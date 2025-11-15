A kétszeres győztes búcsúja után lett teljes az ATP-vb elődöntőjének mezőnye

Az ATP-vb csoportkörének utolsó fordulójában a nyolcadik kiemelt Félix Auger-Aliassime és harmadikként rangsorolt riválisa az első szettben sokáig fej fej mellett haladtak, aztán a kanadai a lehető legjobbkor, 5:4-es vezetésénél elvette ellenfele adogatását. A második játszmában egyik teniszező sem tudott brékelni, a rövidítésben pedig Auger-Aliassime volt a pontosabb és végül 2 óra 8 perces csata végén diadalmaskodott, búcsúztatva a kétszeres győztes németet.

Alexander Zverev búcsúzott az ATP-vb-től (Fotó: NurPhoto/AFP/Domenico Cippitelli)

Ezzel véget értek a csoportmérkőzések az ATP-világbajnokságon, a Björn Borg-csoportból Auger-Aliassime mellett Jannik Sinner, míg a Jimmy Connors-csoportból a már biztos év végi világelső Carlos Alcaraz és az ausztrál Alex de Minaur jutott négy közé.

A szombati elődöntőben Alcaraz–Auger-Aliassime, előtte pedig Sinner–De Minaur mérkőzést rendeznek.

– Rendkívül magas a színvonal, olyan ez a torna, mint egy nagy finálé, több korábbi győztessel és világelsővel. Ha az ember döntőt akar játszani, akkor kiváló játékosokon keresztül kell eljutni oda, de megragadom az esélyt, ha lesz rá lehetőségem – tekintett előre az Alcaraz elleni mérkőzésre Auger-Aliassime, aki idén az 50. győzelmét aratta az ATP Touron, emellett Milos Raonic után második kanadaiként jutott el a legjobb négyig az ATP-vb-n.