Úgy kiheverték a vírust a románverő magyarok, hogy már névjegyet készíttetnek és kisbuszt bérelnek

A sűrű klubszezon közepette is kihasználta a lehetőséget a magyar futsalválogatott, hogy készüljön a január végi Európa-bajnokságra. A costa ricai túra után a napokban kétszer is megmérkőzött az Eb-társházigazda litvánokkal Sergio Mullor együttese. Mint beszámoltunk róla, a keddi találkozót bántóan kevesen látták a Vasas sportcsarnokában, miközben többezres közönség előtt szokott pályára lépni a csapat.

A futsalválogatott oszlopos tagja, Nagy Imre (jobbra) nem ijedt meg a litvánoktól sem. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

– Bánt. Sajnos ebben a csarnokban sose játszottunk telt ház előtt.

Kicsit fura nekem, hogyha Budapesten van mérkőzés, akkor általában kevesen jönnek ki. Vidéken népszerűbb a futsal, általában tele szokott lenni a lelátó.

Berettyóújfalut tudnám említeni, illetve a debreceni Főnix Arénát és Nyíregyházát. Reméljük, a közeljövőben változni fog, az eredményességünkkel mi is kicsábítjuk a közönséget – mondta lapunk kérdésére válaszolva Nagy Imre. A Berettyóújfalu játékosa mindkét meccsen betalált a litvánok kapujába, természetesen arra törekszik, hogy részt vehessen az első Európa-bajnokságán.

– Fontos mindenki számára, hogy bekerüljön az utazókeretbe. Egy Eb-n szerepelni nagy dicsőség címeres mezben. A legjobb 14 közé kerüléshez hétről hétre, hónapról hónapra fejlődni kell.

A szövetségi kapitány figyel minket, nem szabad hátradőlni, senki sem érezheti magát kényelmesen, hogy bérelt helye van.

Remélem, sok szurkoló elkísér majd bennünket, 2016-ban Szerbiában is szép számú magyar volt. A családom is kiutazik Szlovéniába, bérelnek kisbuszt, jönnek biztatni. Bízom benne, mások is így gondolkodnak, minél többen lesznek magyarok.

Rábl János (középen) ismét bizonyította, lehet rá számítani. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Felgyorsult a futsal

Az átalakuló csapat rangidőse, a 36 éves Rábl János az egyetlen a válogatottban, aki részt vett Magyarország legutóbbi, 2016-os Eb-szereplésén is. Hiába csapatkapitány a szintén a Berettyóújfalut erősítő játékos, nem veszi készpénznek a helyét a januári csapatban.

– Nyilván szeretnék olyan állapotba kerülni, hogy benne legyek a csapatban, de szinte háromnaponta vannak bajnoki mérkőzéseink, ezért ennyire nem szaladnék előre.

Egyelőre bő keret van, készülünk. Beszélünk az Eb-ről nyilván, tudjuk, kik az ellenfeleink. Nagyon erős csoportba kerültünk. Fel kell úgy készülnünk, hogy ott megálljuk a helyünket. Az első mérkőzés Lengyelország ellen lesz, majdnem minden Európa-bajnokságon ott vannak. Erős csapatuk van, de azért megyünk, hogy letegyük a névjegyünket – nyilatkozta Rábl János. A botrányos pótselejtezőn a románokat búcsúztató magyar válogatott a lehető legnehezebb sorsolást kapta: a D csoportban szerepel majd Olaszország, a címvédő Portugália és Lengyelország társaságában. A mieink a szlovéniai Ljubljanában játsszák a csoportmérkőzéseiket a január 21-én kezdődő viadalon. Kérdés, hol tart a magyar együttes.

Küzdünk, megyünk, hajtunk, egy percig sem adjuk fel. Az átlagéletkorunk 25 év alatt van. Megfiatalított csapatunkkal próbálunk a sebességgel, agresszivitással, letámadással operálni, és nagyon sok pontrúgásgólt szerzünk. A futsal dinamikában rengeteget változott az elmúlt évek során, a magyar játékosok gyorsaságban léptek előre a nemzetközi mezőnyhöz képest

– elemzett a Magyar Nemzetnek Rábl János.