Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Szoboszlai DominikAlexander IsakAlan ShearerLiverpool FC

Amíg Szoboszlait az egekbe emeli, addig Isakot a foci szégyenének nevezi az angol legenda

Igencsak megnőtt az ázsiója remek szabadrúgásának és bombaformájának köszönhetően a Liverpool magyar középpályásának, illetve legújabban jobbhátvédjének. Az angol csatárlegenda, Alan Shearer – annyi más összeállítás mellett – beválogatta Szoboszlai Dominikot a forduló csapatába, míg a Vörösök rekordösszegért megvett támadójáról, Alexander Isakról alaposan leszedte a keresztvizet. A svéd csatárról kijelentette, ahogy kikényszerítette a Liverpoolba való átigazolsát, az nagyon káros a futballra nézve.

Molnár László
2025. 09. 03. 7:21
Amíg Szoboszlai mennybe ment a csodagóljával, Isakról igencsak elítélően nyilatkozott a PL-gólrekorder legenda (Fotó: Liverpool FC)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool a nyáron minden eddiginél többet költött (489 millió euró), az átigazolási piac utolsó napján ráadásul brit rekordösszegért szerezte meg a Newcastle United támadóját , Alexander Isakot. A magyar szurkolóknak azonban nem ez, hanem Szoboszlai Dominik teljesítménye dobogtatta meg igazán a szívét, aki az Arne Slot által kitalált új posztján, jobbhátvédként tökéletesen játszik. Előbb egy zseniális mozdulatának köszönhetően az utolsó pillanatokban legyőzték a Vörösök egyik nagy riválisukat, a Newcastle gárdáját, majd jött a vasárnapi rangadó, melyen egy káprázatos szabadrúgásgóllal segítette sikerhez csapatát az Arsenal ellen. Természetesen azóta is számos helyen ismétlik a 29 méterről elért találatát, szinte minden szaklapban bekerült a forduló válogatottjába. Sőt, pályafutása során először a spanyol EFE is betette a topligák legjobbjainak gárdájába a fordulót követően.

Szoboszlai Dominik joggal ünnepelt káprázatos gólja után, melyet Alan Shearer elismerését is kiváltotta
Szoboszlai Dominik joggal ünnepelt káprázatos gólja után, amely Alan Shearer elismerését is kiváltotta (Fotó: Reuters/Phil Noble)

Shearar sem tudta kihagyni Szoboszlait a forduló válogatottjából

A Liverpool magyar válogatott játékosa bekerült a PL-gólrekorder Alan Shearer által összeállított hét csapatába a Premier League-ben. Nem véletlen a csatárlegenda döntése, hiszen előtte Szoboszlai hétvégi teljesítményét Arne Slot vezetőedző és egyik fő kritikusa, a Liverpool színeiben több mint 700 mérkőzést játszó Jamie Carragher is dicsérte, míg a klublegenda, Steven Gerrard még a közösségi oldalán is megosztotta.

– A győztes gólja előtt is remekül játszott az Arsenal ellen jobbhátvédként, David Raya legyőzéséhez pedig valami különlegesre van szükség, Szoboszlai szabadrúgása pedig egyértelműen az volt

– méltatta Szoboszlait a premierleague.com oldalon Shearer.

A Premier League 3. fordulójának álomcsapata: 

  • kapus: Robin Roefs (Sunderland)
  • védelem: Szoboszlai Dominik (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), El Hadji Malick Diouf (West Ham United)
  • középpálya: Yankuba Minteh (Brighton & Hove Albion), Lucas Paquetá (West Ham United), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton), Jack Grealish (Everton)
  • támadósor: Jarrod Bowen (West Ham United), Joao Pedro (Chelsea)
  • vezetőedző: Andoni Iraola (AFC Bournemouth)

Szoboszlai csodagólja különböző szemszögekből:

Isakról leszedte a keresztvizet Shearer

A PL gólrekordere nagy Newcastle-rajongó, így természetesen nem hagyta szó nélkül azt, ahogy a svéd válogatott csatára, Alexander Isak végül brit átigazolási csúcsösszegért a Szarkáktól a Mersey partjára igazolt. A The Standard-nek adott nyilatkozatában nagyon kemény szavakat használt, a foci szégyenének nevezte azt a módszert – ami nagyon rossz példát mutathat a jövőre nézve –, ahogy Isak kierőszakolta a transzfert. Véleménye szerint 

a svéd csatár felhőtlenül távozott a St. James' Parkból, hiszen kihagyta a klub alapozását és az előszezoni túráját, majd sztrájkba kezdett, és egy közleményt adott ki, amelyben „megszegett" ígéreteket említett tettei okaként, miközben pontosan tudta, át akar igazolni a Premier League címvédőjéhez. 

Shearer úgy véli, hogy az ilyen viselkedés nem sok jót ígér a futball jövőjére nézve.

– A csatár tette nagyon rossz hatással lehet a futballra. sak azonban végül. Egyáltalán nem tetszett, ahogy a végére értünk ennek a történetnek. Szerintem soha nem helyes, hogy egy játékos sztrájkba lépjen, és megtagadja a játékot egy klubnál, miközben fizetést kap, és szerződése van. Amikor aláírsz egy dokumentumot, köteles vagy azt teljesíteni. Vége ennek a szappanoperának, ami akár egyfajta lavinát is elindíthat. 

Mindenesetre köszönöm neki, amit a Newcastle-ért tett, de nagy felfordulást csinált a nyáron.

Maga a helyzet alakulása káros a labdarúgás megítélésére és a szurkolókra nézve, mert végül is utóbbiak állnak ennek a nagyszerű játéknak az alapjainál – nyilatkozta Shearer.

Isak góljai még Newcastle-mezben:

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSzoboszlai Dominik

A bevándorló felszólítja a belgákat, hogy takarodjanak

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Muszlim képviselő: „Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.