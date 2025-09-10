Csöpi csodavilágba csöppent, a párizsi sztár is megemlegeti a nevét

Kétszer is csereként beszállva kapott mintegy félórányi játéklehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól a magyar futball egyik új felfedezettje. Az Újfehértón született, Nyíregyházán nevelkedett, már a Ferencvárost erősítő középpályás, Ötvös Bence egyáltalán nem jött zavarba Cristiano Ronaldóéktól a budapesti világbajnoki selejtezőn.

Ötvös Bence (jobbra) mindkétszer fiatal klubtársát, Tóth Alexet váltotta a válogatottban (Fotó: MLSZ)

Csöpi belecsöppent

Ahogy az írek ellen, a PSG és a portugál válogatott egyik sztárjának, Nuno Mendesnek is kiosztott egy kötényt Ötvös Bence. Ezzel meg is adta az alaphangot hasznos játékának a nemzeti stadionban, ahol a 60. percben állt be, pont azután, hogy Ronaldo büntetőjével 2-1-re vezetett a Nemzetek Ligája-győztese.

– Rendkívül jó tartják a labdát a portugálok, ezen kellett változtatni. amit kért a szövetségi kapitány, sikerült megvalósítani: kiegyenlítettünk, de nem sokáig örülhettünk, nem sikerült pontot szereznünk. Intenzív volt a játék, nehéz volt volt beállni, felvenni a ritmust csereként. Ugyanez igaz azokra is, akik az elejétől a pályán voltak. Nyomást tettek ránk, sokat birtokolták a labdát és rengeteget mozogtak. Nyilván erre készültünk, betartottuk, amit kért a mester. Nincs okunk szégyenkezésre – mondta kissé csalódottan az interjúzónában a színész Bujtor István nyomán Csöpinek becézett Ötvös Bence, aki először játszott a nemzeti csapatban hazai pályán, több mint 65 ezer szurkoló előtt a Puskás Arénában.

Nyilván, amikor az ember elkezd focizni, arról álmodik, hogy ekkora stadionban, ilyen játékosok ellen lép pályára. Szerencsére most nekem megadatott. A közeg, a stadion, a szurkolók, a szeretet, amit kaptunk, feltöltött.

Persze lehetett volna jobb is: kis szerencsével négy ponttal is zárhattuk volna az első két meccset. Pozitívan kell hozzáállni, a következő összetartásra még jobban fel kell készülnünk, és be kell húzni a legközelebbit.

Ötvös Bence is átélhette a pályán a Puskás Aréna egyedi atmoszféráját (Fotó: MLSZ/Jani Martin)

Ötvös Bence elrúgta volna

Október 11-én Örményországot fogadja a magyar labdarúgó-válogatott. A csoport leggyengébbnek tartott együttese legyőzte Írországot, azaz nem lehet félvállról venni. Ahogy az esetleges problémákat, hibákat sem. A harmadik portugál gól előtt a saját tizenhatosunk előtt passzolt Szoboszlai a középre mozgó Kerkeznek, akit megelőztek, és a megszerzett labdából bevitték a győztes találatot. Felvetődött, mi lehetett Ötvös Bence szerepe, neki mutogatott-e Szoboszlai.