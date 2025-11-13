magyar válogatottfutsalEurópa-bajnokság

Úgy kiheverték a vírust a románverő magyarok, hogy már névjegyet készíttetnek és kisbuszt bérelnek

A magyar futsalválogatott kedden 5-2-re legyőzte Litvániát, amellyel szerdán 2-2-re végzett felkészülési mérkőzésen. A mieink tíz év várakozás után jutottak ki az Európa-bajnokságra, s a januári tornára benevezhető 14 helyért nagy a konkurenciaharc. A szövetségi kapitány és az általa mellőzött legenda, Dróth Zoltán közönt zajlik a verbális háború. A románok elleni pótselejtező hőse, Büki Baltazár szerényen készül, Rábl János még nem éli bele magát, hogy utazik az Eb-re, Nagy Imre családja már kisbusz bérlését intézi, hogy szurkoljon Ljubljanában. Futsalosainkkal beszélgettünk, kiderült, mi a magyar csapat erőssége.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 13. 4:53
A sűrű klubszezon közepette is kihasználta a lehetőséget a magyar futsalválogatott, hogy készüljön a január végi Európa-bajnokságra. A costa ricai túra után a napokban kétszer is megmérkőzött az Eb-társházigazda litvánokkal Sergio Mullor együttese. Mint beszámoltunk róla, a keddi találkozót bántóan kevesen látták a Vasas sportcsarnokában, miközben többezres közönség előtt szokott pályára lépni a csapat.

futsal
A futsalválogatott oszlopos tagja, Nagy Imre (jobbra) nem ijedt meg a litvánoktól sem. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka 

– Bánt. Sajnos ebben a csarnokban sose játszottunk telt ház előtt. 

Kicsit fura nekem, hogyha Budapesten van mérkőzés, akkor általában kevesen jönnek ki. Vidéken népszerűbb a futsal, általában tele szokott lenni a lelátó.

Berettyóújfalut tudnám említeni, illetve a debreceni Főnix Arénát és Nyíregyházát. Reméljük, a közeljövőben változni fog, az eredményességünkkel mi is kicsábítjuk a közönséget – mondta lapunk kérdésére válaszolva Nagy Imre. A Berettyóújfalu játékosa mindkét meccsen betalált a litvánok kapujába, természetesen arra törekszik, hogy részt vehessen az első Európa-bajnokságán.

– Fontos mindenki számára, hogy bekerüljön az utazókeretbe. Egy Eb-n szerepelni nagy dicsőség címeres mezben. A legjobb 14 közé kerüléshez hétről hétre, hónapról hónapra fejlődni kell. 

A szövetségi kapitány figyel minket, nem szabad hátradőlni, senki sem érezheti magát kényelmesen, hogy bérelt helye van. 

Remélem, sok szurkoló elkísér majd bennünket, 2016-ban Szerbiában is szép számú magyar volt. A családom is kiutazik Szlovéniába, bérelnek kisbuszt, jönnek biztatni. Bízom benne, mások is így gondolkodnak, minél többen lesznek magyarok.

futsal
Rábl János (középen) ismét bizonyította, lehet rá számítani. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka 

Felgyorsult a futsal

Az átalakuló csapat rangidőse, a 36 éves Rábl János az egyetlen a válogatottban, aki részt vett Magyarország legutóbbi, 2016-os Eb-szereplésén is. Hiába csapatkapitány a szintén a Berettyóújfalut erősítő játékos, nem veszi készpénznek a helyét a januári csapatban.

– Nyilván szeretnék olyan állapotba kerülni, hogy benne legyek a csapatban, de szinte háromnaponta vannak bajnoki mérkőzéseink, ezért ennyire nem szaladnék előre.

Egyelőre bő keret van, készülünk. Beszélünk az Eb-ről nyilván, tudjuk, kik az ellenfeleink. Nagyon erős csoportba kerültünk. Fel kell úgy készülnünk, hogy ott megálljuk a helyünket. Az első mérkőzés Lengyelország ellen lesz, majdnem minden Európa-bajnokságon ott vannak. Erős csapatuk van, de azért megyünk, hogy letegyük a névjegyünket – nyilatkozta Rábl János. A botrányos pótselejtezőn a románokat búcsúztató magyar válogatott a lehető legnehezebb sorsolást kapta: a D csoportban szerepel majd Olaszország, a címvédő Portugália és Lengyelország társaságában. A mieink a szlovéniai Ljubljanában játsszák a csoportmérkőzéseiket a január 21-én kezdődő viadalon. Kérdés, hol tart a magyar együttes.

Küzdünk, megyünk, hajtunk, egy percig sem adjuk fel. Az átlagéletkorunk 25 év alatt van. Megfiatalított csapatunkkal próbálunk a sebességgel, agresszivitással, letámadással operálni, és nagyon sok pontrúgásgólt szerzünk. A futsal dinamikában rengeteget változott az elmúlt évek során, a magyar játékosok gyorsaságban léptek előre a nemzetközi mezőnyhöz képest

– elemzett a Magyar Nemzetnek Rábl János.

futsal
Büki Baltazárra (jobbra) egyre nagyobb teher és figyelem hárul. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka 

Ő is szeret gólt rúgni

– Nagyon nagy lehetőséghez jutottunk, hogy megmutassuk magunkat. A csapat óriási fejlődésen ment keresztül, ennek megkoronázása volt a kijutás 

– értékelte az Európa-bajnoki kijutást Büki Baltazár, aki három gólt szerzett a románok elleni két pótselejtezős találkozón, ugyanakkor nem volt ott a mélypontot jelentő norvégiai meccsen márciusban, amikor a hazai 4-0-s sikert követően öt nap múlva 4-2-re kikapott Magyarország.

– Nagyon balszerencsés időszak volt, sérülések, betegségek. Kint elkapott egy vírust a csapat, kimaradtak a helyzetek. Azóta remek szériát kaptunk el, pedig játszottunk nagyon jó csapatokkal is, és sikerült nyernünk. Említhetném a közelmúltbeli Costa Rica-i páros edzőmérkőzést is. Bízom benne, hogy ez kitart az Eb-ig. Nem mondom, hogy ott is megtartjuk a veretlenségünket, de örülnék, ha pontot, pontokat tudnánk szerezni. 

A magyar futsalválogatott immár tízmérkőzéses veretlenségi szériát épített, ugyanakkor ez éppen egybeesik azzal az időszakkal, amikor a 37 éves Dróth Zoltánt már nem válogatta be Sergio Mullor.

 Az eredmények a szövetségi kapitányt igazolják, ugyanakkor a több mint 100 gólos támadó továbbra is sérelmezi az eljárást. Büki Baltazárnak ebben a helyzetben kell helyettesítenie, pótolnia a legendát.

– Amit Zoli elért, nehéz lesz másnak véghez vinnie ebben a sportágban. Természetesen szeretek én is gólt rúgni. Egyszerűen csak próbálom segíteni a csapatot, hogy minél sikeresebb legyen – adott diplomatikus választ lapunknak Büki Baltazár.

 

