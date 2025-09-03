Szoboszlai fő kritikusának újabb kijelentésén még a Manchester Unitednél is nevetnek

Továbbra is ellentétes pályát jár be Anglia két legnagyobb múltú klubja, a Liverpool és a Manchester United. Míg a bajnoki címvédő három bajnoki győzelemmel nyitotta a Premier League-t, és több sztárigazolást is bemutatott a nyár folyamán, addig a tavalyi 15. helyezett rivális ott folytatja, ahol tavaly abbahagyta. Az első három bajnokin mindössze négy pont, ami mellé társul a Grimsby elleni Ligakupa-búcsú. Emellett a Manchester United keretének megerősítése is hagy kívánni valót maga után. Jamie Carragher erre mutatott rá.

Jamie Carragher szerint az új Galaktikusokat láthatjuk Liverpoolban (Fotó: AFP/Darren Staples)

Jamie Carragher szerint ez menti meg Rúben Amorimot a kirúgástól

Rúben Amorim tavaly idény közben vette át a Manchester United irányítását, ám azóta sem találja csapatát és játékát, a mérlege pedig borzalmas. Ám a portugál tréner egyelőre megkapja a bizalmat a manchesteri vezetőség részéről. Ennek pedig különleges oka van Jamie Carragher szerint.

Amikor Amorimra nézek, azt gondolom, ha nem lenne ennyire karizmatikus a sajtótájékoztatókon, ha nem lenne ilyen jóképű férfi, már rég elvesztette volna az állását.

Mert ha megnézzük az eredményeket, azok szörnyűek – fogalmazott a The Overlap adásában, a közösségi médiában Carragher ezen kijelentésén pedig rengeteg United-szurkoló hozzászóló csak nevetni tudott.

A Liverpool-legenda szakértő kiemelte, oka van annak, hogy az emberek most José Mourinho visszatérését követelik az angol futballba. Szerinte a két portugál szakember között van egy különbség: Mourinho győztes típus, Amorim pedig hihetetlenül erős akaratú.

Az új Galaktikusok Liverpoolban?

Alexander Isak leigazolásával brit rekordot döntött a Liverpool, amely az egész nyár folyamán a kerete megerősítésén dolgozott. A bajnoki címvédő több mint 400 millió fontot költött átigazolási időszakban, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Kerkez Milos, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni és a már emlegetett Alexander Isak is érkezett.

Jamie Carragher szerint a Mersey-parti klub átalakulása teljessé vált, már az új Galaktikusokként hivatkozott egykori csapatára.

A hátránykártya, amit a korábbi években Jürgen Klopp rendre hangoztatott, az eltűnt. Azt éreztették, hogy a Manchester City, a Manchester United vagy éppen a Chelsea bárkit megvehet a világon, ezzel szemben a Liverpool nem, és okosabban kell költekeznie. Ez a teória és állítás most bedőlt.