  • Csank János elmondta, a magyar válogatott hogyan játsszon Lisszabonban
magyar válogatottPortugáliaselejtezővilágbajnokságÖrményország

Csank János elmondta, a magyar válogatott hogyan játsszon Lisszabonban

Félúton tartunk a világbajnoki selejtezőkön. A magyar válogatott az előre elképzelt reális forgatókönyv szerint szerepel, még ha lehet is hiányérzete az első két mérkőzés miatt, a harmadikat viszont a számításoknak megfelelően megnyerte. A Magyar Nemzet három korábbi szövetségi kapitányt kért meg az örmények elleni 2-0-s győzelem és a pillanatnyi helyzet értékelésére, és Csank János, Csábi József, valamint Egervári Sándor is egyetértett abban, hogy ezúttal nem a játék minősége, hanem a végeredmény volt a fontos, és a továbbjutás sorsa a magyar válogatott kezében van.

Pajor-Gyulai László
2025. 10. 13. 5:54
Gruber Zsombor góljával egészen biztossá vált a magyar válogatott győzelme Örményország ellen, most nehezebb feladat jön Portugáliában. Fotó: Csudai Sándor
A küldetés teljesítve: a magyar labdarúgó-válogatott 2-0-ra legyőzte Örményországot . A világbajnoki selejtezők felénél mondhatni, hogy a sorsolás pillanatában elfogadtuk volna az eddigi eredménysort: döntetlen Dublinban Írországgal, itthon vereség Portugáliától és három pont az örményektől – ez lényegében papírforma volt. A magyar válogatott több sebből is vérzett a szombati mérkőzés előtt, különösen a két leghatékonyabb támadó, Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltása miatt, de így is nyerni tudott, az más kérdés, hogy milyen játékkal.

A magyar válogatott a második félidőben teremtett helyzeteket az örmény kapu előt
A magyar válogatott a második félidőben teremtett helyzeteket az örmény kapu előtt (Fotó: Csudai Sándor)

– Ezúttal kizárólag az eredmény volt a fontos – mondta a Magyar Nemzetnek Csank János, aki a kilencvenes évek második felében 19 mérkőzésen irányította a válogatottat. – Az első félidő igen csak harmatosra sikeredett, utána sem lett acélos a csapat, de sokkal jobban pörgött. Az ellenfél kapusa egyetlen bravúrra sem kényszerült, olyanokat védett, amiket védeni kellett, de Tóth Balázsnak sem kellett csillogtatnia a képességeit. Sok pozitívumot nem tudok mondani, érződött a játékon a teher, a lényeg az, hogy megvan a három pont.

 

A magyar válogatott játékosain nagy a nyomás a múlt miatt

Csábi József 2013-ban egyszer ült a válogatott kispadján, és Csank Jánoshoz hasonlóan a Puskás Arénában nézte meg a mérkőzést. A két szakember véleményét összevetve kiderül, hogy tényleg ugyanazt a meccset látták.

– Az első félidőben nem harapott igazán a csapat, lagymatag tempóban futballozott – értékelte Csábi József a látottakat. – A szünet után viszont sebességet váltott, intenzívebbé vált a játéka, az már sokkal jobban tetszett. 

Aki benne él a futballban, pontosan tudja, mennyire nehéz a kötelezőnek tartott sikereket elérni, különösen most, amikor a válogatott negyven éve jutott ki a legutóbb világbajnokságra,

 és most ezekre a játékosokra emiatt óriási nyomás nehezedik. Erre talán rá is tett, hogy annak a negyven évvel ezelőtti csapatnak a szövetségi kapitánya, Mezey György éppen néhány nappal a meccs előtt hunyt el.

Csábi Józsefnek a szünet után tetszett jobban a magyar válogatott (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Egervári Sándor a 2010-es évek elején 34-szer vezényelhette a válogatottat, és az ő véleménye sem tér el a kollégáitól: szerinte a csapat nem tudott ritmust váltani a támadó harmadban, és ezért maradt meddő a fölénye a szünetig. 

– Ezen sikerült változtatni, majd az első gól meg is nyugtatta a csapatot, gondolom, Marco Rossi ezt kérte a játékosoktól a szünetben – vélekedett.

A mérkőzés előtt az számított a legnagyobb kérdésnek, hogy milyen megoldást talál a szövetségi kapitány Varga Barnabás és Sallai Roland hiányára, és mint tudjuk, az első gólt a csatárnak kezdőként először beállított Lukács Dániel szerezte, a másodikat pedig a helyére csereként beküldött Gruber Zsombor lőtte. A három egykori kapitány véleménye megegyezik abban, hogy Marco Rossi megoldotta a feladatát, nekik sem lett volna jobb ötletük, de természetesen Varga Barnabás és Sallai Roland így is hiányzott a csapatból, ők más minőséget képviselnek.

 

A magyar válogatott nem számíthat könnyű meccsre

Érdemes röviden elidőzni az örmény válogatottnál is, hiszen a magyar válogatott novemberben a vendége lesz, és az a találkozó sorsdöntő lehet. Abban a három kapitány egyetértett, hogy az ellenfél szombaton az első játékrészben passzívan futballozott, ám amíg Csank János nem látott benne sokat, bár örül, hogy a végén kihagyott egy ziccert, Csábi Józsefre a szünet után kimondottan jó benyomást tett, Egervári Sándor pedig kiemelte a jó védekezést, és azt mondta, a végén igen csak figyelemre méltó kontrákkal rukkolt elő. Egy viszont biztos: nem számíthatunk ellene idegenben könnyű mérkőzésre.

Előtte azonban kedden következik a Portugália elleni összecsapás Lisszabonban. A hazai csapat egy papírforma győzelemmel már matematikailag is kijutna a világbajnokságra, azaz ez a vereség kalkulált, de nem törvényszerű, a futballban egy meccsen valóban minden megtörténhet, szombaton az írek is csak egy 91. percben kapott góllal veszítettek

Csank János szerint nem szabad görcsölni Portugáliában (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

– Itt az ideje önmagunkat adni, és felszabadultan játszani, mert ha túl óvatosak vagyunk, a portugálok előbb-utóbb úgyis begyűrnek egy gólt – magyarázta Csank János. – Ki kell menni a pályára, játszani egy jót, aztán majd meglátjuk, mire lesz elég, nekünk nincsen veszíteni valónk.

Ezzel együtt számolhatunk azzal, hogy nem mi nyerjük meg a keddi meccset, a nagy kérdés az, hogy a csoport másik meccse hogyan végződik Dublinban, ahol az írek az örményeket fogadják.

 Több variáció is létezik, és szinte mindegyikből az jön ki, hogy akkor marad esélyünk a csoport második, pótselejtezőt érő helyére, ha nyerni tudunk majd Örményországban. 

– A keddi dublini meccsen az is kérdés, hogy az örmények elhiszik-e, van esélyük a második helyre – jelentette ki Csank János. – Ha igen, akkor már rajtuk is ott lesz a nagy teher, ahogyan az íreken is, hiszen ha nem nyernek, lényegében kiszállnak a versenyfutásból.

Egervári Sándor már közel látja a célhoz a magyar válogatottat (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Csábi József szerint Marco Rossi időszaka alatt sokszor nyertünk meg roppant fontos meccseket az utolsó pillanatokban, és erre a szerencsére most is szükségünk lesz. Szombaton meg is volt, hiszen nekünk kimondottan jó, hogy Írország nem szerzett pontot azzal, hogy egy 91. percben kapott góllal kikaptak Portugáliában. Egyelőre azonban meg kell elégednünk azzal, amit Egervári Sándor mondott:

– Közel vagyunk a célhoz, szombaton nagy lépést tettünk előre.

 

 

