Még Varga Barnabást is kiakasztotta a Ferencváros játékosa – ez lett a veszte

Varga BarnabásMakreckisViktoria PlzenFerencvárosi TCCsizmadia Csaba

A Ferencváros drámai küzdelemben 1-1-es döntetlent játszott a Viktoria Plzennel az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában csütörtök este a Groupama Arénában. A találkozó negatív hőse a zöld-fehérek első félidőben kiállított hátvédje, Cebrail Makreckis volt.

C. Kovács Attila
2025. 09. 27. 10:09
Varga Barnabás is számon kérte a fegyelmezetlen csapattársát.
Varga Barnabás is számon kérte a fegyelmezetlen csapattársát. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd
A Ferencváros egykori védőjének, Csizmadia Csabának is megvan a véleménye Cebrail Makreckis kiállításáról. Mint ismert, a lett jobbhátvéd a 38. percben, már egy sárga lappal a birtokában húzta vissza a nadrágjánál fogva a Viktoria Plzen csapatkapitányát, Matej Vydrát. Makreckis ezzel szörnyen nehéz helyzetbe hozta a Ferencvárost, ugyanis az eset után megkapta a második sárga lapját, így a Fradinak közel egy órát emberhátrányban kellett futballoznia. A magyar bajnok végül a kiállítás ellenére is egyenlíteni tudott a csehek ellen (1-1).

A Ferencváros védője, Cebrails Makreckis megfeledkezett magáról, és nehéz helyzetbe hozta a csapatát. Pedig még Varga Barnabás is óva intette.
A Ferencváros védője, Cebrails Makreckis megfeledkezett magáról, és nehéz helyzetbe hozta a csapatát. Pedig még Varga Barnabás is óva intette (Fotó: MTI Fotószerkesztõség//Illyés Tibor)

Makreckis már a 10. percben sárga lapot kapott egy középpályán, teljesen feleslegesen elkövetett kemény belépőért, majd fél óra sem telt el, amikor elveszítette a labdát, és értelmetlen módon, az ellenfél térfelén, a nadrágjánál fogva visszahúzta a Plzen csapatkapitányát – mintha elfelejtette volna, hogy egyszer már figyelmeztette őt Sander van der Eijk játékvezető. Miután Makreckis visszarántotta Vydrát, a holland bíró – sajnos teljesen jogosan – kiállította a lett védőt.

Varga Barnabás sem hagyta szó nélkül a ferencvárosi védő fegyelmezetlenségét

Csizmadia Csaba, a Ferencváros korábbi védője volt a Fradi Zóna Plusz by iFOREX Europe vendége – szúrta ki a Borsonline. Az egykori válogatott védő a beszélgetés során kitért Makreckis első sárga lapjára is, amit szerinte még csapattársa, Varga Barnabás sem tudott figyelmen kívül hagyni:

Az első sárgánál még a Barni szólt is neki, hogy minek csinálsz ilyen hülyeséget

Csizmadia szerint ezután Makreckis belevitte magát a hülyeségbe, ezért rántotta le fél órával később Vydrát is. A marosvásárhelyi születésű egykori labdarúgó szerint az eset 60 méterrel a Ferencváros kapujától történt, ezért a lett védő helyesebben tette volna, ha nem szabálytalankodik.

– Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy fegyelmezetlenség egy jó csapat ellen, mert igazából szerintem egy jó csapat. Látszik, hogy fizikálisan erős, amit beszéltünk az elején, és hát miből rúgták a gólt, egy kontrából – zárta gondolatait Csizmadia.

