A korábban megszerzett labdarúgók közül többen is hozzájárultak ahhoz, hogy az FTC egészen a rájátszáskörig menetelt a Bajnokok Ligája kvalifikációjában, ahol végül a Qarabag összesítésben egy góllal jobbak bizonyult, így a Fradi az El-ben folytathatja. Ami külön öröm, hogy a Pakstól megvásárolt középpályás, Ötvös Bence teljesítménye olyan szintű volt, amely válogatott meghívót is ért a szeptemberi selejtezőkre – a játékos pályafutása során először készülhet a nemzeti csapattal. Robbie Keane vezetőedző a legelső BL-selejtezőtől kezdve számított Ötvösre, de az újak közül az ír Callum O’Dowdára, Toon Raemaekersre, Gavriel Kanikovszkira, illetve a Puskás Akadémiától megvett csatárra, Jonathan Levire is, aki viszont inkább a bajnokságban jut szóhoz, akárcsak a brazil Cadu vagy a Nyíregyházáról igazolt Nagy Barnabás. Daniel Arzani lassabban halad: az ausztrál válogatott szélső az eddigiekben mindössze két bajnokin kapott epizódszerepet.