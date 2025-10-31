NB INyíregyháza SpartacusKisvárda Master Good SEörökrangadóBódog Tamás

Bódog Tamás Kisvárda történetének egyik legfontosabb meccsén tér vissza

Október utolsó napján a 12. fordulóval megkezdődik a labdarúgó NB I második harmada. A nyitómérkőzésen a Kisvárda a sereghajtó és immáron Bódog Tamás által irányított Nyíregyháza elleni pontszerzéssel átvenné az első helyet a tabellán. Szombaton az élvonal történetének 228. örökrangadóját vívja egymással az FTC és az MTK, vasárnap pedig többek között a kieső helyen álló Újpest is pályára lép.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 14:02
Bódog Tamás csütörtökön megtartotta az első edzését a Nyíregyháza NB I-es csapatának trénereként (Fotó: facebook.com/NYSFC)
A hétközi kupaforduló után hét élvonalbeli csapat – a Diósgyőr, a Paks, a Kazincbarcika, az ETO FC, a Ferencváros, az MTK és a Zalaegerszeg – örülhetett továbbjutásnak, az NB I-es együttesek közül egyedül a Debrecen esett ki a negyedik fordulóban. Az Újpest és a Puskás Akadémia mellett a Kisvárda és a Nyíregyháza is korábban búcsúzott már, így utóbbi kettő már péntek este megkezdheti az első osztály 12. fordulójának küzdelmeit. A júliusi nyitányon 1-1-es döntetlen született a szabolcsi rangadón, azóta viszont a Spartacus nem lendült formába, és a tabella utolsó helyén áll – nem véletlen, hogy a héten Szabó Istvánt Bódog Tamás váltotta a kispadon. Bódog 2020-ban a Kisvárdát is irányította, és az újonc rivális jelenleg egyetlen ponttal van lemaradva az éllovas Pakstól, így Révész Attiláék pontszerzés esetén átmenetileg átvennék a vezetést az NB I-ben.

Bódog Tamás a Nyíregyháza új edzője, rögtön a Kisvárda vendégeként mutatkozik be az NB I-es idényben
Bódog Tamás a Nyíregyháza új edzője, rögtön a Kisvárda vendégeként mutatkozik be az NB I-es idényben (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)

Bódog Tamás a Nyíregyháza új edzőjeként tér vissza a Kisvárda otthonába

– Több szempontból is pikáns a mérkőzés, hiszen egyrészt két szabolcsi csapat találkozik, amire Kisvárdán még sosem volt példa – mondta a Kisvárda egyik asszisztensedzője, Igor Bogdanovics. – Továbbá az ellenfélnél edzőváltás történt, ráadásul 

Bódog Tamás személyében olyan szakember érkezett a Nyíregyházához, akit Kisvárdán is mindenki ismer.

Lehet azzal foglalkozni, hogy milyen folyamatok történnek most a két klubnál, ettől függetlenül mi csak a saját dolgunkkal törődünk. Azzal, hogy az elvégzett munka és az eredmények azt bizonyítják, hogy jó úton járunk, és hogy talán nem a véletlen műve a jelenlegi pozíciónk. Mentálisan és a hangulat terén is rendben vagyunk, így várjuk Kisvárda történetének eddigi talán legfontosabb mérkőzését.  

Varga Kevin, a Spartacus 13-szoros válogatott középpályása nem játszhat, mivel múlt szombaton hat perc alatt kapott két sárga lapot, így a kiállítással automatikusan egy mérkőzést ki kell hagynia. Bódog Tamás Varga nélkül is jó bemutatkozásban reménykedik.

– Tudom, hogy milyen fejlődésen ment át a klub a közelmúltban, fantasztikus a létesítmény, a csapat felkerült az első osztályba, jó a játékosállomány, és olyan tulajdonos van, aki él-hal a futballért. Figyelemmel kísértem a magyar bajnokságot, így képben vagyok az együtteseket illetően. Bízom abban, hogy sikeresek leszünk. Biztos vagyok benne, hogy tudok a csapatnak segíteni, ez egy jó keret, biztos vagyok abban is, hogy el fogunk lépni az utolsó pozícióból – mondta a Nyíregyháza új, 55 éves vezetőedzője, aki kitért a kisvárdai kapcsolatára is. 

Jól éreztem ott magam, jó visszagondolni arra az időszakra, úgyhogy pikáns lesz.

Annak örülök, hogy viszontláthatok régi ismerősöket.

FTC–MTK örökrangadó is lesz szombaton

A Zalaegerszegtől elszenvedett vasárnapi hazai vereség után az MTK-t fogadja a bajnok Ferencváros. Az örökrangadót 228. alkalommal rendezik meg az NB I-ben, a zöld-fehérek három és fél éve nem kaptak ki riválisuktól. Szombaton ezt a találkozót megelőzi a újonc Kazincbarcika mezőkövesdi mérkőzése a Puskás Akadémia ellen, a felcsútiaknál Markgráf Ákos az eltiltása miatt nem léphet pályára. A veretlenségét múlt héten elveszítő Paks ismét idegenben játszik, ráadásul az ETO FC február óta pályaválasztóként csak az FTC-től szenvedett vereséget, így Győrben sem lesz könnyű dolga Bognár Györgyéknek.

Vasárnap két bajnokit rendeznek, a kora délutáni a Diósgyőr–Újpest párharc 122. találkozója lesz. A lila-fehér együttes kieső helyen szerénykedve utazik Miskolcra, a szakmai stáb és a vezetőség döntésének értelmében immáron a portugál André Duarte nélkül. A forduló zárómérkőzése a Debrecen–Zalaegerszeg összecsapás lesz, amelyen a kupakiesés és a múlt heti ZTE-siker ellenére a hazaiak léphetne pályára esélyesként.

NB I, 12. forduló

péntek:

  • Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 20.00

szombat:

  • Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Mezőkövesd 13.15
  • ETO FC–Paksi FC 15.30
  • Ferencvárosi TC–MTK Budapest 20.00

vasárnap: 

  • Diósgyőri VTK–Újpest FC 15.30
  • Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 18.00

Az élcsoport: 1. Paks 20 pont, 2. Kisvárda 19 (10 mérkőzés), 3. Debrecen 19. A tabella részletes állását itt böngészheti.

