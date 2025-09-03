Amíg Szoboszlait az egekbe emeli, addig Isakot a foci szégyenének nevezi az angol legenda

A Liverpool a nyáron minden eddiginél többet költött (489 millió euró), az átigazolási piac utolsó napján ráadásul brit rekordösszegért szerezte meg a Newcastle United támadóját , Alexander Isakot. A magyar szurkolóknak azonban nem ez, hanem Szoboszlai Dominik teljesítménye dobogtatta meg igazán a szívét, aki az Arne Slot által kitalált új posztján, jobbhátvédként tökéletesen játszik. Előbb egy zseniális mozdulatának köszönhetően az utolsó pillanatokban legyőzték a Vörösök egyik nagy riválisukat, a Newcastle gárdáját, majd jött a vasárnapi rangadó, melyen egy káprázatos szabadrúgásgóllal segítette sikerhez csapatát az Arsenal ellen. Természetesen azóta is számos helyen ismétlik a 29 méterről elért találatát, szinte minden szaklapban bekerült a forduló válogatottjába. Sőt, pályafutása során először a spanyol EFE is betette a topligák legjobbjainak gárdájába a fordulót követően.
Shearar sem tudta kihagyni Szoboszlait a forduló válogatottjából
A Liverpool magyar válogatott játékosa bekerült a PL-gólrekorder Alan Shearer által összeállított hét csapatába a Premier League-ben. Nem véletlen a csatárlegenda döntése, hiszen előtte Szoboszlai hétvégi teljesítményét Arne Slot vezetőedző és egyik fő kritikusa, a Liverpool színeiben több mint 700 mérkőzést játszó Jamie Carragher is dicsérte, míg a klublegenda, Steven Gerrard még a közösségi oldalán is megosztotta.
– A győztes gólja előtt is remekül játszott az Arsenal ellen jobbhátvédként, David Raya legyőzéséhez pedig valami különlegesre van szükség, Szoboszlai szabadrúgása pedig egyértelműen az volt
– méltatta Szoboszlait a premierleague.com oldalon Shearer.
A Premier League 3. fordulójának álomcsapata:
- kapus: Robin Roefs (Sunderland)
- védelem: Szoboszlai Dominik (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), El Hadji Malick Diouf (West Ham United)
- középpálya: Yankuba Minteh (Brighton & Hove Albion), Lucas Paquetá (West Ham United), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton), Jack Grealish (Everton)
- támadósor: Jarrod Bowen (West Ham United), Joao Pedro (Chelsea)
- vezetőedző: Andoni Iraola (AFC Bournemouth)
Szoboszlai csodagólja különböző szemszögekből: