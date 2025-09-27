Még Varga Barnabást is kiakasztotta a Ferencváros játékosa – ez lett a veszte

A Ferencváros egykori védőjének, Csizmadia Csabának is megvan a véleménye Cebrail Makreckis kiállításáról. Mint ismert, a lett jobbhátvéd a 38. percben, már egy sárga lappal a birtokában húzta vissza a nadrágjánál fogva a Viktoria Plzen csapatkapitányát, Matej Vydrát. Makreckis ezzel szörnyen nehéz helyzetbe hozta a Ferencvárost, ugyanis az eset után megkapta a második sárga lapját, így a Fradinak közel egy órát emberhátrányban kellett futballoznia. A magyar bajnok végül a kiállítás ellenére is egyenlíteni tudott a csehek ellen (1-1).

A Ferencváros védője, Cebrails Makreckis megfeledkezett magáról, és nehéz helyzetbe hozta a csapatát. Pedig még Varga Barnabás is óva intette (Fotó: MTI Fotószerkesztõség//Illyés Tibor)

Makreckis már a 10. percben sárga lapot kapott egy középpályán, teljesen feleslegesen elkövetett kemény belépőért, majd fél óra sem telt el, amikor elveszítette a labdát, és értelmetlen módon, az ellenfél térfelén, a nadrágjánál fogva visszahúzta a Plzen csapatkapitányát – mintha elfelejtette volna, hogy egyszer már figyelmeztette őt Sander van der Eijk játékvezető. Miután Makreckis visszarántotta Vydrát, a holland bíró – sajnos teljesen jogosan – kiállította a lett védőt.