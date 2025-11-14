Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – kövesse nálunk élőben!

Real MadridCarlo AncelottiXabi Alonsobrazil futballVinícius Júnior

Vitának nincs helye: Ancelotti Viníciusnak üzent, Xabi Alonsóról is ítéletet mondott

Bár Carlo Ancelotti már a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, továbbra is figyelemmel követi mi történik a Real Madridnál, már csak azért is, mert a Selecao több játékosa is a spanyol klubot erősíti. A Szenegál elleni felkészülési mérkőzés előtt Ancelotti értékelte utódja, Xabi Alonso munkáját, és az edzőjével balhézó Vinícius Júniorról is beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 5:42
Carlo Ancelotti továbbra is figyelemmel követi a Real Madrid meccseit Fotó: CHARLES SHOLL Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyáron kinevezett Carlo Ancelotti hetedik mérkőzésére készül a brazil válogatott szövetségi kapitányaként, szombaton Londonban Szenegállal vív felkészülési meccset a Selecao. A Real Madridnál négy év után leváltott edző több egykori játékosát is meghívta a világbajnokságra már kijutott brazilok keretébe. Endrick jelenti a kivételt, aki a királyi gárdában nem kap játéklehetőséget Xabi Alonsótól ebben az idényben, ezért Lyonba tart, ahol a tavaszi szezonban majd kölcsönben szerepelhet.

Carlo Ancelotti szerint Viníciusnak el kell fogadnia Xabi Alonso változtatásait
Carlo Ancelotti szerint Viníciusnak el kell fogadnia Xabi Alonso változtatásait Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

– Ő egy rendkívül fontos játékos, a brazil futball egy nagy tehetsége. Figyelemmel követjük a teljesítményét – fogalmazott Ancelotti. – Nem igaz, miszerint azt mondtam, hogy el kell hagynia a Real Madridot ahhoz, hogy a világbajnokságon részt vegyen. Ez a Real Madrid és a játékos közötti ügy. Endricknek a klubbal kell egyeztetnie, és a lehető legjobb döntést kell meghoznia a saját és a Real Madrid szempontjából is. Sosem adnék tanácsot a Real Madridnak abban, mit kezdjen egy játékosával. A klubnál tudják, mit kell tenni.

Vinícius Júnior és Xabi Alonso vitája

Vinícius Júniort is meghívta a brazil szövetségi kapitány. A 25 éves szélső mostanában a jó játék helyett/mellett azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy összekapott a Real Madrid nyáron kinevezett edzőjével, Xabi Alonsóval. Vinícius a Barcelona 2-1-es legyőzése idején pörölt a baszk trénerrel, amiért le merte őt cserélni.

Egyszerűen hibázott aznap. Meg kell értenie az új helyzetét a Real Madridnál, fontosabb a szerepe az öltözőben, mint korábban. Hibázott, bocsánatot kért, és tanulnia kell belőle. Az edzőnek joga van a változtatáshoz, ha így javíthat a csapaton 

– szögezte le Ancelotti, aki arra is kitért, milyen hatással volt Viníciusra, hogy a várakozások ellenére tavaly nem kapta meg az Aranylabdát. Egyes vélemények szerint ezért esett vissza a brazil szélső teljesítménye. –Lehet, hogy egy kicsit hatott rá, de most Vini közel van a legjobb formájához. Erős jellem, nem rágódik sokat a hibáin vagy a kritikán. Gyorsan továbblép. Biztos vagyok benne, hogy a világbajnokságra csúcsformában fog megérkezni.

Ancelotti: Xabi Alonso sikerre vezeti a Real Madridot

Ancelotti már csak a brazil játékosok miatt is figyelemmel követi a Real Madrid mérkőzéseit. Most már egykori tanítványánál, Xabi Alonsónál van a gyeplő, akiről Ancelotti mindig tudta, hogy nagyszerű tréner lehet belőle. Eddig igazolja a várakozásokat, a Bayer Leverkusennel veretlenül nyerte meg a Bundesligát, és a Real Madridnál is bekezdett.

– Ő egy olyan játékos, aki mindig jól látott a pályán. Az volt a meggyőződésem, hogy még sokra viheti edzőként. És valóban nagyszerűen teljesít – dicsérte a királyi gárda trénerét Ancelotti. – Nem tudok neki tanácsot adni. A Real Madrid összes mérkőzését megnézem, mert szeretném látni, hogyan teljesítenek a brazilok, és szerintem a csapat nagyon jól szerepel. Szinte minden meccsén győzött, de sajnos a futballban nem lehet mindig nyerni, néha döntetlenek is becsúsznak. 

Egy dolgot megtanultam a Real Madridnál: itt egy döntetlen a válság előjele. Ezt komolyan mondom, ehhez hozzá kell szokni. Egy edzőt leginkább az eredményei alapján lehet megítélni, és eddig lenyűgözőek az eredmények. Vezetik a La Ligát, a BL-ben pedig a legjobb nyolc között vannak. Mit mást kérhetnénk még Xabitól?

– Egy erős csapatot látok, különösen a védekezést tekintve, de nagyon hatékonyak a támadásokban is. Mbappé remek formában van, és Bellingham is visszatért. Úgy gondolom, Xabinak nem lesz nehéz sikereket elérnie.

A megunhatatlan LaLiga!

A spanyol bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés egy futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.