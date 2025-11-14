kézilabdaFazekas GergőOrlen Wisla Plockférfi kézi BLférfi kézilabda Bajnokok Ligája

Fazekas Gergő nem maradhatott a pályán a megtorlatlan lekönyöklése után

A férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 7. fordulójában a lengyel bajnok Wisla Plock hatgólos vereséget szenvedett a spanyol Barcelona otthonában. A vendégeknél mindhárom magyar válogatott játékos többször is eredményes volt, Fazekas Gergő lekönyöklése után azonban fordulat állt be a kézilabda-mérkőzésen.

2025. 11. 14.
Fazekas Gergő bosszankodhatott, a Wisla Plock pont nélkül maradt Barcelonában (Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk)
Csütörtök este a feléhez érkezett a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportköre. Noha a Wisla Plock egyszer sem vezetett a Barcelona elleni BL-mérkőzésen, a szünetben látott 12-12-es döntetlen után úgy tűnt, a lengyel csapat szorossá teheti a találkozót. A második félidő első percében aztán a katalánok olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia játékosa, Dika Mem Fazekas Gergővel egyszerre ugrott fel a félpályánál egy magasra pattant labdáért. Mem úgy nyúlt a labdáért, hogy közben lekönyökölte a magyar válogatott irányító fejét, aki ezután az arcát fogva a földre esett. A játékvezetők azonban nem ítéltek semmit és nem is videóztak – így aztán az ápolásra szorult Fazekasnak a következő három támadás erejéig el kellett hagynia a pályát.

Fazekas Gergő mellett Szita Zoltán baja is meggyűlt Dika Memmel a Wisla Plock barcelonai kézilabda-BL-mérkőzésén
Fazekas Gergő mellett Szita Zoltán baja is meggyűlt Dika Memmel a Wisla Plock barcelonai kézilabda-BL-mérkőzésén (Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk)

Fazekas Gergő a lekönyöklése után jól tért vissza a Wisla Plockba

Fazekas addig csapata egyik legjobbja volt, az ideiglenes kiesése viszont fordulatot hozott a találkozón: a Barcelona 20-14-re ellépett riválisától, onnan pedig már nem volt visszaút. 

Fazekas a visszatérése után ismét remekelt, és végül négy gólig jutott, de a lengyel bajnok 30-24-es vereséget szenvedett.

A Xavier Sabaté által edzett vendégeknél Ilics Zoran és Szita Zoltán is két-két gólt szerzett.

Fazekas Gergő a Wisla Plock második legeredményesebb játékos volt az ötgólos exbarcelonai Melvyn Richardson mögött. A hazaiaknál – akiket ezúttal eltiltása miatt nem Carlos Ortega irányított – Aleix Gómez kilenc gólt dobott.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 7. forduló:

A csoport:

Az állás: 1. Füchse 14 pont, 2. Aalborg 11, 3. Nantes 8, 4. Veszprém 8, 5. Sporting 8, 6. Kielce 5, 7. Kolstad 2, 8. Dinamo 0.

B csoport:

Az állás: 1. Magdeburg 14 pont, 2. Barcelona 12, 3. Plock 8, 4. Szeged 6, 5. PSG 6, 6. GOG 6, 7. Peliszter 4, 8. Zagreb 0.

 

 

