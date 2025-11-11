A németek ellen szerencsét hozott – megvan az örmény–magyar meccs játékvezetője

A 42 esztendős José María Sánchez Martínez másodszor vezet majd mérkőzést a magyar válogatottnak csütörtökön, amikor Örményország ellen vb-selejtezőt vív Marco Rossi csapata. Ezt megelőzően 2022. június 11-én, a németek ellen 1-1-re végződött Nemzetek Ligája-mérkőzésen dirigált a Puskás Arénában.
A spanyol rutinos játékvezetőnek számít, 2017 óta FIFA-kerettag, 2021-es bemutatkozása óta 26 mérkőzést vezetett a Bajnokok Ligájában, de rendszeresen kap feladatokat egyéb nemzetközi kupasorozatokban is. A La Ligában 203 meccse volt eddig, bíztak már rá Barcelona–Real Madrid összecsapást is.
A magyar válogatott a pótselejtezőért küzd
Sánchez Martínez asszisztensei Raúl Cabanero Martínez és Inigo Prieto López de Cerain lesznek, míg a negyedik játékvezetői szerepet Juan Martínez Munuera tölti majd be a csütörtökön 18 órakor kezdődő örmény–magyar vb-selejtezőn. Marco Rossi együttese egy győzelemmel és az ír–portugál összecsapás számunkra kedvező alakulása esetén akár már az örmények ellen bebiztosíthatja a pótselejtezőt érő második helyet.