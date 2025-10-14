Csodálatos ez a nap a magyar futballnak, akármi is történik ma

Ősz közepén rendre Európa-bajnoki vagy világbajnoki selejtezőket rendeznek, így nem véletlen, hogy október 14-én már nem az első mérkőzése következik a magyar válogatottnak sem. Sőt, a Portugália elleni rögtön a tizenkettedik , ráadásul a legutóbbi két évben is játszott Marco Rossi szövetségi kapitány együttese ezen a napon. Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Sallai Roland is gólt lőtt már Magyarország színeiben, és összességében is kiváló – nyolc győzelem, két döntetlen és egy vereség – az évfordulós mérleg.

Sallai Roland látványos gólt lőtt két éve, 2023. október 14-én, a magyar válogatott Szerbia elleni Eb-selejtezőjén (Fotó: Mirkó István)

Először 1951-ben játszott október 14-én a nemzeti tizenegy, akkor Csehszlovákia vendégeként Kocsis Sándor két góljának köszönhetően 2-1-re nyert Magyarország felkészülési mérkőzésen. Az Aranycsapat öt évvel később Ausztria ellen Bécsben is barátságos meccsen szerepelt, Puskás Ferenc és Sándor Károly találatai 2-0-s sikert értek.

Puskás mellett Kocsis Sándor és Czibor Zoltán is ekkor játszott utoljára a magyar válogatottban,

részben a kilenc nappal később kitört forradalom miatt.

1962. október 14-e az egyetlen vereséget hozta ezen a napon, de a jugoszlávok elleni hazai 0-1 azért is emlékezetes, mert Grosics Gyula ezen a mérkőzésen vonult vissza, Bene Ferenc pedig ekkor debütált a nemzeti együttesben.

A magyar válogatott október 14-én még veretlen tétmérkőzéseken

A listánk folytatásában csupa tétmérkőzés jön már, kezdve 1981-gyel, amikor a Svájc elleni budapesti vb-selejtezőt 3-0-ra nyerte meg a magyar csapat. Nyilasi Tibor duplázott, Fazekas László is gólt szerzett.

Hat évre rá szintén Budapesten, szintén 3-0-s hazai siker született: a görögök elleni Eb-selejtező Détári Lajos, Bognár György és Mészáros Ferenc találataival hamar eldőlt.

Európa-bajnoki kvalifikáció volt a tét 1998. október 14-én is, a románok elleni hazai 1-1 Hrutka János gólja miatt is emlékezetes marad. Ahogyan 2009-ből a Koppenhágában aratott 1-0-s győzelem is bravúr volt, még ha Buzsáky Ákos találata miatt nem is bosszankodtak túlságosan a dánok a nekik már tét nélküli vb-selejtező miatt.

2009. október 14.: Buzsáky Ákos góljával nyert Magyarország Dániában (Fotó: Scanpix Denmark/Casper Christoffersen)

Hasonló módon 1-0-s magyar siker született a Feröer szigeteken rendezett Eb-selejtezőn is: 2014. október 14-én a kedd este (ma) a magyar kispadon ülő Szalai Ádám volt eredményes.