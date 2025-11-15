Rendkívüli

Megkezdődött az első háborúellenes gyűlés, kövesse nálunk élőben + videó

vb-selejtezőNémetországLuxemburgJulian Nagelsmann

Többet érdemelt Luxemburg a németek ellen? Nagelsmann véleménye az ellenfélről

A végére marad a döntés. Németország kétgólos győzelmet ért el Luxemburgban péntek este, ennek ellenére a vb-selejtező utolsó fordulójában dől csak el, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitány csapata csoportelsőként jut-e ki a labdarúgó-világbajnokságra, vagy esetleg pótselejtezőre kényszerül. Az edző azon sem lepődött volna meg, ha együttese gólt kap a luxemburgi meccsen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 9:58
Julian Nagelsmann az eredménnyel elégedett lehet, a mutatott játékkal már kevésbé (Fotó: DPA/Federico Gambarini)
A szlovák válogatott tartja a lépést. Németország Nick Woltemade duplájával 2-0-ra nyert Luxemburgban, a szlovákok pedig két érvénytelen gól után egy ráadáspercben szerzett találattal 1-0-ra legyőzték Észak-Írországot, így az európai vb-kvalifikáció A csoportjában a záróforduló előtt csak annyi biztos, hogy Németország vagy Szlovákia jut tovább. Pillanatnyilag mindkét csapat 12 pontos, a jobb gólkülönbség viszont a Julian Nagelsmann által felkészített németeknek kedvez.

A luxemburgi meccs után Julian Nagelsmann csapata fellélegezhetett, hiszen a német válogatott a saját kezében tartotta a sorsát
A luxemburgi meccs után Julian Nagelsmann csapata fellélegezhetett, hiszen a német válogatott a saját kezében tartotta a sorsát (Fotó: AFP/John Thys)

Julian Nagelsmann szerint Luxemburg gólt érdemelt volna 

A csoport élén álló, ezzel egyelőre biztos vb-szereplő német együttes gólkülönbsége öt játéknap után plusz hét, a most pótselejtezős, a sorozat nyitányán Németországot legyőző szlovákoké plusz négy, ám a németek szempontjából alakulhattak volna másként is a dolgok Luxemburgban. Meglepetésre a pont nélkül álló vendéglátó – különösen az első félidőben – mezőnyfölényben és veszélyesebben játszott, ennek fényében pedig kisebb bravúr, hogy a németek védelme kapott gól nélkül lehozta a meccset.

– Három pontot szereztünk, és ez a legfontosabb, hiszen a futball egy eredményorientált sport. Mindazonáltal lényegesen nehezebb dolgunk volt a vártnál. 

Megérdemeltük volna, hogy gólt kapjunk, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ez nem történt meg

 – mondta el a Sport Bild által idézett értékelésében Julian Nagelsmann, a németek szövetségi kapitánya, aki egyúttal azt is elismerte, hogy csapata nem tudta irányítani a játékot.

A négyesben hétfőn rendezik az utolsó meccseket, a továbbjutás szempontjából a német–szlovák rangadónak ígérkezik. Amennyiben Nagelsmann csapata nem kap ki, bebiztosítja helyét a jövő nyári világbajnokságon, egy esetleges győzelme esetén viszont a szlovák együttes tenne így. A csoportmásodik pótselejtezőn kap még lehetőséget.

