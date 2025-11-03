A Fradi drukkerein kívül másokat is visszafordítottak: Európában sem ritkák a szurkolói botrányok

Hegyi Zsolt szerint az osztrák fél hibázott

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közleményben cáfolta az osztrákok álláspontját. Elmondása szerint a problémát az okozta a határnál, hogy osztrák magánvasút munkatársa – a szurkolókkal való incidensektől tartva – nem vette át a mozdony vezetését a megbeszéltek szerint, és elhagyta a helyszínt.

Szijjártó Péter elárulta, mi történt a Ferencváros-szurkolókkal a határon

Hegyi Zsolt állításait Szijjártó Péter beszámolója is alátámasztotta. A külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája múlt heti epizódjában mesélte el, mi is történt valójában Hegyeshalomnál. Szijjártó Péter elmondta, hogy az osztrák sajtóban megjelent állításokkal szemben voltak osztrák rendőrök a határon. Az előzetes egyeztetések szerint innentől nekik kellett volna kísérniük a szurkolói járatot Salzburgig, ám a helyszínen közölték, hogy magyar járőröknek is a vonattal kell tartaniuk. Miután az osztrák belügyminiszterrel egyeztetve elintézték a szükséges feltételeket, hogy a vonat továbbhaladhasson, az osztrák rendőrök ismét módosítottak a feltételeken.

Ekkor az osztrákok azt találták ki, hogy minden utasnak le kell szállnia a vonatról, majd a magyar rendőröknek mindegyiket egyesével újra át kell vizsgálniuk. Csak ezután mehetett volna a vonat tovább

– folytatta Szijjártó.

Végül a vonat mégsem indulhatott tovább, mivel az osztrák rendőrök és vasutasok eltűntek a helyszínről. A törtétek után Szijjártó Péter bekérette Ausztria budapesti nagykövetét.

A külügyminiszternek azt is el kellett intéznie, hogy a bajba jutott szurkolók legalább Budapestre visszajuthassanak.