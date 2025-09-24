A románok ellen sem ülhet le a kispadra a kapitány, aki Gulácsi és Lőw pályáját is meghatározta

Az osztrák válogatott jó úton halad a vb-szereplés felé. Bár Ausztria papíron nem vezeti csoportját, Ralf Rangnick szövetségi kapitány eddig csapata mind a négy vb-selejtezője után győzelmet ünnepelhetett. Rangnick viszont az októberi vb-selejtezőket kihagyja: műtétje utáni fertőzés miatt hosszabb kórházi kezelés vár a szakemberre, aki Lisztes Krisztián, Gulácsi Péter és Lőw Zsolt pályafutására is komoly hatással volt.

Ralf Rangnick az évezredet a Stuttgart kispadján kezdte, ahol Lisztes Krisztián is a játékosa volt (Fotó: DPA/AFP/Bernd Weissbrod)

Rangnick egészségi állapota már a szeptemberi vb-selejtezők idején is téma volt, akkor elektromos kerékpárral szelte át a pályát a bosnyákok elleni kulcsfontosságú győzelem után, hogy kímélje a lábát.

Ralf Rangnick kórházban marad

Rangnick több bokaműtéten is átesett a közelmúltban, gyulladás is nehezítette a felépülését, most pedig fertőzés miatt vár rá hosszabb kórházi kezelés – foglalta össze a szakember kálváriáját az Origo.