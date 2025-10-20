Jöhet a varázslat? Potternek kell összeszednie a romokban lévő svéd válogatottat

SvédországGraham Pottervb-selejtező

Hétfő reggel hivatalos közleményben jelentette be a Svéd Labdarúgó-szövetség, hogy megtalálta a nemrégiben menesztett Jon Dahl Tomasson utódját Graham Potter személyében. Az új svéd szövetségi kapitány azonnal munkába áll, hogy teljesítse az elsődleges célt, amely a világbajnoki szereplést célozza meg.

2025. 10. 20. 10:46
Jon Dahl Tomasson távozása után új korszak jöhet a svédeknél Fotó: Björn Larsson Rosvall Forrás: TT News Agency/AFP
Az új svéd szövetségi kapitánynak nem lesz könnyű dolga: Gyökeres Viktorék mindössze egy pontot szereztek a világbajnoki selejtezősorozat első négy fordulójában, s ez Jon Dahl Tomasson állásába került. A Milan egykori támadóját múlt hét kedden, a Koszovótól hazai pályán elszenvedett 1-0-s vereség után menesztette a szövetség.

Graham Potter lett az új svéd szövetségi kapitány
Graham Potter lett az új svéd szövetségi kapitány (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

A skandinávok szerencséje, hogy a Nemzetek Ligája-szereplésnek köszönhetően a vb-pótselejtező biztosított, s bár az egyenes ági kijutás már matematikailag is elúszott, a lehetőség adott, hogy Svédország 2018 után ismét ott legyen a világbajnokságon.

– Alázatosan, ugyanakkor rendkívül motiváltan állok a feladat elébe. Svédországnak fantasztikus játékosai vannak, akik a világ legjobb bajnokságaiban remekelnek hétről hétre. Az én feladatom, hogy megteremtsem azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy csapatként a lehető legjobban teljesítsünk és kijuttassuk a válogatottat a jövő nyári világbajnokságra – idézi a svéd szövetség hivatalos oldala Graham Pottert, akinek a megbízatása a selejtezők végéig, illetve a pótselejtezőre szól, ám a vb-re való kijutás esetén automatikusan meghosszabbodik a megállapodás.

Az új svéd szövetségi kapitány ismerős környezetben bizonyíthat

Az 50 éves angol szakember jól ismeri a svéd labdarúgást, 2011 és 2018 között sikeres éveket töltött az Östersund FK-nál, amellyel 2017-ben megnyerte a Svéd Kupát, s ebben az esztendőben az év edzőjének is megválasztották. Később Angliában dolgozott, volt a Swansea, a Brighton, a Chelsea és legutóbb a West Ham United trénere, ám utóbbitól idén szeptemberben menesztették, miután csak egy meccset nyert meg a gárda a Premier League első öt fordulójában.

Svédország legközelebb Svájcban vendégszerepel, majd a Szlovénia elleni hazai összecsapással zárja a vb-selejtezősorozatot.

 

