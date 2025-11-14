Rendkívüli

ÖrményországbanKerkez Milosmagyar válogatott

Váratlanul keserű lett a különben sem édes jereváni győzelem

Szinte senki sem számított erre a forgatókönyvre. A magyar válogatott játékosai boldogan, de cseppet sem elégedetten értékelték az Örményországban 1-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőt. Néhány óra múlva aztán a visszafogott öröm is elpárolgott, Írország ugyanis váratlanul 2-0-ra legyőzte Portugáliát. A vasárnapi magyar-ír találkozó így váratlanul ki-ki meccsé lépett elő az F csoportban. A szurkolókon szerencsére, ahogy Jerevánban, a Puskás Arénában sem múlik semmi.

Kibédi Péter
2025. 11. 14. 7:06
Varga Barnabás fejesgólja győzelmet ért Jerevánban
Varga Barnabás (középen) a levegő és a helyzet ura volt Jerevánban is Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A szurkolókon nem múlt semmi, Örményországban is odatették magukat. Jerevánban is vonulás előzte meg a közös szurkolást, nem lehetett akadálya a jókedvnek. Varga Barnabás góljával a pályán is minden jól alakult – egészen az első félidő végéig. Jobban játszott a magyar válogatott, megalapozott volt a remény a győzelemre.

A magyar válogatott játékosai a himnuszt éneklik, miután világbajnoki selejtező mérkőzésen 1-0-ra nyertek Örményország ellen Jerevánban
A magyar válogatott játékosai a himnuszt éneklik, miután világbajnoki selejtező mérkőzésen 1-0-ra nyertek Örményország ellen Jerevánban Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt 

A második játékrészben váratlanul feltámadtak a hazaiak, s bizony több esetben csak a szerencse mentette meg a mieinket attól, hogy az örmények egyenlítsenek. Végül sikerült kihúzni kapott gól nélkül, a magyar válogatott 1-0-ra győzött.

A magyar válogatottra ki-ki meccs vár a portugál kudarc után

A magyar játékosok önkritikusan értékeltek a találkozó után, elismerték, hogy könnyen megüthették volna a bokájukat.

Az igazi meglepetés a találkozó lefújása után három órával érte játékost, edzőt és szurkolót egyaránt. Portugália váratlanul 2-0-ra elvérzett Írország vendégeként, így a vasárnap, az írek ellen a magyar válogatott nem szenvedhet vereséget annak érdekében, hogy a második helyen végezzen az F csoportban. Persze akár még első is lehet, azért arra mégse fogadjunk, hogy a portugálok odahaza kikapnak az örményektől.

 

Szoboszlai Jerevánban is sztár

A szurkolók persze nem voltak hajlandóak bánkódni, s nem csak a magyarok, az örmények sem. Döbbenetes volt megtapasztalni, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos milyen népszerűségnek örvend Jerevánban is.

Az F csoport állása:

1. Portugália 10 pont
2. Magyarország 8
3. Írország 7
4. Örményország 3.

Videós beszámoló a jereváni mérkőzésről:

 

