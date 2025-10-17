teniszDanyiil MedvegyevMarozsán Fábián

Hiába voltak szettlabdái Marozsánnak, kikapott a korábbi világelsőtől

Marozsán Fábiánnak hiába volt három szettlabdája, két játszmában 7:5, 6:2-re kikapott a volt világelső orosz Danyiil Medvegyevtől az Almatiban zajló keménypályás férfi tenisztorna negyeddöntőjében. A viadalon addig szettet sem veszítő Marozsán Fábián ezúttal csak az első játszmában tudta megszorongatni ellenfelét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 11:40
A negyeddöntő jelentette a végállomást a magyar teniszező számára Fotó: Jade Gao Forrás: AFP
A világranglistán 52. Marozsán Fábián – aki az előző körben az ötödik helyen kiemelt amerikai Brandon Nakashimát (34.) búcsúztatta – a nyolc között egy igazi elitjátékossal szállt szembe Almatiban a korábbi világelső Danyiil Medvegyev (14.) személyében. Mint korábban elmondta, az elmúlt hetekben többször edzett az orosz sztárral Cincinnatiben és Pekingben is, és szerette volna végre tétmeccsen is megszorongatni a 2021-es US Open bajnokát.

Marozsán Fábián csak az első szettben tudta megszorongatni orosz ellenfelét
Marozsán Fábián csak az első szettben tudta megszorongatni orosz ellenfelét. Fotó: MTI/EPA/Alex Plavevski

A két teniszező eddig egyszer találkozott, a 29 éves orosz rivális 6:3, 6:2, 7:6-ra nyert a tavalyi US Openen.

A második csatában a Vasas sportolója – aki az élő világranglistán már a 49. helyet foglalta el – remekül állta a sarat Kazahsztánban a torna favoritja ellen, aki bréklabdáig sem jutott el az első tíz gémben. A 26 éves magyar 5:4-nél fogadóként három szettlabdát elszalasztott, majd a kihagyott nagy lehetőség után rögtön elbukta az adogatását, Medvegyev pedig könnyedén kiszerválta a játszmát.

A folytatásban a húszszoros tornagyőztes orosz rögtön elvette Marozsán adogatását, ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, ráadásul 1:3-nál Medvegyev ismét brékelt, innen pedig már nem volt visszaút a magyar éljátékosnak. Az összecsapás 67 percig tartott.

 

