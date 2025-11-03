A Fradi drukkerein kívül másokat is visszafordítottak: Európában sem ritkák a szurkolói botrányok

Így a meccset végül csak a hazai drukkerek előtt rendezték meg.
Visszafordították a szerb szurkolókat
Két évvel korábban, 2023 februárjában a moldovai határőrség tizenkét Partizan Belgrád-szurkolót tartóztatott fel a kisinyovi reptéren, és fordított vissza Belgrádba, mivel nem feleltek meg a beutazási feltételeknek.
Nem tudták igazolni moldovai utazásuk célját, és nem rendelkeztek a szükséges dokumentumokkal
– indokolta döntését a moldovai rendőrség.
A visszafordított fanatikusok elmondása szerint a Sheriff Tiraspol–Partizan Belgrád Konferencialiga-mérkőzésre utaztak Moldovába.
Több tucat cseh szurkolót nem engedtek be Németországba a 2006-os vb alatt
A cseh válogatott az Egyesült Állomok ellen kezdte meg a szereplését a 2006-os németországi világbajnokságon. Természetesen csehek ezrei indultak el Gelsenkirchen felé, hogy élőben szurkolhassák ki a győzelmet. Azonban a német hatóságok biztonsági okokra hivatkozva szigorították a határellenőrzéseket, és elutasították több tucat cseh szurkoló beutazását. A német belügyminisztérium később elismerte, hogy a határőrizeti szervek bizonyos csoportokat, köztük a cseh szurkolókat biztonságra okokra hivatkozva nem engedtek be az országba. Az egyik hoppon maradt szurkoló a Cseh Televíviónak elárulta, mi történt velük a határon:
A hatóságok azt kérték, hogy igazoljuk, hogy megvan a Németországba való belépéshez előírt 30 eurós napi keretünk. Mivel vittünk magunkkal kaját, így nem volt nálunk ennyi készpénz, ezért nem tudtuk ezt bemutatni.
Az eset feszültséget okozott a két ország között, ugyanis a cseh kormány is kifogásolta a német hatóságok hozzáállását. A helyzet hátterében az állt, hogy a német fél a világbajnokság alatt fokozottan próbálta megelőzni a stadionokban várható rendbontásokat és erőszakos cselekményeket, így szigorúan korlátozták a potenciálisan problémás drukkercsoportok beutazását.