Szoboszlai üzent a vereség után, felelőst is említ

Írországban a 93. percig vezetett a magyar válogatott, ám a Sallai Roland kiállítása miatt emberhátrányban futballozó Rossi-csapat nem tudta kihúzni az utolsó pillanatokat, így 2-2-es döntetlennel kezdte a világbajnoki selejtezőket. Ezt követte kedden az F csoport nagyágyúja, a portugálok elleni csata a Puskás Arénában, ahol szintén a mieink szereztek vezetést, de a második félidő elején fordítottak a vendégek. Varga Barnabás a 84. percben fejelt gólja pontot érhetett volna, ám Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nem értették meg egymást, előbbi passzára lecsaptak a portugálok, és Joao Cancelo bevitte a végső döfést, ezzel 3-2-re nyert a Nemzetek Ligája győztese.

Szoboszlai Dominik (10-es mezben) és a magyar válogatott helytállt Portugália ellen, ám ez nem ért pontot Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik vállalta a felelősséget

Tehát négy pont helyett eddig csak egyet szerzett a magyar válogatott, amely ezzel a harmadik helyen áll a hatpontos Portugália és az íreket meglepetésre legyőző, hárompontos örmények mögött, míg az északiaknak szintén egy pontjuk van. Szoboszlai szerint ennél jobb helyezés is megillethetné a mieinket:

„Érzelmekkel teli két meccsen vagyunk túl, és úgy érzem, több volt ebben, mint az egy pont. Ebben nekem is megvan a felelősségem, azonban az elejétől a végéig csapatként akartunk, küzdöttünk és erre tudunk majd építeni a következő mérkőzéseken. Köszönjük az elképesztő szurkolást, októberben újra jövünk!” – írta az Instagram-oldalán a válogatott csapatkapitánya.

