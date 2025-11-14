Váratlanul keserű lett a különben sem édes jereváni győzelem

A szurkolókon nem múlt semmi, Örményországban is odatették magukat. Jerevánban is vonulás előzte meg a közös szurkolást, nem lehetett akadálya a jókedvnek. Varga Barnabás góljával a pályán is minden jól alakult – egészen az első félidő végéig. Jobban játszott a magyar válogatott, megalapozott volt a remény a győzelemre.

A magyar válogatott játékosai a himnuszt éneklik, miután világbajnoki selejtező mérkőzésen 1-0-ra nyertek Örményország ellen Jerevánban Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A második játékrészben váratlanul feltámadtak a hazaiak, s bizony több esetben csak a szerencse mentette meg a mieinket attól, hogy az örmények egyenlítsenek. Végül sikerült kihúzni kapott gól nélkül, a magyar válogatott 1-0-ra győzött.

A magyar válogatottra ki-ki meccs vár a portugál kudarc után

A magyar játékosok önkritikusan értékeltek a találkozó után, elismerték, hogy könnyen megüthették volna a bokájukat.

Az igazi meglepetés a találkozó lefújása után három órával érte játékost, edzőt és szurkolót egyaránt. Portugália váratlanul 2-0-ra elvérzett Írország vendégeként, így a vasárnap, az írek ellen a magyar válogatott nem szenvedhet vereséget annak érdekében, hogy a második helyen végezzen az F csoportban. Persze akár még első is lehet, azért arra mégse fogadjunk, hogy a portugálok odahaza kikapnak az örményektől.