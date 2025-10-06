Rendkívüli

Guardiola megadja a módját – Fergusonnal és Wengerrel ünnepelné legújabb rekordját

Ugyan nem ő az egyetlen, aki 250-szer győzzön a csapatával a Premier League-ben, ám hogy ezt a mérföldkövet korunk egyik legnagyobb edzőfejedelme érte el legkorábban, az vitathatatlan. Pep Guardiola a Brentford elleni 1-0-s sikerrel ért újabb mérföldkőhöz a csapatával, ráadásul olyan edzőlegendákhoz csatlakozott ezzel a tettével, mint Sir Alex Ferguson (Manchester United), Arsene Wenger (Arsenal), Bill Shankly (Liverpool), Matt Busby (Manchester United) és Brian Clough (Nottingham Forest). És hol van még a vége?

Molnár László
2025. 10. 06. 13:56
Pep Guardiolának egyáltalán nem kell szégyenkeznie a Manchester Cityvel elért eddigi eredményeivel
Pep Guardiolának egyáltalán nem kell szégyenkeznie a Manchester Cityvel elért eddigi eredményeivel Fotó: AFP/Justin Tallis
A Manchester City 1-0-ra nyert a Brentford otthonában az angol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. A találkozón Pep Guardiola megjárta a mennyet és a poklot is, hiszen egyrészt ismét megsérült az égszínkékek aranylabdása, Rodri – ezúttal a combja húzódott meg –, másrészt Erling Haaland góljának köszönhetően megerősítette a helyét azon 16 edző között, akinek a nevéhez valamilyen rekord fűződik. Ugyanis Guardiolának a City szakvezetőjeként ez volt a 250. győzelme, így biztosan kijelenthető, ő a klub történetének legsikeresebb menedzsere.

Guardiola 349 meccs alatt jutott el 250 győzelemig a Premier League-ben
Guardiola 349 meccs alatt jutott el 250 győzelemig a Premier League-ben Fotó: GLYN KIRK / AFP

Guardiola vacsorára hívná azokat az edzőlegendákat, akikkel közösködik a rekordban

A katalán mester egy olyan exkluzív, szűk körű klubnak lett a tagja, akik elérték egyetlen klub trénereként a 250. sikert. Ugyanakkor a BBC cikke szerint Guardiola abban a legjobb közülük, hogy neki kellett a legkevesebb mérkőzés a rekord eléréséhez.

A Premier League menedzserei, akik elérték a 250 győzelmet

  • Pep Guardiola: 349 meccs – 250 győzelem – Manchester City
  • Sir Alex Ferguson: 404 meccs – 250 győzelem – Manchester United
  • Arsene Wenger: 424 meccs – 250 győzelem – Arsenal
  • David Moyes: 625 meccs – 250 győzelem – Everton, Manchester United, Sunderland, West Ham

A fenti, igencsak veretes edzői társaság mindegyike járt már aktuális csapatával nemzetközi kupa döntőjében, és közülük, bármennyire meglepő is, egyedül Wenger nem tudott egy trófeát sem megnyerni – 2006-ban a BL-döntőben 2-1-re kikapott a Barcelonától –, cserébe hét FA-kupát nyert az Ágyúsokkal. Guardiola igencsak humorosan fogta fel történelmi rekordját.

Megtiszteltetés Sir Alex Ferguson és Arséne Wenger mellett lenni ebben a rangsorban. Ezt meg kell ünnepelnünk, meghívom őket egy jó vacsorára, lenne miről beszélgetnünk

– mondta a spanyol, aki a tizedik idényét tölti a Citynél.

Guardiola két csapattal, a Barcelonával és a ManCityvel is elnyerte a Bajnokok Ligája trófeáját
Guardiola két csapattal, a Barcelonával és a ManCityvel is elnyerte a Bajnokok Ligája trófeáját     Fotó: Europress/AFP/Flaviu Buboi

Guardiola a City legnagyobb fogása

A szakember ezzel a 250. győzelmével csatlakozott ahhoz a 16 edzőhöz, akik valaha is rekordot döntöttek az angol élvonalban, köztük Bill Shankly (Liverpool), Matt Busby (Manchester United) és Brian Clough (Nottingham Forest). Nézzük, hogy amióta 2016-ban csatlakozott a Cityhez, milyen eredményeket ért el az égszínkékekkel.

Pep Guardiola eredményei

  • 2016 óta a Manchester City menedzsere
  • hat Premier League-győzelem
  • egy Bajnokok Ligája-trófea
  • két FA-kupa
  • négy Ligakupa
  • 2023-ban megnyerték a Premier League-et, a Bajnokok Ligáját és az FA-kupát

A 2017–18-as idényben a City lett az első csapat Guardiola-éra alatt, amely egy évadon belül száz pontot szerzett – 38 meccsből 32-t megnyerve –, miközben ő az egyetlen, aki zsinórban négy bajnoki címet nyert a csapatával a Premier League-ben. 

A sikersorozatban a manchesteriek átlagosan 28 győzelmet arattak idényenként, és csak Ferguson nyert több címet (13), mint Guardiola, akinek csapata 349 Premier League-mérkőzésen 842 gólt szerzett és 299-et kapott.

A City a kilenc teljes idényéből négyben több mint 90 pontot szerzett a Premier League-ben – ami figyelemre méltó teljesítmény, tekintve, hogy ezt a pontszámot mindössze öt alkalommal érték el Guardiola Angliába érkezése előtt –, míg a korábbi Barcelona és Bayern München-menedzser 71,6 százalékos győzelmi aránya jobb, mint bárki másé a PL történetében, túlszárnyalva Fergusont és Antonio Contét 65,2 százalékkal, illetve 62,9 százalékkal.

Bár Guardiola 2027-ig szóló szerződést írt alá a Cityvel, hosszú távú jövője továbbra is bizonytalan a csapatnál, 

ugyanis az előző idényben még a dobogóra is alig tudott felkapaszkodni, trófea nélkül maradt, míg jelenleg az 5. helyen áll a bajnokságban.

Guardiola 250. győzelme:

 

 

 

 

