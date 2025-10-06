Fernando Alonso teljesen kiborult, hosszasan káromkodott Lewis Hamilton miatt

A Mercedes brit pilótája, George Russell nyert a villanyfényes futamon, amelyen eldőlt: a gyártók versenyét a továbbiaktól függetlenül már most megnyerte a címvédőként a teljes szezont domináló McLaren. Mindezeken túl másról is emlékezetes marad az idei Forma–1-es Szingapúri Nagydíj.

George Russell öröme felhőtlen lehetett a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj után (Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo)

Kevésen múlt, hogy minden zárójelbe kerüljön

A vasárnapi verseny 14. körében csaknem tragédia történt a depóban. A jövő évtől Audiként induló Sauber-istálló éppen Gabriel Bortoleto kerékcseréjét hajtotta végre, amikor a már lecserélt jobb első kerék elgurult. Ezt még időben észlelte a versenyautó hátuljánál helyezkedő szerelő, aki rögtön az elszabadult alkatrész nyomába eredt, ám kissé figyelmetlen volt – az elkapás pillanatában alig néhány centiméterrel mellette haladt el Cunoda Juki. A Red Bull japán vezetője nem kényszerült hirtelen mozdulatra, ám mégiscsak 80 kilométer/órás sebességgel haladt, így hiába volt vétlen az esetben, „érintkezés” esetén nagy bajt okozhatott volna.

Lewis Hamiltont ezért bírálta Fernando Alonso

Amint arról beszámoltunk, a futam után módosult a végeredmény, miután a versenybírák öt másodperces büntetéssel sújtották a Ferrarit vezető, a hajrában fékproblémákkal küszködő, ezért a pályát többször is elhagyó Lewis Hamiltont, aki emiatt kénytelen volt átadni hetedik helyét az Aston Martin spanyoljának, Fernando Alonsónak. A leintés pillanatában persze ez a tény még nem volt ismert, és a Hamilton mögött kevéssel lemaradva célba ért Alonso nem is tudta leplezni csalódottságát.

Nem hiszem el, b…zd meg, egyszerűen nem hiszem el! Úgy értem, k…rvára nem hiszem el! Nem hiszem el, b…zd meg! Biztonságos így vezetni fék nélkül?

– tette fel a kérdést a 2005-ös és a 2006-os év bajnoka, amikor levezetőkörén versenymérnökével, Andrew Vizarddal beszélgetett.

Fernando Alonso még ki sem szállt az autójából, máris dühösen mondta a magáét (Fotó: AFP/Lillian Suwanrumpha)

Az idézett párbeszédben Vizard egyetértett a spanyollal, aki szerinte a nyolcadik hellyel is elégedett lehetett, ám ez nem hatotta meg Alonsót.

– Igen, de ennek a kib…szott hetedik helynek kellett volna lennie! Úgy értem, nem lehet így vezetni… Mintha egyedül lennél a pályán! A piros zászlót sem tartotta tiszteletben szombaton, vasárnap meg mindent szabad neki! Talán már túl sokat is – magyarázta Alonso, aki felemlegetett egy korábbi esetet is, amikor őt évekkel ezelőtt majdnem diszkvalifikálták, mert sérült autóval versenyzett.

A versenybírók végül igazságot szolgáltattak, a döntés értelmében Alonso hat, Hamilton pedig négy pontot szerzett. Az F1-es vb két hét múlva, az október 18-án sorra kerülő Amerikai Nagydíjjal folytatódik.

Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében

