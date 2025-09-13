Rendkívüli

Itt az újabb hanganyag: a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana

FradiCSM BukarestGyőrkézilabda Bajnokok LigájaKlujber KatrinEsbjerg

A Fraditól elmenekült átlövő Bukarestben törhet borsot Klujber és a magyar szurkolók orra alá

Slágermeccsekkel folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája a hétvégén. A címvédő Győri Audi ETO hazai pályán fogadja a dán Esbjerget, amelytől még sosem kapott ki. Vasárnap délután a Jesper Jensen vezette Ferencváros a román CSM Bucuresti otthonában gyűjtené be első pontjait a női kézi BL új évadában. A bukaresti találkozó külön pikantériáját Valerija Maszlova adja, aki tavaly még a Fradiban játszott.

Perlai Bálint
2025. 09. 13. 6:27
Klujber Katrin egykori posztriválisa ellen lép pályára vasárnap a CSM Bukarest elen
Klujber Katrin egykori posztriválisa ellen lép pályára vasárnap a CSM Bukarest otthonában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétvégén a női kézi BL új idényének csoportkörében a második forduló következik. A programot az a Debrecen nyitja a román Bistrita ellen (szombat 16.00), amely egy hete a továbbjutás szempontjából nagyon fontos győzelmet aratott Podgoricában. Az első meccsen – főleg annak második félidejében – mutatott játék remélhetőleg kitart a szombat délutáni meccsre is. A címvédő Győri Audi ETO KC-hez az az Esbjerg látogat (szombat 18.00), amely még sosem győzte le a magyar csapatot: legutóbb a 2025-ös budapesti négyes döntőben találkoztak, az elődöntőben a Győr egy végletekig kiélezett meccsen végül egy góllal nyert. Vasárnap 16 órától peig az egy hete vereséggel rajtoló Ferencváros javítana a CSM Bucuresti otthonában, ez a találkozó Valerija Maszlova, a nyáron az FTC-től Bukarestbe igazolt orosz átlövő miatt lesz különösen érdekes.

Valerija Maszlova nyártól már női kézi BL-résztvevő CSM Bucurestit erősíti
Valerija Maszlova nyártól már a szintén női kézi BL-résztvevő CSM Bucurestit erősíti (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Női kézi BL: Maszlova az FTC és Klujber ellen bizonyítana

Már áprilisban jött a bejelentés, miszerint mindössze egy év után távozik a 24 éves Maszlova a zöld-fehérektől. Az orosz játékos posztján Klujber Katrin volt egyértelműen a Fradi húzóembere, emiatt jutott kevesebb játéklehetőség Maszlovának, aki emiatt orrolhatott meg, vagy legalábbis jobbnak látta távozni. A Ferencváros-szurkolók sem hullajtottak krokodilkönnyeket az orosz miatt, aki a BL-ben összesen 31 gólt dobott – de az idény talán legfontosabb meccsén, az Odense elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő érdi visszavágóján két nagy ziccert is kihagyott. Maszlova a CSM Bukarest színeiben már be is mutatkozott, de a dán Ikast elleni kellemetlen BL-pofon során a három lövésből csak egyszer talált a kapuba.

Ha Maszlova a Fradiról beszélhetett a bukaresti öltözőben, akkor a túloldalt mindezt Vilde Ingstad tehette meg. A 30 éves norvég beálló az elmúlt két idényt a román fővárosban töltötte.

Ingstad mellett a Jesper Jensen vezette FTC-hez még Mette Tranborg érkezett, a másik norvég klasszis a védekezésben is képes világklasszis teljesítményt nyújtani, noha ezzel idén még adós. Egy hete az Odense ellen a jó kapusteljesítmény hiányzott, de hiba lenne a vereséget Laura Glauser és Janurik Kinga nyakába varrni: a dánok rendre ziccereket dobhattak a hét a hat elleni támadásokkal. De a románok is vereséggel kezdték az idényt Európában, így lélektani előnyről egyik oldalt sem beszélhetünk. Az előző évadban is találkoztak a felek a csoportkörben, akkor ősszel a 11 gólos Klujber vezérletével a Fradi először nyert Bukarestben, majd Érden is nyerni tudott. 

Noha messze még a csoportkör vége, de Jensennek – és a szurkolóknak – egy romániai győzelemnél nincs, ami nagyobb löketet adna az októberi folytatásra.

Az Esbjerg csodát tenne, de idáig mindig pofon lett a vége

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a hétvégi meccsek felvezetőjében kiemelten foglalkozott a Győr és a dán csapat összecsapásával, ráadásul ez a hét kiemelt találkozója is. Per Johansson együttese Dortmundban erődemonstrációt tartott egy hete. A 43-30-as győzelem akkora különbség, ami soha korábban nem volt az első fordulóban. Meglepő lenne, ha szombat este is ilyen eredmény lenne az Audi Aréna kijelzőjén.

Az eddigi tíz egymás elleni meccsükön tíz győri győzelem született, de az elmúlt két évben lejátszott hat találkozón négyszer is csak egy gól volt a különbség.

– Múlt hétvégén Dortmundban már megtapasztaltam, hogy milyen az ETO mezében játszani, de az Audi Arenában ez valami hihetetlen lesz a hétvégén. Nagyon várom már, hogy a saját szurkolóink előtt lépjünk pályára – nyilatkozta a zöld-fehérekhez nyáron érkező dán játékos, Helena Elver.

Szemerey Zsófi már a győri szurkolókkal is találkozott
Szemerey Zsófi már a győri szurkolókkal is találkozott (Fotó: Peka Roland)

Szemerey Zsófi: Hazatértem

Az EHF emellett interjút készített a nyáron a Metztől Győrhöz igazoló Szemerey Zsófival. 

– Most úgy érzem, hazatértem, boldog és büszke vagyok. Emlékszem, amikor elmentem, még a régi csarnokban játszottunk, az új csak később épült meg. Szóval az infrastruktúra sokkal jobb, de amikor beléptem a klub irodájába, furcsa érzés fogott el, mert az ott dolgozó emberek nem cserélődtek, de jó volt viszontlátni őket – kezdte Szemerey, aki még 2013-ban távozott Győrből, majd a kapuskérdésről is beszélt.  – Többet akarok védeni, mint a múlt évadban, és meg akarom mutatni a képességeimet. Három kapusunk van, de Sandra Toft babát vár. Hatadou Sakóval másmilyen a védési stílusunk, ő kisebb, sokat pattog, én magasabb vagyok, ezért másképpen játszom. Szóval, a szituációtól függően választhatnak közülünk az edzők, és ez csak jó lehet a csapatnak.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló

Szombat, A csoport:

  • 16.00: DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita-Nasaud (román) (tv: Sport1) 
  • 18.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) (tv: Sport1)

Vasárnap, B csoport:

  • 16.00: CSM Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria (tv: Sport1)

A Győr és az Esbjerg tavaszi mérkőzése a BL-elődöntőben:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojeleknyugalom

Jövőre is alkotmányos többség kell!

Szájer József avatarja

AHOL A LABDA LESZ – Kis különbség, kis nyugalom – nagy különbség, nagy nyugalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu