Fazekas Gergő nem maradhatott a pályán a megtorlatlan lekönyöklése után

Csütörtök este a feléhez érkezett a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportköre. Noha a Wisla Plock egyszer sem vezetett a Barcelona elleni BL-mérkőzésen, a szünetben látott 12-12-es döntetlen után úgy tűnt, a lengyel csapat szorossá teheti a találkozót. A második félidő első percében aztán a katalánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia játékosa, Dika Mem Fazekas Gergővel egyszerre ugrott fel a félpályánál egy magasra pattant labdáért. Mem úgy nyúlt a labdáért, hogy közben lekönyökölte a magyar válogatott irányító fejét, aki ezután az arcát fogva a földre esett. A játékvezetők azonban nem ítéltek semmit és nem is videóztak – így aztán az ápolásra szorult Fazekasnak a következő három támadás erejéig el kellett hagynia a pályát.

Fazekas Gergő mellett Szita Zoltán baja is meggyűlt Dika Memmel a Wisla Plock barcelonai kézilabda-BL-mérkőzésén (Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk)

Fazekas Gergő a lekönyöklése után jól tért vissza a Wisla Plockba

Fazekas addig csapata egyik legjobbja volt, az ideiglenes kiesése viszont fordulatot hozott a találkozón: a Barcelona 20-14-re ellépett riválisától, onnan pedig már nem volt visszaút.

Fazekas a visszatérése után ismét remekelt, és végül négy gólig jutott, de a lengyel bajnok 30-24-es vereséget szenvedett.

A Xavier Sabaté által edzett vendégeknél Ilics Zoran és Szita Zoltán is két-két gólt szerzett.

Fazekas Gergő a Wisla Plock második legeredményesebb játékos volt az ötgólos exbarcelonai Melvyn Richardson mögött. A hazaiaknál – akiket ezúttal eltiltása miatt nem Carlos Ortega irányított – Aleix Gómez kilenc gólt dobott.