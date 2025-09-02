Rendkívüli

Botrány a nehézsúlyban! Uszik bukhatja a vitathatatlan bajnoki címét

Botrány a nehézsúlyban! Uszik bukhatja a vitathatatlan bajnoki címét

A profi ökölvívás történetében nem sokan mondhatták el – főleg a négyöves korszak kezdetétől –, hogy kétszer is képesek voltak a királykategóriában megszerezni a vitathatatlan bajnoki címet, ráadásul úgy, hogy előtte ugyanezt megtették a cirkálósúlyban is. Olekszandr Uszik azonban hiába bizonyított a ringben, egy közösségi médiában megjelent videó miatt elbúcsúzhat a WBO vb-címétől, miután a beteget jelentő ukrán éppen egy zenés fesztiválon Michael Jacksont meghazudtoló mozdulatokkal táncol. Mindezt ahelyett, hogy a szervezet által kijelölt ellenfele, az új-zélandi Joseph Parker ellen a kötelező címvédésről tárgyalna.

Molnár László
2025. 09. 02. 5:35
Uszik jelenleg a földkerekség legjobb bokszolója, de könnyen elbukhatja a WBO vb-övét
Uszik jelenleg a földkerekség legjobb bokszolója, de könnyen elbukhatja a WBO vb-övét Forrás: BBC/Queensberry
Amikor a nyáron, július 19-én késő este egy 38 éves ukrán bunyós a zsúfolásig megtelt Wembley-ben az ötödik menetben kiütötte a 27 éves Daniel Dubois-t, és ezzel pályafutása során harmadszor, a királykategóriában pedig másodszor lett vitathatatlan bajnok, mindenki kijelentette, jelenleg ő a profi ökölvívás legjobb bunyósa. Ugyanis amit Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) ezzel a sikerével elért – a cirkálósúly után kétszer is vitathatatlan bajnok lett a nehézsúlyban – még soha senkinek nem sikerült a négyöves rendszer létezése óta. Az ukrán a meccset követően kijelentette, szeretne egy hosszabb pihenőt magának, majd következik még két meccs a pályafutásából a visszavonulása előtt. 

Nagy bajban Olekszandr Uszik, egy videó miatt ugorhat a vitathatatlan bajnoki státusza
Nagy bajban Olekszandr Uszik, egy videó miatt ugorhat a vitathatatlan bajnoki státusza. Fotó: BBC/Queensberry

Uszik elleni következő meccs joga sokak szerint Parkert illeti meg

Természetesen minden valamirevaló királykategóriás bunyós azonnal előlépett önjelölt kihívónak, ugyanakkor a WBO ideiglenes világbajnoka, Joseph Parker (36-3, 24 KO) joggal követelhette magának a lehetőséget, hiszen legutóbb a 2. menetben kiütötte a rijádi szupergálán – ezen csapott össze a főmeccsen a félnehézsúly két fejedelme, Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO) és Artur Beterbiev (21-1, 20 KO) másodszor – azt a kongói Martin Bakolét (21-2-1, 16 KO), akit sokan a nehézsúly nagy reménységének tartottak az új-zélandi elleni meccsig.

Parker eddigi statisztikája a profiknál

  • 39 meccs, 36 győzelem, 24 idő előtt;
  • WBO-világbajnok 2016-ban Andy Ruiz Jr. legyőzésével;
  • WBO interkontinentális világbajnok Derek Chisora legyőzésével;
  • WBO és IBF interkontinentális világbajnok Simon Kean legyőzésével;
  • a legutóbbi három meccsén a nehézsúly legszűkebb elitjébe tartozó amerikai Deontay Wildert (volt WBC-világbajnok), a kínai Zhilei Zhangot és a kongói Bakolét verte.

A WBO még a nyáron jelezte, mindenképpen elrendeli Uszik kötelező címvédését az új-zélandi ellen, igaz, kizárólag a szervezet vb-övéért menne a csata, hacsak a WBA, a WBC és az IBF, valamint az immár ötödik nagy szervezet, az IBO el nem fogadja Parkert kihívónak.

Joseph Parker legutóbb két menet alatt elintézte Martin Bakolét:

Miért kért az ukrán halasztást?

Olekszandr Uszik viszont több időt kért a WBO-tól a Joseph Parker elleni kötelező címvédés tárgyalására, ugyanis arra hivatkozik a csapata, hogy az ukrán jelenleg sérült, és nem tudják, mikor léphet legközelebb szorítóba. A szervezet már majdnem megengedte a halasztást, ám a világhálóra felkerült egy minapi videó, amin elég egyértelműen látszik, az ukrán sérülése eléggé kitalált lehet. Ugyanis Uszik olyan táncot lejt egy zenés fesztiválon, hogy azt még a popkirály, Michael Jackson is megirigyelhette volna.

A WBO orvosi bizonyítékokat kért be

A legnagyobb videómegosztóra is felkerült felvételek egyre nagyobb frusztrációt keltenek Parker táborában. A Sky Sports riporterének Joseph Parker promótere, David Higgins elárulta, megkérdőjelezik Uszik sérülését, amire hivatkozva halasztani akarják a mérkőzésről folytatott tárgyalásokat.

– Joseph csak harcolni akar, ezért vár a küzdelemre. Nem láttam az orvosi bizonyítékot arra nézve, hogy Uszik sérült lenne, ráadásul 

a felvételt látva azt gondolná az ember, hogy egy súlyos sérülés megakadályozná az ilyen jellegű tevékenységeket.

Joseph koncentrált, felkészült és készen áll bárkivel, bárhol megküzdeni, és várja, hogy ez beteljesüljön. Mindenképpen szeretne még az idén ringbe lépni az ukrán klasszis ellen – közölte David Higgins.

Parker hatalmas ütése után Bakole kidőlt, mint egy fa
Parker hatalmas ütése után Bakole kidőlt, mint egy fa. Fotó: Richard Pelham

Uszik csapata egyelőre mélyen hallgat, míg a WBO viszont lépett az ügyben, és a secondsout.com szakportál megírta, hétfő estig kellett az ukrán vitathatatlan bajnoknak komoly orvosi papírokkal igazolnia sérülése valódiságát.

– Az egészségügyi jelentésnek részletesnek és alaposnak kell lennie, és igazolnia kell a WBO felé Uszik jelenlegi egészségi állapotát, prognózisát, a várható felépülési időt és minden egyéb relevánsnak ítélt orvosi bizonyítékot. 

A szervezet nem engedhet meg további késedelmet vagy bizonytalanságot az összecsapással kapcsolatban kielégítő tisztázás nélkül.

Amennyiben az ukrán világbajnok nem teljesíti ezt a kérést, a szervezetnek nincs más választása, mint hogy a WBO szabályaival és előírásaival összhangban megfelelő intézkedéseket tegyen – áll a szervezet közleményében, ami lefordítva annyit jelent, megfosztják Uszikot a WBO vb-övétől. Ez pedig azt jelenti, hogy az ukrán már másodszor veszti el – 2024-ben, Tyson Fury első legyőzését követően az IBF járt el hasonlóan – a zöldasztalnál a ringben remek teljesítménnyel megszerzett vitathatatlan bajnoki címét.

A meccs, aminek köszönhetően Uszik másodszor lett a királykategória vitathatatlan bajnoka:

 

 

