Más kárán juthatnak előre a magyar csapatok a Bajnokok Ligájában

A Ferencvárost kevésbé érintené, ám ha más csapat nyerné a magyar bajnokságot és indulna el a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a saját bőrén érezné a kedvező változást. Magyarország legjobbja jelenleg alaphelyzetben az első fordulóban csatlakozna a küzdelmekhez.
Később kezdődne a Bajnokok Ligája
Mint október elején megírtuk, Donald Trump amerikai elnök közbenjárására Izrael labdarúgása ideiglenesen megmenekült a kizárástól. A háború miatt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ugyanis azt fontolgatja, hogy napirendre tűzi az izraeli tagszervezet felfüggesztését, ami egyet jelent az izraeli csapatok kizárásával a különféle európai sorozatokból. Ha az Európai Labdarúgó-szövetség felvállalja a nehéz döntést, az a szintén háborúban álló, 2022-ben felfüggesztett Oroszországhoz hasonlóan, hatással lenne a kontinens többi tagországára is. A Csakfoci szúrta ki a Football Meets Data kalkulációját.
A statisztikákra specializálódott oldal számításai szerint a magyar és a román aranyérmes is egy körrel később csatlakozna a kvalifikációhoz.
Az UEFA-tagországok rangsorában jelenleg a 20. Izrael helyére Horvátország lépne, s a 22. Magyarország és 23. Románia is jobb pozícióba kerülne.
Ha nem a Fradi a bajnok
Joggal kérdezhetik, hogy miféle előnyt jelentene a magyar bajnoknak az előrelépés, ha a Ferencváros 2024-ben és 2025-ben is eleve a második fordulóban csatlakozott a Bajnokok Ligája selejtezőjéhez.
A zöld-fehérek nem alanyi jogon, hanem koefficienspontjuk és más bajnokságok számára kedvező alakulása miatt hagyták ki az első kört. Ugyanakkor amennyiben trónfosztás történne Magyarországon, s nem a sorozatban hetedszer aranyérmes Fradi nyerné az NB I küzdelmeit, igenis nagy jelentőséggel bírna az előresorolás.
Hazánk besorolása miatt bármely más magyar klubcsapat ugyanis az első fordulóban kellene játszania, sem a Paks, sem a Győr nem rendelkezik annyi ponttal, hogy ezt felülírja.
Klaksvík kizárva
Öt éve szerepelt legutóbb a magyar aranyérmes a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján. A Ferencvárosnak akkor például már a selejtező első körében pályára kellett lépnie a svéd bajnok ellen. Hasonló volt a helyzet 2023-ban is, amikor a félprofi KÍ Klaksvík a feröeri 0-0 után 3-0-ra nyert az Üllői úton, s bombameglepetésre kiejtette Dibusz Déneséket. Ez a szégyen – legalábbis az első fordulóban – többé nem fordulhatna elő a magyar bajnokkal.