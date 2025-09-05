NB INyíregyházaETO FCFTCátigazolási piac

Válogatottak tértek vissza, miközben sztárcsapatoktól is igazoltak az NB I klubjai

Bezárt a piac. Hivatalosan szeptember 3., szerda éjfélig tartott a labdarúgó NB I nyári átigazolási időszaka, ezt követően már csak szabadon igazolható játékosokat szerződtethetnek a klubok. Tekintsük át, milyen érdekesebb változások történtek az élvonalbeli klubok háza táján!

Hatos Szabolcs
2025. 09. 05. 5:40
A magyar utánpótlás-válogatott Michael Okeke (18) már a piaczárás után került a Manchester Citytől az NB I-be. Fotó: MTI/Bús Csaba
Szerda éjfélkor véget ért a jövés-menés. A nyári átigazolási időszak után már csak olyan futballistákat szerezhetnek meg az NB I klubjai, akik a szeptember 3-i határidő előtt szabadon igazolhatóvá váltak. Az utolsó napokban a hatodik fordulónál járó 2025/2026-os szezont gyengébben kezdő egyesületek, a Diósgyőr, a Nyíregyháza és a Zalaegerszeg voltak a legaktívabbak, de volt mozgás a Ferencvárosnál is.

A nyáron átalakult az NB I-ben címvédő Ferencváros kerete is, visszatért például a csapatba a képünkön labdával látható ifjabb Lisztes Krisztián.
A nyáron átalakult az NB I-ben címvédő Ferencváros kerete is, visszatért például a csapatba a képünkön labdával látható ifjabb Lisztes Krisztián (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

A BL-ben és az NB I-ben is segítenek a Ferencváros nyári érkezői

Az összegzést illik a bajnoki címvédő FTC-vel kezdeni. A 2019 óta sorozatban hét bajnoki címet nyert futballklub hetedik éve folyamatosan sikerrel veszi a selejtezőt, és állandó résztvevője a nemzetközi kupaküzdelmeknek. A zöld-fehérek ebben az évben az Európa-liga főtáblájáig jutottak.

A bajnokcsapatnál érkezők és távozók is voltak bőven. A legutóbbi újonc az augusztus 31-én bejelentett nigériai támadó, Bamidele Yusuf, aki az újvidéki FK Vojvodinától távozva szegődött Budapestre, méghozzá jó ajánlólevéllel, hiszen az előző idényben 46 mérkőzésen 21 gólt és 7 gólpasszt ért el. Az ő szerződtetése óta csak kölcsönadásokról számolt be a Ferencváros: a mellőzött Kenan Kodro Spanyolországba, a fiatal hátvéd, Kaján Norbert a Csíkszeredába, a 18 esztendős támadó, Szabó Szilárd pedig a Kisvárdához került.

A korábban megszerzett labdarúgók közül többen is hozzájárultak ahhoz, hogy az FTC egészen a rájátszáskörig menetelt a Bajnokok Ligája kvalifikációjában, ahol végül a Qarabag összesítésben egy góllal jobbak bizonyult, így a Fradi az El-ben folytathatja. Ami külön öröm, hogy a Pakstól megvásárolt középpályás, Ötvös Bence teljesítménye olyan szintű volt, amely válogatott meghívót is ért a szeptemberi selejtezőkre – a játékos pályafutása során először készülhet a nemzeti csapattal. Robbie Keane vezetőedző a legelső BL-selejtezőtől kezdve számított Ötvösre, de az újak közül az ír Callum O’Dowdára, Toon Raemaekersre, Gavriel Kanikovszkira, illetve a Puskás Akadémiától megvett csatárra, Jonathan Levire is, aki viszont inkább a bajnokságban jut szóhoz, akárcsak a brazil Cadu vagy a Nyíregyházáról igazolt Nagy Barnabás. Daniel Arzani lassabban halad: az ausztrál válogatott szélső az eddigiekben mindössze két bajnokin kapott epizódszerepet.

Ötvös Bence (balra) a Ferencváros egyik nagy nyeresége, aki nem csak az NB I-ben jelenthet segítséget a vezetőedző, Robbie Keane számára
Ötvös Bence (balra) a Ferencváros egyik nagy nyeresége, aki nem csak az NB I-ben jelenthet segítséget a vezetőedző, Robbie Keane számára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Ferencváros kölcsönadás után „kapta vissza” az MTK-tól Gruber Zsombort, aki a nyár másik kellemes meglepetése lehetett a fradistáknak – a szezonban eddig négy bajnoki gólnál járó egyszeres válogatott szélsőre is számít Rossi az írek és a portugálok ellen. A rutinos bekk, Botka Endre Kecskemétről tért vissza, ő az NB I-ben kap lehetőséget, a BL-selejtezőkön nem játszott, és kimaradt az El-keretből is. Nem úgy ifjabb Lisztes Krisztián, aki kölcsönszerződéssel tért vissza az  Eintracht Frankfurttól, ahol az előző egy évben nemigen került a nagycsapat közelébe, ennek ellenére is benevezték az Európa-ligára.

Röviden emlékezzünk meg az FTC távozói közül azokról, akik a korábbi évek sikereihez nagyban hozzátettek, ám most eligazoltak:

  • A bosnyák hátvéd, Eldar Civic hat év után Oroszországba szerződött,
  • akárcsak poszttársa, a második ferencvárosi korszakát lezáró Cristian Ramírez.
  • A tavaly Belgrádból érkezett gólerős brazil, Matheus Saldanha az arab világba, az Al-Vaszl csapatához távozott,
  • míg a mali támadó, a múltban több fontos Fradi-gólt jegyző Adama Traoré a török Genclerbirligi labdarúgója lett.

 

Így erősítettek a további kupacsapatok

A Ferencváros mellett kupagyőztesként a Paksi FC az Európa-liga, bronzérmesként a Puskás Akadémia, bajnoki negyedikként pedig a győri ETO FC a Konferencialiga kvalifikációjában szerepelhetett. A felcsútiak egy, a paksiak kettő, a győriek három selejtezőkört mentek, az ETO a Kl főtáblájának kapujában bukott el, miután hazai győzelme után kikapott Bécsben a Rapidtól.

A bajoki tabellát jelenleg is vezető Paks mindössze négy magyar labdarúgót jelentett be, Pető Milán a másodosztályba kiesett Videotontól, Rideg Bálint a Vasas tartalékcsapatától, Szalai József az NB II-es Mezőkövesdtől, Zeke Márió pedig a szintén másodosztályba zuhant Kecskeméttől érkezett.

Az ETO FC aktívabb volt, a győri egyesület hétfőn például még azt közölte, hogy a kilencszeres válogatott Schön Szabolcs a klubhoz került kölcsönbe. A 24 éves játékos az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wandererst hagyta maga mögött, és rögtön optimistán nyilatkozott – a labdarúgó szerint új csapata az első három hely valamelyikén zárhatja a szezont jövő májusban.

Schön Szabolcs mostanáig kilencszer szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban is
Schön Szabolcs mostanáig kilencszer szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban is (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Puskás Akadémia egy egészen friss üzlettel rukkolt elő már a piaczárás után. Szeptember 4-én, csütörtökön vált véglegessé, hogy csatlakozik Hornyák Zsolt vezetőedző keretéhez a legutóbb a Manchester Cityben futballozó 19 éves középpályás, a magyar U21-es válogatott Michael Okeke. Az Angliában született labdarúgó, akinek édesanyja magyar, édesapja nigériai, egy nappal korábban távozott a világfutball egyik meghatározó sztárklubjától, a Manchester Citytől, ahová kilenc éven keresztül tartozott. Tagja volt az U18-as Premier League-győztes csapatnak, az elmúlt két évben pedig profi szerződéssel futballozott a klub U21-es együttesében.

 

A góllövőlista éllovasa Lengyelországba került, és lezárult Keita ügye is

Az élvonalbeli szezonrajt után igencsak beindult Molnár Rajmund, aki öt találkozón ötször volt eredményes az MTK színeiben, így a transzferidőszak nagy kérdése volt, hogy miként alakul majd a sorsa. Nos, a 23 éves támadó már nem gyarapíthatja tovább az NB I-es találatainak számát, miután múlt szombaton a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin csapatához került. Molnár a válogatott keretének ugyancsak először tagja. Nem ő a hat meccs után mindössze nyolcadik helyezett MTK Budapest egyedüli vesztesége, ezen a nyáron Kosznovszky Márk is elhagyta a klubot: a középpályás az angol második vonalban szereplő Portsmouth légiósa lett.

Molnár Rajmund (9) Lengyelországba szerződött, így egyelőre nem gyarapítja tovább NB I-es góljainak számát
Molnár Rajmund (9) Lengyelországba szerződött, így egyelőre nem gyarapítja tovább NB I-es góljainak számát (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

– Két fontos láncszem esett ki a csapatból, de megvannak a játékosok, akik pótolhatják mindkettőt, a klub pedig ugyanazon az úton megy tovább, amin eddig is – mondta Polyák Balázs klubmenedzser az M1 aktuális csatornának adott interjúban. 

Molnár Rajmund iránt Hollandiából és Lengyelországból kaptunk ajánlatot, de a vezetőség és a játékos közös döntése volt, hogy végül a Pogon lett a befutó. Természetesen Molnár Rajmund értékesítéséhez leginkább a játékos teljesítményére volt szüksége, de kellett az MTK brandértéke is.

A pontverseny utolsó helyén hat kör után az abszolút újonc Kazincbarcika egyetlen ponttal áll, ám nincs jobb helyzetben a négypontos Zalaegerszeg és Nyíregyháza, valamint a hatpontos Diósgyőr sem. A piaczárás előtti utolsó napokban éppen a két keleti klub között alakult ki egy érdekes ügylet.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a nyíregyháziakat erősítő Aboubakar Keita már el sem utazott csapata győri bajokijára, és szerződése felbontását kérte. Munkáltatója akkor jogi lépéseket sem tartott kizártnak, végül szeptember 3-án eldőlt, hogy a Diósgyőr kivásárolta jövő nyárig szóló szerződéséből az elefántcsontpartit.

– Aboubakar Keita nagyszerű képességű védekező középpályás, a technikai tudása mellett remek fizikai tulajdonságokkal is rendelkezik, felesleges bemutatni. Érkezésével tovább erősítettük az amúgy is erős középpályánkat – nyilatkozta Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója, aki hozzátette: a miskolciak már nem terveznek új játékosokat igazolni.

Érdekesség, hogy a Diósgyőr egy másik közvetlen riválistól, Zalaegerszegről is igazolt, méghozzá egy támadó középpályást Yohan Croizet-Kollár személyében. 

A Nyíregyháza igyekezett gyorsan megoldást találni a megüresedett védekező középpályás posztra, és csütörtökön bejelentette a 20 éves Dantaye Gilbert szerződtetését. A hétszeres trinidadi válogatott a holland sztárcsapattól, Dzsudzsák Balázs korábbi klubjától, a PSV-től érkezett, a klub másodosztályban szereplő U21-es együttesében futballozott az előző két idényében.

A fenti frissítések mellett tehát már hat hétvégén túl is van a magyar NB I, amelynek csapatai a válogatott szünet miatt ezen a hétvégén nem lépnek pályára. A bajnokság szeptember 19-én folytatódik.

