Bódog Tamás Kisvárda történetének egyik legfontosabb meccsén tér vissza

A hétközi kupaforduló után hét élvonalbeli csapat – a Diósgyőr, a Paks, a Kazincbarcika, az ETO FC, a Ferencváros, az MTK és a Zalaegerszeg – örülhetett továbbjutásnak, az NB I-es együttesek közül egyedül a Debrecen esett ki a negyedik fordulóban. Az Újpest és a Puskás Akadémia mellett a Kisvárda és a Nyíregyháza is korábban búcsúzott már, így utóbbi kettő már péntek este megkezdheti az első osztály 12. fordulójának küzdelmeit. A júliusi nyitányon 1-1-es döntetlen született a szabolcsi rangadón, azóta viszont a Spartacus nem lendült formába, és a tabella utolsó helyén áll – nem véletlen, hogy a héten Szabó Istvánt Bódog Tamás váltotta a kispadon. Bódog 2020-ban a Kisvárdát is irányította, és az újonc rivális jelenleg egyetlen ponttal van lemaradva az éllovas Pakstól, így Révész Attiláék pontszerzés esetén átmenetileg átvennék a vezetést az NB I-ben.

Bódog Tamás a Nyíregyháza új edzője, rögtön a Kisvárda vendégeként mutatkozik be az NB I-es idényben (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)

Bódog Tamás a Nyíregyháza új edzőjeként tér vissza a Kisvárda otthonába

– Több szempontból is pikáns a mérkőzés, hiszen egyrészt két szabolcsi csapat találkozik, amire Kisvárdán még sosem volt példa – mondta a Kisvárda egyik asszisztensedzője, Igor Bogdanovics. – Továbbá az ellenfélnél edzőváltás történt, ráadásul

Bódog Tamás személyében olyan szakember érkezett a Nyíregyházához, akit Kisvárdán is mindenki ismer.

Lehet azzal foglalkozni, hogy milyen folyamatok történnek most a két klubnál, ettől függetlenül mi csak a saját dolgunkkal törődünk. Azzal, hogy az elvégzett munka és az eredmények azt bizonyítják, hogy jó úton járunk, és hogy talán nem a véletlen műve a jelenlegi pozíciónk. Mentálisan és a hangulat terén is rendben vagyunk, így várjuk Kisvárda történetének eddigi talán legfontosabb mérkőzését.

Varga Kevin, a Spartacus 13-szoros válogatott középpályása nem játszhat, mivel múlt szombaton hat perc alatt kapott két sárga lapot, így a kiállítással automatikusan egy mérkőzést ki kell hagynia. Bódog Tamás Varga nélkül is jó bemutatkozásban reménykedik.

– Tudom, hogy milyen fejlődésen ment át a klub a közelmúltban, fantasztikus a létesítmény, a csapat felkerült az első osztályba, jó a játékosállomány, és olyan tulajdonos van, aki él-hal a futballért. Figyelemmel kísértem a magyar bajnokságot, így képben vagyok az együtteseket illetően. Bízom abban, hogy sikeresek leszünk. Biztos vagyok benne, hogy tudok a csapatnak segíteni, ez egy jó keret, biztos vagyok abban is, hogy el fogunk lépni az utolsó pozícióból – mondta a Nyíregyháza új, 55 éves vezetőedzője, aki kitért a kisvárdai kapcsolatára is.

Jól éreztem ott magam, jó visszagondolni arra az időszakra, úgyhogy pikáns lesz.

Annak örülök, hogy viszontláthatok régi ismerősöket.