Megkezdődött az első háborúellenes gyűlés, kövesse nálunk élőben + videó

tenisz

A kétszeres győztes búcsúja után lett teljes az ATP-vb elődöntőjének mezőnye

A kanadai Félix Auger-Aliassime péntek este két játszmában, 6:4, 7:6-ra legyőzte a német Alexander Zverevet, ezzel bejutott a torinói ATP-világbajnokság elődöntőjébe. Az ATP-vb elődöntőjében Alcaraz–Auger-Aliassime és Sinner–De Minaur mérkőzéseket rendeznek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 10:43
Félix Auger-Aliassime lesz Carlos Alcaraz ellenfele az elődöntőben (Fotó: NurPhoto/AFP/Domenico Cippitelli)
Az ATP-vb csoportkörének utolsó fordulójában a nyolcadik kiemelt Félix Auger-Aliassime és harmadikként rangsorolt riválisa az első szettben sokáig fej fej mellett haladtak, aztán a kanadai a lehető legjobbkor, 5:4-es vezetésénél elvette ellenfele adogatását. A második játszmában egyik teniszező sem tudott brékelni, a rövidítésben pedig Auger-Aliassime volt a pontosabb és végül 2 óra 8 perces csata végén diadalmaskodott, búcsúztatva a kétszeres győztes németet.

Alexander Zverev búcsúzott az ATP-vb-től
Alexander Zverev búcsúzott az ATP-vb-től (Fotó: NurPhoto/AFP/Domenico Cippitelli)

Ezzel véget értek a csoportmérkőzések az ATP-világbajnokságon, a Björn Borg-csoportból Auger-Aliassime mellett Jannik Sinner, míg a Jimmy Connors-csoportból a már biztos év végi világelső Carlos Alcaraz és az ausztrál Alex de Minaur jutott négy közé.

A szombati elődöntőben Alcaraz–Auger-Aliassime, előtte pedig Sinner–De Minaur mérkőzést rendeznek.

– Rendkívül magas a színvonal, olyan ez a torna, mint egy nagy finálé, több korábbi győztessel és világelsővel. Ha az ember döntőt akar játszani, akkor kiváló játékosokon keresztül kell eljutni oda, de megragadom az esélyt, ha lesz rá lehetőségem – tekintett előre az Alcaraz elleni mérkőzésre Auger-Aliassime, aki idén az 50. győzelmét aratta az ATP Touron, emellett Milos Raonic után második kanadaiként jutott el a legjobb négyig az ATP-vb-n.

ATP-vb, Björn Borg csoport, 3. forduló:

  • Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.)–Alexander Zverev (német, 3.) 6:4, 7:6 (7-4)
  • Jannik Sinner (olasz, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 5.) 6:3, 7:6 (7-3)

A csoport végeredménye: 1. Sinner 3, 2. Auger-Aliassime 2, 3. Zverev 1, 4. Shelton 0

 

