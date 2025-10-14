vb-selejtezőmagyar fociválogatottoktóber

Csodálatos ez a nap a magyar futballnak, akármi is történik ma

Kedd este (ma) rendezik meg a magyar labdarúgó-válogatott portugáliai világbajnoki selejtezőjét. Noha a Portugáliával szembeni tizenöt egymás elleni mérkőzésből még egyszer sem győzött a nemzeti tizenegy, október 14-e a magyar válogatott történetének egyik legsikeresebb napja: eddig nyolc győzelem mellett két döntetlen és egy vereség a mérleg ezen a napon.

Wiszt Péter
2025. 10. 14. 4:50
Szoboszlai Dominik legutóbb két gólt szerzett október 14-én (Fotó: Csudai Sándor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ősz közepén rendre Európa-bajnoki vagy világbajnoki selejtezőket rendeznek, így nem véletlen, hogy október 14-én már nem az első mérkőzése következik a magyar válogatottnak sem. Sőt, a Portugália elleni rögtön a tizenkettedik , ráadásul a legutóbbi két évben is játszott Marco Rossi szövetségi kapitány együttese ezen a napon. Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Sallai Roland is gólt lőtt már Magyarország színeiben, és összességében is kiváló – nyolc győzelem, két döntetlen és egy vereség – az évfordulós mérleg.

Sallai Roland látványos gólt lőtt két éve, 2023. október 14-én, a magyar válogatott Szerbia elleni Eb-selejtezőjén
Sallai Roland látványos gólt lőtt két éve, 2023. október 14-én, a magyar válogatott Szerbia elleni Eb-selejtezőjén (Fotó: Mirkó István)

Először 1951-ben játszott október 14-én a nemzeti tizenegy, akkor Csehszlovákia vendégeként Kocsis Sándor két góljának köszönhetően 2-1-re nyert Magyarország felkészülési mérkőzésen. Az Aranycsapat öt évvel később Ausztria ellen Bécsben is barátságos meccsen szerepelt, Puskás Ferenc és Sándor Károly találatai 2-0-s sikert értek. 

Puskás mellett Kocsis Sándor és Czibor Zoltán is ekkor játszott utoljára a magyar válogatottban, 

részben a kilenc nappal később kitört forradalom miatt.

1962. október 14-e az egyetlen vereséget hozta ezen a napon, de a jugoszlávok elleni hazai 0-1 azért is emlékezetes, mert Grosics Gyula ezen a mérkőzésen vonult vissza, Bene Ferenc pedig ekkor debütált a nemzeti együttesben.

A magyar válogatott október 14-én még veretlen tétmérkőzéseken

A listánk folytatásában csupa tétmérkőzés jön már, kezdve 1981-gyel, amikor a Svájc elleni budapesti vb-selejtezőt 3-0-ra nyerte meg a magyar csapat. Nyilasi Tibor duplázott, Fazekas László is gólt szerzett.

Hat évre rá szintén Budapesten, szintén 3-0-s hazai siker született: a görögök elleni Eb-selejtező Détári Lajos, Bognár György és Mészáros Ferenc találataival hamar eldőlt.

Európa-bajnoki kvalifikáció volt a tét 1998. október 14-én is, a románok elleni hazai 1-1 Hrutka János gólja miatt is emlékezetes marad. Ahogyan 2009-ből a Koppenhágában aratott 1-0-s győzelem is bravúr volt, még ha Buzsáky Ákos találata miatt nem is bosszankodtak túlságosan a dánok a nekik már tét nélküli vb-selejtező miatt.

2009. október 14-én Buzsáky Ákos góljával nyert Magyarország Dániában
2009. október 14.: Buzsáky Ákos góljával nyert Magyarország Dániában (Fotó: Scanpix Denmark/Casper Christoffersen)

Hasonló módon 1-0-s magyar siker született a Feröer szigeteken rendezett Eb-selejtezőn is: 2014. október 14-én a kedd este (ma) a magyar kispadon ülő Szalai Ádám volt eredményes.

A koronavírus-járvány kitöréséről is emlékezetes 2020-as év őszének közepén Moszkvában játszott gól nélküli döntetlent a magyar válogatott, az oroszok elleni 0-0 fontos pontot jelentett a Nemzetek Ligája B divíziójában elért csoportgyőzelem felé vezető úton.

Végül pedig jöjjenek a legfrissebb emlékek! Előbb 2023. október 14-én a Szerbia ellen 2-1-re megnyert hazai Eb-selejtező kulcsfontosságú volt a kontinenstornára történt egyenes ági kijutásban. 

Ekkor Varga Barnabás és Sallai Roland volt eredményes, napra pontosan egy évvel ezelőtt pedig Szoboszlai Dominik lőtt két gólt, méghozzá a Bosznia-Hercegovina otthonában elért 2-0-s győzelem során, a Nemzetek Ligájában.

Tavaly Zenicán bravúr volt a három pont megszerzése, kedd este Lisszabonban még nagyobb lenne. A történelem során elért október 14-i sikerek viszont akár pluszlökést adhatnak ahhoz, hogy Magyarország még közelebb kerüljön a célhoz: a 2026-os világbajnoksághoz.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCsillag István

Az Orbán-gyűlölő Magyar Péter-rajongónak az édesanyák pénzére fáj a foga

Csépányi Balázs avatarja

Ezek mindent el akarnak venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu