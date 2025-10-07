  • Magyar Nemzet
  Meghívót kapott a Tottenham magyar tehetsége: sorra járja a válogatottakat?
Meghívót kapott a Tottenham magyar tehetsége: sorra járja a válogatottakat?

Leon Myrtaj októberben már a magyar utánpótlás-válogatottban szerepelhet. A 17 éves balszélső, aki jelenleg a Tottenham Hotspur U18-as csapatát erősíti, meghívót kapott a magyar U19-es válogatottba. A hírt a londoni klub hivatalosan is megerősítette.

C. Kovács Attila
2025. 10. 07. 9:23
A Tottenham Hotspur fiatal játékosa, Leon Myrtaj.
A Tottenham Hotspur fiatal játékosa, Leon Myrtaj. Forrás: Tottenham Hotspur
A fiatal játékos Angliában született, édesanyja magyar, édesapja pedig albán és szlovák származású, így felnőttként akár négy válogatott közül is választhat majd. A 17 éves támadó tavasszal még az albán korosztályos válogatottban lépett pályára, most pedig a magyar válogatottól kapott meghívót.

A Tottenham Hotspur játékosa, Leon Myrtaj bemutatkozhat a magyar válogatottban.
A Tottenham Hotspur játékosa, Leon Myrtaj bemutatkozhat a magyar válogatottban. Fotó: Tottenham Hotspur

A Tottenham Hotspur hivatalos oldalán közölte, hogy játékosuk a magyar nemzeti színeket fogja képviselni a válogatott szünetben.

Leon Myrtaj korábban tagja volt az albán U16 és U17-es válogatottnak is, eddig összesen 10 mérkőzésen lépett pályára az albán utánpótlás-válogatottakban, ezeken a találkozókon négy gólt szerzett. 

Korábban már felmerült, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) felveheti vele a kapcsolatot, és magyar válogatott lehet, most pedig Myrtaj az első hivatalos meghívóját is megkapta az MLSZ-től, így október 9-én és 12-én, a Görögország elleni mérkőzéseken debütálhat a magyar U19-es csapatban.

A játékos korábban így nyilatkozott a magyar válogatottságról

Myrtaj egy korábbi interjújában elmondta, hogy szívesen megtapasztalná, milyen a magyar válogatottnak lenni. Ugyanakkor hozzátette, hogy érdekes helyzetben érzi magát, mivel akár az albán, a magyar, a szlovák vagy az angol válogatottat is választhatná, és bízik benne, hogy egyszer felnőttszinten is képviselheti valamelyik országot.

 

