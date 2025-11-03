FradiOroszországNémetországvilágbajnoksághatárőrFerencvárosi TC

A Fradi drukkerein kívül másokat is visszafordítottak: Európában sem ritkák a szurkolói botrányok

Másfél hete a labdarúgó Európa-ligában a Ferencváros 3-2-s győzelmet aratott idegenben az RB Salzburg ellen. A mérkőzésre ferencvárosi különvonat is indult Budapestről, azonban a Fradi-szurkolókat a határon megállították, órákig várakoztatták, majd végül nem engedték be Ausztriába. A pórul járt Ferencváros-szurkolók esete nem egyedi, az elmúlt évtizedekben többször is előfordult hasonló Európában.

A különvonaton utazó Ferencváros-szurkolók nem jutottak el Salzburgig.
A különvonaton utazó Ferencváros-szurkolók nem jutottak el Salzburgig.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az osztrák hatóságok nem vállaltak felelősséget a ferencvárosi különvonat feltartóztatásáért, ugyanis álláspontjuk szerint részükről nem történt hivatalos beavatkozás. Közleményükben a magyar mozdonyvezetőre tolták a felelősséget, aki szerintük megtagadta a továbbhaladást, arra hivatkozva, hogy megsérült a vonat. Az osztrák rendőrség szerint ezt követően minden hivatali intézkedést a magyar hatóságok hajtottak végre, beleértve a Ferencváros-szurkolók visszaszállítását Budapestre. 

A Ferencváros-szurkolók esete nem egyedi, ugyanis a francia hatóságok 30 holland szurkolót tartóztattak le a francia határnál a Lille-Feyenoord Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.
A Ferencváros-szurkolók esete nem egyedi, ugyanis a francia hatóságok 30 holland szurkolót tartóztattak le a francia határnál a Lille 0150Feyenoord Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.

Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) szintén nem vállalta a felelősséget a különvonatért, ugyanis szerintük a visszafordított jármű a MÁV fennhatósága alá tartozik, ezért az ÖBB nem felelős a határon történő átvételért sem.

Hegyi Zsolt szerint az osztrák fél hibázott

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közleményben cáfolta az osztrákok álláspontját. Elmondása szerint a problémát az okozta a határnál, hogy osztrák magánvasút munkatársa – a szurkolókkal való incidensektől tartva – nem vette át a mozdony vezetését a megbeszéltek szerint, és elhagyta a helyszínt. 

Szijjártó Péter elárulta, mi történt a Ferencváros-szurkolókkal a határon

Hegyi Zsolt állításait Szijjártó Péter beszámolója is alátámasztotta. A külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája múlt heti epizódjában mesélte el, mi is történt valójában Hegyeshalomnál. Szijjártó Péter elmondta, hogy az osztrák sajtóban megjelent állításokkal szemben voltak osztrák rendőrök a határon. Az előzetes egyeztetések szerint innentől nekik kellett volna kísérniük a szurkolói járatot Salzburgig, ám a helyszínen közölték, hogy magyar járőröknek is a vonattal kell tartaniuk. Miután az osztrák belügyminiszterrel egyeztetve elintézték a szükséges feltételeket, hogy a vonat továbbhaladhasson, az osztrák rendőrök ismét módosítottak a feltételeken. 

Ekkor az osztrákok azt találták ki, hogy minden utasnak le kell szállnia a vonatról, majd a magyar rendőröknek mindegyiket egyesével újra át kell vizsgálniuk. Csak ezután mehetett volna a vonat tovább

– folytatta Szijjártó.

Végül a vonat mégsem indulhatott tovább, mivel az osztrák rendőrök és vasutasok eltűntek a helyszínről. A törtétek után Szijjártó Péter bekérette Ausztria budapesti nagykövetét.

A külügyminiszternek azt is el kellett intéznie, hogy a bajba jutott szurkolók legalább Budapestre visszajuthassanak.

 

A holland szurkolókat megelőzte a hírnevük

Hasonló esetek Európa más pontjain is előfordultak az elmúlt évtizedekben. 2025. január 29-én kétezer Feyenoord-szurkoló indult el Fraciaország felé, hogy a Lille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen biztassa csapatát, azonban a francia hatóságok 86 ultrát nem engedtek át a határon, és közülük 30 főt azonnal őrizetbe vettek.  

Az ellenőrzések során a rendőrség pirotechnikai eszközöket és olyan tárgyakat foglalt le, amelyeket „fegyverként” használhattak volna Franciaországban.

Végül a többi holland szurkoló sem jutott be a Lille-Feyenoord BL-mérkőzésre, mivel a francia rendészet nem merte megkockáztatni, hogy mindkét csapat ultrái ott legyenek a találkozón. A francia rendőrség arra hivatkozott, hogy a Feyenoord ultrái 2022-ben Marseille-ben összetűzésbe keveredtek a hazai drukkerekkel a Stade Vélodrome-ban rendezett Konferencialiga-mérkőzés előtt.

Így a meccset végül csak a hazai drukkerek előtt rendezték meg.  

Visszafordították a szerb szurkolókat

Két évvel korábban, 2023 februárjában a moldovai határőrség tizenkét Partizan Belgrád-szurkolót tartóztatott fel a kisinyovi reptéren, és fordított vissza Belgrádba, mivel nem feleltek meg a beutazási feltételeknek.

Nem tudták igazolni moldovai utazásuk célját, és nem rendelkeztek a szükséges dokumentumokkal

– indokolta döntését a moldovai rendőrség.

A visszafordított fanatikusok elmondása szerint a Sheriff Tiraspol–Partizan Belgrád Konferencialiga-mérkőzésre utaztak Moldovába. 

Több tucat cseh szurkolót nem engedtek be Németországba a 2006-os vb alatt

A cseh válogatott az Egyesült Állomok ellen kezdte meg a szereplését a 2006-os németországi világbajnokságon. Természetesen csehek ezrei indultak el Gelsenkirchen felé, hogy élőben szurkolhassák ki a győzelmet. Azonban a német hatóságok biztonsági okokra hivatkozva szigorították a határellenőrzéseket, és elutasították több tucat cseh szurkoló beutazását. A német belügyminisztérium később elismerte, hogy a határőrizeti szervek bizonyos csoportokat, köztük a cseh szurkolókat biztonságra okokra hivatkozva nem engedtek be az országba. Az egyik hoppon maradt szurkoló a Cseh Televíviónak elárulta, mi történt velük a határon:

A hatóságok azt kérték, hogy igazoljuk, hogy megvan a Németországba való belépéshez előírt 30 eurós napi keretünk. Mivel vittünk magunkkal kaját, így nem volt nálunk ennyi készpénz, ezért nem tudtuk ezt bemutatni.

Az eset feszültséget okozott a két ország között, ugyanis a cseh kormány is kifogásolta a német hatóságok hozzáállását.  A helyzet hátterében az állt, hogy a német fél a világbajnokság alatt fokozottan próbálta megelőzni a stadionokban várható rendbontásokat és erőszakos cselekményeket, így szigorúan korlátozták a potenciálisan problémás drukkercsoportok beutazását.

Sokan nem készültek fel a Kalinyingrádra

A 2018-as oroszországi világbajnokság  csoportköre után a litván határőrök mintegy 56 szurkolót fordítottak vissza, akik a Kalinyingrádi enklávéból tartottak Oroszország belső területei felé. A pórul járt szimpatizánsok egyszerűsített belépést biztosító Fan ID﻿-vel rendelkeztek ugyan, mely vízummentes utazást tett lehetővé Oroszországba és Fehéroroszországba, de Litvániában nem volt érvényes.

Több mint 100 szurkoló Kalinyingrádba ragadt a 2018-as világbajnokságon.
Több mint száz szurkoló Kalinyingrádban ragadt a 2018-as világbajnokságon

A kalinyingrádi enklávéból Oroszország további területeire ugyanis Litvánián keresztül vezet az út, ezért a vonatoknak és az utazóknak is meg kellett volna felelniük a litván vízumkövetelményeknek. A visszafordított szurkolók jelentős része Nigériából, Szenegálból, Marokkóból és Bangladesből érkezett, és egyesek csak hamis okmányokat tudtak felmutatni.

A világbajnokság korábbi szakaszában a nigériai válogatott 2-0-s vereséget szenvedett Horvátországtól a Rostec Arénában, a vereséget követően pedig mintegy 100 nigériai szurkoló rekedt Kalinyingrádban, mert szintén nem volt a litván beutazáshoz szükséges vízumuk. A bajba jutott nigériai szurkolók végül az orosz hatóságok segítségével térhettek haza.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

