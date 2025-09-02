Botrány a nehézsúlyban! Uszik bukhatja a vitathatatlan bajnoki címét

Miért kért az ukrán halasztást?

Olekszandr Uszik viszont több időt kért a WBO-tól a Joseph Parker elleni kötelező címvédés tárgyalására, ugyanis arra hivatkozik a csapata, hogy az ukrán jelenleg sérült, és nem tudják, mikor léphet legközelebb szorítóba. A szervezet már majdnem megengedte a halasztást, ám a világhálóra felkerült egy minapi videó, amin elég egyértelműen látszik, az ukrán sérülése eléggé kitalált lehet. Ugyanis Uszik olyan táncot lejt egy zenés fesztiválon, hogy azt még a popkirály, Michael Jackson is megirigyelhette volna.

A WBO orvosi bizonyítékokat kért be

A legnagyobb videómegosztóra is felkerült felvételek egyre nagyobb frusztrációt keltenek Parker táborában. A Sky Sports riporterének Joseph Parker promótere, David Higgins elárulta, megkérdőjelezik Uszik sérülését, amire hivatkozva halasztani akarják a mérkőzésről folytatott tárgyalásokat.

– Joseph csak harcolni akar, ezért vár a küzdelemre. Nem láttam az orvosi bizonyítékot arra nézve, hogy Uszik sérült lenne, ráadásul

a felvételt látva azt gondolná az ember, hogy egy súlyos sérülés megakadályozná az ilyen jellegű tevékenységeket.

Joseph koncentrált, felkészült és készen áll bárkivel, bárhol megküzdeni, és várja, hogy ez beteljesüljön. Mindenképpen szeretne még az idén ringbe lépni az ukrán klasszis ellen – közölte David Higgins.

Uszik csapata egyelőre mélyen hallgat, míg a WBO viszont lépett az ügyben, és a secondsout.com szakportál megírta, hétfő estig kellett az ukrán vitathatatlan bajnoknak komoly orvosi papírokkal igazolnia sérülése valódiságát.

– Az egészségügyi jelentésnek részletesnek és alaposnak kell lennie, és igazolnia kell a WBO felé Uszik jelenlegi egészségi állapotát, prognózisát, a várható felépülési időt és minden egyéb relevánsnak ítélt orvosi bizonyítékot.

A szervezet nem engedhet meg további késedelmet vagy bizonytalanságot az összecsapással kapcsolatban kielégítő tisztázás nélkül.

Amennyiben az ukrán világbajnok nem teljesíti ezt a kérést, a szervezetnek nincs más választása, mint hogy a WBO szabályaival és előírásaival összhangban megfelelő intézkedéseket tegyen – áll a szervezet közleményében, ami lefordítva annyit jelent, megfosztják Uszikot a WBO vb-övétől. Ez pedig azt jelenti, hogy az ukrán már másodszor veszti el – 2024-ben, Tyson Fury első legyőzését követően az IBF járt el hasonlóan – a zöldasztalnál a ringben remek teljesítménnyel megszerzett vitathatatlan bajnoki címét.

