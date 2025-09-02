Botrány a nehézsúlyban! Uszik bukhatja a vitathatatlan bajnoki címét

Amikor a nyáron, július 19-én késő este egy 38 éves ukrán bunyós a zsúfolásig megtelt Wembley-ben az ötödik menetben kiütötte a 27 éves Daniel Dubois-t, és ezzel pályafutása során harmadszor, a királykategóriában pedig másodszor lett vitathatatlan bajnok, mindenki kijelentette, jelenleg ő a profi ökölvívás legjobb bunyósa. Ugyanis amit Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) ezzel a sikerével elért – a cirkálósúly után kétszer is vitathatatlan bajnok lett a nehézsúlyban – még soha senkinek nem sikerült a négyöves rendszer létezése óta. Az ukrán a meccset követően kijelentette, szeretne egy hosszabb pihenőt magának, majd következik még két meccs a pályafutásából a visszavonulása előtt.
Uszik elleni következő meccs joga sokak szerint Parkert illeti meg
Természetesen minden valamirevaló királykategóriás bunyós azonnal előlépett önjelölt kihívónak, ugyanakkor a WBO ideiglenes világbajnoka, Joseph Parker (36-3, 24 KO) joggal követelhette magának a lehetőséget, hiszen legutóbb a 2. menetben kiütötte a rijádi szupergálán – ezen csapott össze a főmeccsen a félnehézsúly két fejedelme, Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO) és Artur Beterbiev (21-1, 20 KO) másodszor – azt a kongói Martin Bakolét (21-2-1, 16 KO), akit sokan a nehézsúly nagy reménységének tartottak az új-zélandi elleni meccsig.
Parker eddigi statisztikája a profiknál
- 39 meccs, 36 győzelem, 24 idő előtt;
- WBO-világbajnok 2016-ban Andy Ruiz Jr. legyőzésével;
- WBO interkontinentális világbajnok Derek Chisora legyőzésével;
- WBO és IBF interkontinentális világbajnok Simon Kean legyőzésével;
- a legutóbbi három meccsén a nehézsúly legszűkebb elitjébe tartozó amerikai Deontay Wildert (volt WBC-világbajnok), a kínai Zhilei Zhangot és a kongói Bakolét verte.
A WBO még a nyáron jelezte, mindenképpen elrendeli Uszik kötelező címvédését az új-zélandi ellen, igaz, kizárólag a szervezet vb-övéért menne a csata, hacsak a WBA, a WBC és az IBF, valamint az immár ötödik nagy szervezet, az IBO el nem fogadja Parkert kihívónak.
Joseph Parker legutóbb két menet alatt elintézte Martin Bakolét: