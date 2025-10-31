Bajnokok LigájaselejtezőMagyarország

Más kárán juthatnak előre a magyar csapatok a Bajnokok Ligájában

Az első helyett a második fordulóban kezdené meg a szereplését a magyar bajnok a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében, amennyiben az európai szövetség, az UEFA kizárná versenysorozataiból Izraelt, hazánk előrelépne a rangsorban. A Football Meets Data kalkulációja alapján a magyar és a román aranyérmes is eggyel később csatlakozna a kvalifikációhoz. A Ferencváros a legutóbbi két alkalommal a selejtező második körében lépett pályára a Bajnokok Ligájában, de nem alanyi jogon, hanem koefficienspontja és más bajnokságok eredményei miatt.

2025. 10. 31. 19:00
Bajnokok Ligája Baku, 2025. augusztus 27. Navy Keita, az FTC játékosa (j) és Clement Turpin francia játékvezető a labdarúgó Bajnokok Ligája negyedik, utolsó fordulójának Qarabag-Ferencvárosi TC visszavágó mérkőzésán Bakuban 2025. augusztus 27-én.
Változhat Magyarország Bajnokok Ligája besorolása Forrás: MTI/EPA
A Ferencvárost kevésbé érintené, ám ha más csapat nyerné a magyar bajnokságot és indulna el a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a saját bőrén érezné a kedvező változást. Magyarország legjobbja jelenleg alaphelyzetben az első fordulóban csatlakozna a küzdelmekhez.  

Ha előrelépne Magyarország, a feröeri Klaksvík elleni dráma nem történhetne meg a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában
Ha előrelépne Magyarország, a feröeri Klaksvík elleni dráma nem történhetne meg újra a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában 

Később kezdődne a Bajnokok Ligája

Mint október elején megírtuk, Donald Trump amerikai elnök közbenjárására Izrael labdarúgása ideiglenesen megmenekült a kizárástól. A háború miatt az Euró­pai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ugyanis azt fontolgatja, hogy napirendre tűzi az izraeli tagszervezet felfüggesztését, ami egyet jelent az izraeli csapatok kizárásával a különféle európai sorozatokból. Ha az Európai Labdarúgó-szövetség felvállalja a nehéz döntést, az a szintén háborúban álló, 2022-ben felfüggesztett Oroszországhoz hasonlóan, hatással lenne a kontinens többi tagországára is. A Csakfoci szúrta ki a Football Meets Data kalkulációját. 

A statisztikákra specializálódott oldal számításai szerint a magyar és a román aranyérmes is egy körrel később csatlakozna a kvalifikációhoz. 

Az UEFA-tagországok rangsorában jelenleg a 20. Izrael helyére Horvátország lépne, s a 22. Magyarország és 23. Románia is jobb pozícióba kerülne.

Ha nem a Fradi a bajnok

Joggal kérdezhetik, hogy miféle előnyt jelentene a magyar bajnoknak az előrelépés, ha a Ferencváros 2024-ben és 2025-ben is eleve a második fordulóban csatlakozott a Bajnokok Ligája selejtezőjéhez. 

A zöld-fehérek nem alanyi jogon, hanem koefficienspontjuk és más bajnokságok számára kedvező alakulása miatt hagyták ki az első kört. Ugyanakkor amennyiben trónfosztás történne Magyarországon, s nem a sorozatban hetedszer aranyérmes Fradi nyerné az NB I küzdelmeit, igenis nagy jelentőséggel bírna az előresorolás. 

Hazánk besorolása miatt bármely más magyar klubcsapat ugyanis az első fordulóban kellene játszania, sem a Paks, sem a Győr nem rendelkezik annyi ponttal, hogy ezt felülírja. 

Klaksvík kizárva

Öt éve szerepelt legutóbb a magyar aranyérmes a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján. A Ferencvárosnak akkor például már a selejtező első körében pályára kellett lépnie a svéd bajnok ellen. Hasonló volt a helyzet 2023-ban is, amikor a félprofi KÍ Klaksvík a feröeri 0-0 után 3-0-ra nyert az Üllői úton, s bombameglepetésre kiejtette Dibusz Déneséket. Ez a szégyen – legalábbis az első fordulóban – többé nem fordulhatna elő a magyar bajnokkal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

