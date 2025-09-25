  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Sostaric a gólkirályi címről lemondana a BL négyes döntőért cserébe
OTP Bank-Pick SzegedMario SostaricBajnokok Ligája

Sostaric a gólkirályi címről lemondana a BL négyes döntőért cserébe

Mario Sostaric újabb mérföldkőhöz érkezett: a Bajnokok Ligájában megszerezte ötszázadik szegedi gólját, amire korábban senki nem volt képes a klub történetében. Sostaric szerint azonban nem az egyéni rekord a fontos, hanem a csapatsiker. A Pick Szeged célja idén is a hazai trófeák mellett a Final Four.

Kibédi Péter
2025. 09. 25. 5:32
Mario Sostaric az elmúlt években a Pick Szeged meghatározó játékosa volt, góljai nem egy alkalommal győzelmet hoztak a Szegednek
Mario Sostaric az elmúlt években a Pick Szeged meghatározó játékosa volt, góljai nem egy alkalommal győzelmet hoztak a Szegednek Forrás: pickhandball.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előző bajnoki szezonban Mario Sostaric a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is az OTP Bank-Pick Szeged leggólerősebb játékosa volt. A szlovén válogatott jobbszélső 130 gólt szerzett a BL-ben, amivel éppen csak lecsúszott a sorozat gólkirályi címéről, amit a berlini Mathias Gidsel nyert meg 135 találattal. Tegyük hozzá, hogy a német klasszis a kölni négyes döntőben is gyarapíthatta góljainak számát, míg szegedi vetélytársának erre a negyeddöntőig volt lehetősége. Az új idényben sem aprózza el góljait: két mérkőzésen 21 találattal jelezte, hogy várhatóan idén is ott lesz a legjobb gólszerzők között a BL-ben.

Mario Sostaric néhány napja Szeged központjában a Dóm téren mutatta be az 500. BL gól emlékére kapott mezt
Mario Sostaric néhány napja Szeged központjában a Dóm téren mutatta be az 500. BL-gól emlékére kapott mezt  Fotó: Pickhandball.hu

Sostaric rászolgált a becenevére

A Bajnokok Ligája nyitófordulójában a Wisla Plock ellen hazai pályán ugyan két góllal kikapott Szeged, Mario Sostaric számára mégis emlékezetes marad a találkozó. Ezen a mérkőzésen szerezte meg szegedi mezben 500. BL-gólját, ami a klub történetében még senkinek sem sikerült. A szurkolók által „Super Mario” becenéven emlegetett kézilabdázó egyedi mezt kapott a klubtól a történelmi gól emlékére.

– Az elmúlt években rendre ott vagyok a Bajnokok Ligája góllövőlistájának élmezőnyében. Nem feltétlenül azért, mert sokat fejlődtem, inkább azért, mert az edző nagy felelősséget bíz rám. 

Büntetőket is lövök, és a társaim is gyakran rám bízzák a labdát a döntő pillanatokban. Tudják, hogy számíthatnak rám, én pedig gólokkal próbálom meghálálni a bizalmukat. Fontos, hogy sok gólt lövök, de még fontosabb, hogy a csapat jól játszik. Ha az egyéni góljaim a csapat sikeréhez vezetnek, még boldogabb vagyok. Mindig elmondom: minden egyéni eredményt odaadnék egy bajnoki címért vagy egy Final Four-szereplésért. Nálam mindig a csapat van az első helyen

– fogalmazott lapunk kérdésére Sostaric. A játékos hozzátette, hogy bár sokan kérdezik, átlépi-e az idei kiírásban a hatszáz gólt, de nem ez motiválja. – Ha nem most, akkor majd a következő szezonban, még maradok egy darabig Szegeden. A csapat eredménye a legfontosabb.

Mario Sostaric eddig három bajnoki címet és két Magyar Kupa aranyat ünnepelhetett Szegeden
A horvát válogatott szélső eddig három bajnoki címet és két Magyar Kupa-aranyat ünnepelhetett Szegeden Fotó: Pickhandball.hu

Otthonra talált Szegeden

A Pick Szeged tavaly nyáron jelentette be, hogy 2028 nyaráig meghosszabbítja Sostaric szerződését. A 32 éves kézilabdázó a tizedik idényét kezdte a Tisza partján, ahol nagyon gyorsan otthonra lelt feleségével és két gyermekével. 

Igazi szegedinek és igazi szegedi játékosnak érzem magam. Az első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy befogadnak minket, és ebben a városban tényleg imádják a kézilabdát és a kézilabdázókat. Az már biztos, hogy a pályafutásom alatt a legtöbbet ebben a csapatban játszom majd, így biztos vagyok benne, hogy ha vége lesz a szegedi karrieremnek, akkor is megmarad a kötelék a városhoz és a csapathoz. De ez még messze van, addig sok szép siker előtt állunk.

Tavasszal a PSG ellen idegenben hatalmas győzelmet aratott a Szeged, most hazai pályán is győzelem a cél a francia bajnok ellen
Tavasszal a PSG ellen idegenben hatalmas győzelmet aratott a Szeged, most hazai pályán is győzelem a cél a francia bajnok ellen Fotó: Jean-Marie Hervio

Az első hazai győzelem a tét a PSG ellen

Az OTP Bank-Pick Szeged a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában ma este hazai pályán fogadja a PSG csapatát (TV: Sport1, 18.45). A szegediek kellemes emléket őrizhetnek a párizsiakról: tavasszal, a nyolcaddöntőben hazai pályán ugyan kikaptak a franciáktól (30-31), de idegenben minden képzeletet felülmúló győzelemmel léptek tovább a nyolc közé (25-32). A csoportkörben azonban fontos lenne a hazai győzelem is, ehhez pedig Sostaric is sokat tehet hozzá, pláne, ha olyan mérleget hoz, mint a GOG ellen tette egy hete. Akkor tizenkét kísérletéből tizenkét gólt szerzett.

– Nem igazán számolom, hány gólt lőttem, vagy milyen százalékkal zárom a meccset. Persze szép eredmény, de újra csak azt mondom: nekem inkább a csapat teljesítménye fontos. 

Nagyon jó meccsünk volt, fontos volt a két pont, hiszen az első hazai meccsen kikaptunk, amire nem számítottunk. Jó érzés, hogy elkezdtük gyűjteni a pontokat, és ezt szeretnénk folytatni hazai pályán is. A célunk változatlan: a Bajnokok Ligájában a négyes döntőbe szeretnénk jutni. Ez a legnagyobb álmom 

– zárta gondolatait Sostaric.

A tavaszi párizsi mérkőzés összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.