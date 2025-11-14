Fazekas Gergő nem maradhatott a pályán a megtorlatlan lekönyöklése után

Csütörtök este a feléhez érkezett a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportköre. Noha a Wisla Plock egyszer sem vezetett a Barcelona elleni BL-mérkőzésen, a szünetben látott 12-12-es döntetlen után úgy tűnt, a lengyel csapat szorossá teheti a találkozót. A második félidő első percében aztán a katalánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia játékosa, Dika Mem Fazekas Gergővel egyszerre ugrott fel a félpályánál egy magasra pattant labdáért. Mem úgy nyúlt a labdáért, hogy közben lekönyökölte a magyar válogatott irányító fejét, aki ezután az arcát fogva a földre esett. A játékvezetők azonban nem ítéltek semmit és nem is videóztak – így aztán az ápolásra szorult Fazekasnak a következő három támadás erejéig el kellett hagynia a pályát.
Fazekas Gergő a lekönyöklése után jól tért vissza a Wisla Plockba
Fazekas addig csapata egyik legjobbja volt, az ideiglenes kiesése viszont fordulatot hozott a találkozón: a Barcelona 20-14-re ellépett riválisától, onnan pedig már nem volt visszaút.
Fazekas a visszatérése után ismét remekelt, és végül négy gólig jutott, de a lengyel bajnok 30-24-es vereséget szenvedett.
A Xavier Sabaté által edzett vendégeknél Ilics Zoran és Szita Zoltán is két-két gólt szerzett.
Fazekas Gergő a Wisla Plock második legeredményesebb játékos volt az ötgólos exbarcelonai Melvyn Richardson mögött. A hazaiaknál – akiket ezúttal eltiltása miatt nem Carlos Ortega irányított – Aleix Gómez kilenc gólt dobott.
Férfikézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 7. forduló:
A csoport:
- Kolstad HB (norvég)–One Veszprém HC 29-43
- HBC Nantes (francia)–Dinamo Bucuresti (román) 35-28
- Industria Kielce (lengyel)–Aalborg HB (dán) 32-32
- Sporting CP (portugál)–Füchse Berlin (német) 37-38
Az állás: 1. Füchse 14 pont, 2. Aalborg 11, 3. Nantes 8, 4. Veszprém 8, 5. Sporting 8, 6. Kielce 5, 7. Kolstad 2, 8. Dinamo 0.
B csoport:
- Eurofarm Peliszter (északmacedón)–OTP Bank-Pick Szeged 25-24
- GOG (dán)–Paris Saint-Germain (francia) 28-31
- Barcelona (spanyol)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 30-24
- SC Magdeburg (német)–PPD Zagreb (horvát) 27-22
Az állás: 1. Magdeburg 14 pont, 2. Barcelona 12, 3. Plock 8, 4. Szeged 6, 5. PSG 6, 6. GOG 6, 7. Peliszter 4, 8. Zagreb 0.