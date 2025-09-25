Sostaric a gólkirályi címről lemondana a BL négyes döntőért cserébe

Az előző bajnoki szezonban Mario Sostaric a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is az OTP Bank-Pick Szeged leggólerősebb játékosa volt. A szlovén válogatott jobbszélső 130 gólt szerzett a BL-ben, amivel éppen csak lecsúszott a sorozat gólkirályi címéről, amit a berlini Mathias Gidsel nyert meg 135 találattal. Tegyük hozzá, hogy a német klasszis a kölni négyes döntőben is gyarapíthatta góljainak számát, míg szegedi vetélytársának erre a negyeddöntőig volt lehetősége. Az új idényben sem aprózza el góljait: két mérkőzésen 21 találattal jelezte, hogy várhatóan idén is ott lesz a legjobb gólszerzők között a BL-ben.

Mario Sostaric néhány napja Szeged központjában a Dóm téren mutatta be az 500. BL-gól emlékére kapott mezt Fotó: Pickhandball.hu

Sostaric rászolgált a becenevére

A Bajnokok Ligája nyitófordulójában a Wisla Plock ellen hazai pályán ugyan két góllal kikapott Szeged, Mario Sostaric számára mégis emlékezetes marad a találkozó. Ezen a mérkőzésen szerezte meg szegedi mezben 500. BL-gólját, ami a klub történetében még senkinek sem sikerült. A szurkolók által „Super Mario” becenéven emlegetett kézilabdázó egyedi mezt kapott a klubtól a történelmi gól emlékére.

– Az elmúlt években rendre ott vagyok a Bajnokok Ligája góllövőlistájának élmezőnyében. Nem feltétlenül azért, mert sokat fejlődtem, inkább azért, mert az edző nagy felelősséget bíz rám.

Büntetőket is lövök, és a társaim is gyakran rám bízzák a labdát a döntő pillanatokban. Tudják, hogy számíthatnak rám, én pedig gólokkal próbálom meghálálni a bizalmukat. Fontos, hogy sok gólt lövök, de még fontosabb, hogy a csapat jól játszik. Ha az egyéni góljaim a csapat sikeréhez vezetnek, még boldogabb vagyok. Mindig elmondom: minden egyéni eredményt odaadnék egy bajnoki címért vagy egy Final Four-szereplésért. Nálam mindig a csapat van az első helyen

– fogalmazott lapunk kérdésére Sostaric. A játékos hozzátette, hogy bár sokan kérdezik, átlépi-e az idei kiírásban a hatszáz gólt, de nem ez motiválja. – Ha nem most, akkor majd a következő szezonban, még maradok egy darabig Szegeden. A csapat eredménye a legfontosabb.

A horvát válogatott szélső eddig három bajnoki címet és két Magyar Kupa-aranyat ünnepelhetett Szegeden Fotó: Pickhandball.hu

Otthonra talált Szegeden

A Pick Szeged tavaly nyáron jelentette be, hogy 2028 nyaráig meghosszabbítja Sostaric szerződését. A 32 éves kézilabdázó a tizedik idényét kezdte a Tisza partján, ahol nagyon gyorsan otthonra lelt feleségével és két gyermekével.