A Fraditól elmenekült átlövő Bukarestben törhet borsot Klujber és a magyar szurkolók orra alá

Hétvégén a női kézi BL új idényének csoportkörében a második forduló következik. A programot az a Debrecen nyitja a román Bistrita ellen (szombat 16.00), amely egy hete a továbbjutás szempontjából nagyon fontos győzelmet aratott Podgoricában. Az első meccsen – főleg annak második félidejében – mutatott játék remélhetőleg kitart a szombat délutáni meccsre is. A címvédő Győri Audi ETO KC-hez az az Esbjerg látogat (szombat 18.00), amely még sosem győzte le a magyar csapatot: legutóbb a 2025-ös budapesti négyes döntőben találkoztak, az elődöntőben a Győr egy végletekig kiélezett meccsen végül egy góllal nyert. Vasárnap 16 órától peig az egy hete vereséggel rajtoló Ferencváros javítana a CSM Bucuresti otthonában, ez a találkozó Valerija Maszlova, a nyáron az FTC-től Bukarestbe igazolt orosz átlövő miatt lesz különösen érdekes.

Valerija Maszlova nyártól már a szintén női kézi BL-résztvevő CSM Bucurestit erősíti (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Női kézi BL: Maszlova az FTC és Klujber ellen bizonyítana

Már áprilisban jött a bejelentés, miszerint mindössze egy év után távozik a 24 éves Maszlova a zöld-fehérektől. Az orosz játékos posztján Klujber Katrin volt egyértelműen a Fradi húzóembere, emiatt jutott kevesebb játéklehetőség Maszlovának, aki emiatt orrolhatott meg, vagy legalábbis jobbnak látta távozni. A Ferencváros-szurkolók sem hullajtottak krokodilkönnyeket az orosz miatt, aki a BL-ben összesen 31 gólt dobott – de az idény talán legfontosabb meccsén, az Odense elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő érdi visszavágóján két nagy ziccert is kihagyott. Maszlova a CSM Bukarest színeiben már be is mutatkozott, de a dán Ikast elleni kellemetlen BL-pofon során a három lövésből csak egyszer talált a kapuba.

Ha Maszlova a Fradiról beszélhetett a bukaresti öltözőben, akkor a túloldalt mindezt Vilde Ingstad tehette meg. A 30 éves norvég beálló az elmúlt két idényt a román fővárosban töltötte.

Ingstad mellett a Jesper Jensen vezette FTC-hez még Mette Tranborg érkezett, a másik norvég klasszis a védekezésben is képes világklasszis teljesítményt nyújtani, noha ezzel idén még adós. Egy hete az Odense ellen a jó kapusteljesítmény hiányzott, de hiba lenne a vereséget Laura Glauser és Janurik Kinga nyakába varrni: a dánok rendre ziccereket dobhattak a hét a hat elleni támadásokkal. De a románok is vereséggel kezdték az idényt Európában, így lélektani előnyről egyik oldalt sem beszélhetünk. Az előző évadban is találkoztak a felek a csoportkörben, akkor ősszel a 11 gólos Klujber vezérletével a Fradi először nyert Bukarestben, majd Érden is nyerni tudott.

Noha messze még a csoportkör vége, de Jensennek – és a szurkolóknak – egy romániai győzelemnél nincs, ami nagyobb löketet adna az októberi folytatásra.

Az Esbjerg csodát tenne, de idáig mindig pofon lett a vége

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a hétvégi meccsek felvezetőjében kiemelten foglalkozott a Győr és a dán csapat összecsapásával, ráadásul ez a hét kiemelt találkozója is. Per Johansson együttese Dortmundban erődemonstrációt tartott egy hete. A 43-30-as győzelem akkora különbség, ami soha korábban nem volt az első fordulóban. Meglepő lenne, ha szombat este is ilyen eredmény lenne az Audi Aréna kijelzőjén.

Az eddigi tíz egymás elleni meccsükön tíz győri győzelem született, de az elmúlt két évben lejátszott hat találkozón négyszer is csak egy gól volt a különbség.

– Múlt hétvégén Dortmundban már megtapasztaltam, hogy milyen az ETO mezében játszani, de az Audi Arenában ez valami hihetetlen lesz a hétvégén. Nagyon várom már, hogy a saját szurkolóink előtt lépjünk pályára – nyilatkozta a zöld-fehérekhez nyáron érkező dán játékos, Helena Elver.