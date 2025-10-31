Más kárán juthatnak előre a magyar csapatok a Bajnokok Ligájában

A Ferencvárost kevésbé érintené, ám ha más csapat nyerné a magyar bajnokságot és indulna el a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a saját bőrén érezné a kedvező változást. Magyarország legjobbja jelenleg alaphelyzetben az első fordulóban csatlakozna a küzdelmekhez.

Ha előrelépne Magyarország, a feröeri Klaksvík elleni dráma nem történhetne meg újra a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában Fotó: Illyés Tibor / MTI

Később kezdődne a Bajnokok Ligája

Mint október elején megírtuk, Donald Trump amerikai elnök közbenjárására Izrael labdarúgása ideiglenesen megmenekült a kizárástól. A háború miatt az Euró­pai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ugyanis azt fontolgatja, hogy napirendre tűzi az izraeli tagszervezet felfüggesztését, ami egyet jelent az izraeli csapatok kizárásával a különféle európai sorozatokból. Ha az Európai Labdarúgó-szövetség felvállalja a nehéz döntést, az a szintén háborúban álló, 2022-ben felfüggesztett Oroszországhoz hasonlóan, hatással lenne a kontinens többi tagországára is. A Csakfoci szúrta ki a Football Meets Data kalkulációját.

A statisztikákra specializálódott oldal számításai szerint a magyar és a román aranyérmes is egy körrel később csatlakozna a kvalifikációhoz.

Az UEFA-tagországok rangsorában jelenleg a 20. Izrael helyére Horvátország lépne, s a 22. Magyarország és 23. Románia is jobb pozícióba kerülne.

If 🇮🇱 Israel and 🇷🇺 Russia both get suspended then:



1⃣ champions of 🇭🇺🇷🇴 would also move from 🔵 UCL Q1 to Q2

2⃣ cup winners of 🇨🇭 would also move from 🟠 UEL Q1 to Q2

3⃣ cup winners of 🇪🇪🇦🇱🇲🇪🇱🇺🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇪 would also move from 🟢 UECL Q1 to Q2 https://t.co/do737gmPes — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 31, 2025

Ha nem a Fradi a bajnok

Joggal kérdezhetik, hogy miféle előnyt jelentene a magyar bajnoknak az előrelépés, ha a Ferencváros 2024-ben és 2025-ben is eleve a második fordulóban csatlakozott a Bajnokok Ligája selejtezőjéhez.

A zöld-fehérek nem alanyi jogon, hanem koefficienspontjuk és más bajnokságok számára kedvező alakulása miatt hagyták ki az első kört. Ugyanakkor amennyiben trónfosztás történne Magyarországon, s nem a sorozatban hetedszer aranyérmes Fradi nyerné az NB I küzdelmeit, igenis nagy jelentőséggel bírna az előresorolás.

Hazánk besorolása miatt bármely más magyar klubcsapat ugyanis az első fordulóban kellene játszania, sem a Paks, sem a Győr nem rendelkezik annyi ponttal, hogy ezt felülírja.

Klaksvík kizárva

Öt éve szerepelt legutóbb a magyar aranyérmes a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján. A Ferencvárosnak akkor például már a selejtező első körében pályára kellett lépnie a svéd bajnok ellen. Hasonló volt a helyzet 2023-ban is, amikor a félprofi KÍ Klaksvík a feröeri 0-0 után 3-0-ra nyert az Üllői úton, s bombameglepetésre kiejtette Dibusz Déneséket. Ez a szégyen – legalábbis az első fordulóban – többé nem fordulhatna elő a magyar bajnokkal.