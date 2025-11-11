Rendkívüli

A németek ellen szerencsét hozott – megvan az örmény–magyar meccs játékvezetője

José María Sánchez Martínez vezeti a csütörtöki Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőt – adta hírül az MLSZ a hivatalos X-oldalán. A spanyol játékvezetőt másodszor jelölték a magyar válogatott mérkőzésére.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 10:26
José María Sánchez Martínez fújja a sípot az örmények ellen Fotó: José Breton Forrás: NurPhoto
A 42 esztendős José María Sánchez Martínez másodszor vezet majd mérkőzést a magyar válogatottnak csütörtökön, amikor Örményország ellen vb-selejtezőt vív Marco Rossi csapata. Ezt megelőzően 2022. június 11-én, a németek ellen 1-1-re végződött Nemzetek Ligája-mérkőzésen dirigált a Puskás Arénában.

A magyar válogatottnak eddig egy meccset vezetett, akkor 1-1-es döntetlent játszott a csapat a németekkel
A spanyol bíró a magyar válogatottnak eddig egy meccset vezetett, akkor 1-1-es döntetlent játszott a csapat a németekkel (Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

A spanyol rutinos játékvezetőnek számít, 2017 óta FIFA-kerettag, 2021-es bemutatkozása óta 26 mérkőzést vezetett a Bajnokok Ligájában, de rendszeresen kap feladatokat egyéb nemzetközi kupasorozatokban is. A La Ligában 203 meccse volt eddig, bíztak már rá Barcelona–Real Madrid összecsapást is.

A magyar válogatott a pótselejtezőért küzd

Sánchez Martínez asszisztensei Raúl Cabanero Martínez és Inigo Prieto López de Cerain lesznek, míg a negyedik játékvezetői szerepet Juan Martínez Munuera tölti majd be a csütörtökön 18 órakor kezdődő örmény–magyar vb-selejtezőn. Marco Rossi együttese egy győzelemmel és az ír–portugál összecsapás számunkra kedvező alakulása esetén akár már az örmények ellen bebiztosíthatja a pótselejtezőt érő második helyet.

 

