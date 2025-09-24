Rendkívüli

Nem kapnak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A románok ellen sem ülhet le a kispadra a kapitány, aki Gulácsi és Lőw pályáját is meghatározta
Gulácsi Pétervb-selejtezőRalf Rangnick

A románok ellen sem ülhet le a kispadra a kapitány, aki Gulácsi és Lőw pályáját is meghatározta

Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya kihagyja az októberi, San Marino és Románia elleni vb-selejtezőket. Több műtéten esett át az elmúlt hónapokban, most fertőzés miatt tovább romlott az állapota. Rangnick a magyar futball kedvelői számára is jól ismert név: Lisztes Krisztián és Gulácsi Péter játékos-pályafutásában is komoly szerepet játszott, míg a másodedzőként BL-győztes Lőw Zsolt edzői karrierjének fellendülését köszönheti neki.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 9:20
A jelenlegi osztrák szövetségi kapitány, Ralf Rangnick korábban Gulácsi Péter edzője is volt, amikor az RB Leipzig kispadján ült (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jan Woitas)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az osztrák válogatott jó úton halad a vb-szereplés felé. Bár Ausztria papíron nem vezeti csoportját, Ralf Rangnick szövetségi kapitány eddig csapata mind a négy vb-selejtezője után győzelmet ünnepelhetett. Rangnick viszont az októberi vb-selejtezőket kihagyja: műtétje utáni fertőzés miatt hosszabb kórházi kezelés vár a szakemberre, aki Lisztes Krisztián, Gulácsi Péter és Lőw Zsolt pályafutására is komoly hatással volt.

Krassimir Balakov (C) of German team VfB Stuttgart jubilates and is cheered by teammates Kristian Lisztes (R), Pablo Thiam (behind) and coach Ralf Rangnick (L) after scoring the 1-1 equalizer during their UI-Cup final, second leg match against French team AJ Auxerre in Stuttgart 22 August 2000. (ELECTRONIC IMAGE) (Photo by BERND WEISSBROD / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ralf Rangnick az évezredet a Stuttgart kispadján kezdte, ahol Lisztes Krisztián is a játékosa volt (Fotó: DPA/AFP/Bernd Weissbrod)

Rangnick egészségi állapota már a szeptemberi vb-selejtezők idején is téma volt, akkor elektromos kerékpárral szelte át a pályát a bosnyákok elleni kulcsfontosságú győzelem után, hogy kímélje a lábát.

Ralf Rangnick kórházban marad

Rangnick több bokaműtéten is átesett a közelmúltban, gyulladás is nehezítette a felépülését, most pedig fertőzés miatt vár rá hosszabb kórházi kezelés – foglalta össze a szakember kálváriáját az Origo.

Rangnick Gulácsi Péter és Lisztes Krisztián futballkarrierjében is fontos szerepet játszott, de volt Bódog Tamás és Willi Orbán edzője is, akárcsak Lőw Zsolté. Utóbbi esetében viszont fontosabb volt, amit Rangnick a magyar szakember edzői pályafutásának elején tett érte.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu