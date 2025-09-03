Amíg Szoboszlait az egekbe emeli, addig Isakot a foci szégyenének nevezi az angol legenda

Isakról leszedte a keresztvizet Shearer

A PL gólrekordere nagy Newcastle-rajongó, így természetesen nem hagyta szó nélkül azt, ahogy a svéd válogatott csatára, Alexander Isak végül brit átigazolási csúcsösszegért a Szarkáktól a Mersey partjára igazolt. A The Standard-nek adott nyilatkozatában nagyon kemény szavakat használt, a foci szégyenének nevezte azt a módszert – ami nagyon rossz példát mutathat a jövőre nézve –, ahogy Isak kierőszakolta a transzfert. Véleménye szerint

a svéd csatár felhőtlenül távozott a St. James' Parkból, hiszen kihagyta a klub alapozását és az előszezoni túráját, majd sztrájkba kezdett, és egy közleményt adott ki, amelyben „megszegett" ígéreteket említett tettei okaként, miközben pontosan tudta, át akar igazolni a Premier League címvédőjéhez.

Shearer úgy véli, hogy az ilyen viselkedés nem sok jót ígér a futball jövőjére nézve.

– A csatár tette nagyon rossz hatással lehet a futballra. sak azonban végül. Egyáltalán nem tetszett, ahogy a végére értünk ennek a történetnek. Szerintem soha nem helyes, hogy egy játékos sztrájkba lépjen, és megtagadja a játékot egy klubnál, miközben fizetést kap, és szerződése van. Amikor aláírsz egy dokumentumot, köteles vagy azt teljesíteni. Vége ennek a szappanoperának, ami akár egyfajta lavinát is elindíthat.

Mindenesetre köszönöm neki, amit a Newcastle-ért tett, de nagy felfordulást csinált a nyáron.

Maga a helyzet alakulása káros a labdarúgás megítélésére és a szurkolókra nézve, mert végül is utóbbiak állnak ennek a nagyszerű játéknak az alapjainál – nyilatkozta Shearer.