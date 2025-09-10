Rendkívüli

Csöpi csodavilágba csöppent, a párizsi sztár is megemlegeti a nevét

Maradandó élményekkel gazdagodott, valóra vált a gyerekkori álma az Újfehértóról indult labdarúgónak. Ötvös Bence szombaton Írországban (2-2) debütált és pályára lépett kedden Portugália ellen (2-3) a telt házas Puskás Arénában is. A Ferencváros Csöpinek becézett védekező középpályása 27 évesen jutott el erre a szintre, jó ideig a magyar másodosztályban szerepelt. Lapunknak elárulta, mit visz haza a nemzeti válogatottól, egyáltalán hogyan fogadták Szoboszlaiék az újoncot. Ötvös Bence arról is beszélt, hogyan reagált az öltözőben Marco Rossi a Cristiano Ronaldóéktól elszenvedett fájó vereségre.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 10. 11:55
Ötvös Bence Magyarország - Portugália vb-selejtező Ötvös Bence
A labdát bűvölő Ötvös Bence igazi világsztárok ellen játszott (Fotó: Mirkó István)
Kétszer is csereként beszállva kapott mintegy félórányi játéklehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól a magyar futball egyik új felfedezettje. Az Újfehértón született, Nyíregyházán nevelkedett, már a Ferencvárost erősítő középpályás, Ötvös Bence egyáltalán nem jött zavarba Cristiano Ronaldóéktól a budapesti világbajnoki selejtezőn.

Ötvös Bence
Ötvös Bence (jobbra) mindkétszer fiatal klubtársát, Tóth Alexet váltotta a válogatottban (Fotó: MLSZ)

Csöpi belecsöppent

Ahogy az írek ellen, a PSG és a portugál válogatott egyik sztárjának, Nuno Mendesnek is kiosztott egy kötényt Ötvös Bence. Ezzel meg is adta az alaphangot hasznos játékának a nemzeti stadionban, ahol a 60. percben állt be, pont azután, hogy Ronaldo büntetőjével 2-1-re vezetett a Nemzetek Ligája-győztese.

– Rendkívül jó tartják a labdát a portugálok, ezen kellett változtatni. amit kért a szövetségi kapitány, sikerült megvalósítani: kiegyenlítettünk, de nem sokáig örülhettünk, nem sikerült pontot szereznünk. Intenzív volt a játék, nehéz volt volt beállni, felvenni a ritmust csereként. Ugyanez igaz azokra is, akik az elejétől a pályán voltak. Nyomást tettek ránk, sokat birtokolták a labdát és rengeteget mozogtak. Nyilván erre készültünk, betartottuk, amit kért a mester. Nincs okunk szégyenkezésre – mondta kissé csalódottan az interjúzónában a színész Bujtor István nyomán Csöpinek becézett Ötvös Bence, aki először játszott a nemzeti csapatban hazai pályán, több mint 65 ezer szurkoló előtt a Puskás Arénában.

Nyilván, amikor az ember elkezd focizni, arról álmodik, hogy ekkora stadionban, ilyen játékosok ellen lép pályára. Szerencsére most nekem megadatott. A közeg, a stadion, a szurkolók, a szeretet, amit kaptunk, feltöltött. 

Persze lehetett volna jobb is: kis szerencsével négy ponttal is zárhattuk volna az első két meccset. Pozitívan kell hozzáállni, a következő összetartásra még jobban fel kell készülnünk, és be kell húzni a legközelebbit.

Ötvös Bence
Ötvös Bence is átélhette a pályán a Puskás Aréna egyedi atmoszféráját (Fotó: MLSZ/Jani Martin)

Ötvös Bence elrúgta volna

Október 11-én Örményországot fogadja a magyar labdarúgó-válogatott. A csoport leggyengébbnek tartott együttese legyőzte Írországot, azaz nem lehet félvállról venni. Ahogy az esetleges problémákat, hibákat sem. A harmadik portugál gól előtt a saját tizenhatosunk előtt passzolt Szoboszlai a középre mozgó Kerkeznek, akit megelőztek, és a megszerzett labdából bevitték a győztes találatot. Felvetődött, mi lehetett Ötvös Bence szerepe, neki mutogatott-e Szoboszlai.

– Szerintem nem nekem. Azt láttam, hogy ahonnan eljöttem, ott nagy terület nyílt, oda valakinek vissza kellett volna lépni.

 Ilyen helyzetben jobban jártunk volna, hogyha elrúgjuk a labdát, de most ez sajnos így alakult

 – reflektált Ötvös Bence, akitől megkérdeztük, milyen reakciót váltott ki a játékosokból a harmadik kapott gól és vereség. – Mondhatjuk, hogy különösen bosszantó. Azt nézzük, hogy milyen csapat ellen játszottunk, amelyik talán Európa egyik legjobbja most, akkor más az összkép. Kicsit bánkódunk a meccs alakulása miatt, de büszkének is kel lennünk magunkra azért, ahogy játszottunk. Harcoltunk a végsőkig, ezúttal ennyire volt elég.

Marco Rossi és Szoboszlaiék reakciója

A mérkőzés után több mint egy óra is eltelt, mire a néhány nyilatkozatra kijelölt magyar labdarúgó megérkezett az újságírókhoz. Értelemszerűen nem hallatszott ki az öltözőből a győzelmek alkalmával bömböltetett zene, nem lehetett tudni, mi zajlott a színfalak mögött. Ötvös elárulta, nem törtek-zúztak az öltözőben.

– A múltkori, írországi meccs után azért dühösebbek voltunk. Az, hogy ott a végén csúszott ki a kezünkből a győzelem, kicsit fájóbb volt. Nyilván ez a vereség sem esett jól, a Mister nem tartott semmilyen beszédet, csak körbement, gratulált mindenkinek – avatott be a 27 éves labdarúgó, aki kacskaringós úton jutott el a címeres mez viseléséig. 

Mélyről kapaszkodott fel

Az Újfehértón született, remek géneket örökölt Csöpi Nyíregyházán nevelkedett, Cigándon a harmadosztályban is erősödött. Kisvárdán lett NB I-es labdarúgó a 23. születésnapja előtt. A kiesés után Paksra, onnan idén nyáron a Ferencvárosba igazolt . Sokan kételkedtek benne, ehhez képest alapember lett Robbie Keane Európa-ligába jutó együttesében: 10 mérkőzésen játszott, hétszer a kezdőcsapatban kapott helyet. A válogatottban is bemutatkozott, és befogadták Szoboszlaiék.

Az ember hall ezt-azt, meg a médiából is látja, hogy mindenki úgy nyilatkozik: mennyire pozitív, befogadó közeg jellemzi a csapatot. Én is meg tudom erősíteni, hogy nagyon jól éreztem magam. Sikerült megismernem a többieket, maradandó élményeket szereztem

– mondta lapunknak Ötvös Bence.

Csöpi egy teljesen új világba csöppent, és jó ideig maradna. Ha már annyit várt rá és dolgozott érte.

 

