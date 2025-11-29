Rendkívüli

Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

profi bokszSporttörténelemvilágbajnoktestvérpárolimpiai bajnok

Áldás vagy átok – a profi boksz legismertebb testvérpárjai

Elképesztő dolgokat tud produkálni a sport, főleg olyankor, amikor testvérek ugyanabban érnek a világ tetejére vagy annak a közelébe. A profi boksz történetében több olyan testvérpár szerzett világhírnevet, ám egy minden esetben igaz volt: egymás ellen sosem léptek ringbe, ugyanakkor, ha kellett, mindig ott voltak a másiknak. Volt, hogy csak az egyikük jutott a csúcsra, de olyan is, hogy mindkét testvér eljutott a világbajnoki címig.

Molnár László
2025. 11. 29. 6:05
A legendás Spinks-fivérek idősebb tagja, Leon a nehézsúly világbajnoka lett Ali legyőzésével
A legendás Spinks-fivérek idősebb tagja, Leon a nehézsúly világbajnoka lett Ali legyőzésével Forrás: The Ring Magazine
Sokszor említették már sportolók, hogy mindig is akkor izgultak a legjobban a versenyeiken, ha a testvérükért kellett izgulniuk. A profi boksz történetében szép számmal voltak már olyan testvérpárok, akiknek a karrierje egymással párhuzamosan, sőt, akár azonos súlycsoportban is halad, és az sem volt kivétel, hogy a testvérek mindegyike felért a csúcsra. Olyan azonban sosem fordult elő a sportágban, hogy egymás ellen lépjenek ringbe a testvérek.

A profi boksz egyik leghíresebb testvérpárja: Leon és Michael Spinks együtt lett Montrealban olimpiai bajnok, majd mindketten világbajnokok lettek nehézsúlyban
A profi boksz egyik leghíresebb testvérpárja: Leon és Michael Spinks együtt lett Montrealban olimpiai bajnok, majd mindketten világbajnokok lettek nehézsúlyban   Fotó: Getty Images/Bettmann

Az amatőr és a profi boksz legendái: Leon és Michael Spinks

A Spinks-testvérek, Leon (26-17-3, 14 KO) és Michael Spinks (31-1, 21 KO) azért kerültek kapcsolatba az ökölvívással, mert szülővárosukban többször is nagyon elverték őket az utcákon csavargó gyermekbandák. Leon és a három évvel fiatalabb öccse aztán előbb az utcán bizonyítottak, aztán a ringben is. Történelmet írtak azzal, hogy ők voltak az első testvérek az ökölvívásban, akik egyazon olimpián – 1976 Montreal – aranyérmet nyertek, majd profiként is mindketten megszerezték a nehézsúlyú világbajnoki címet. 

Leon Spinks (1953–2021)

amatőr statisztika

  • 178 győzelem (133 KO), 7 vereség
  • olimpiai bajnok: 1976 Montreal, félnehézsúly
  • világbajnoki bronzérem: 1974 Havanna, félnehézsúly

profi statisztika

  • 26 győzelem (14 KO), 17 vereség, 3 döntetlen
  • vitathatatlan világbajnok: nehézsúly (WBA, WBC)

Leon 1977-ben lépett át a profik táborában, és mindössze a nyolcadik profi mérkőzésén, 1978-ban szenzációs győzelmet aratott Muhammad Ali ellen, ezzel ő lett a vitathatatlan nehézsúlyú világbajnok. Ez a győzelem a bokszsport egyik legnagyobb meglepetéseként vonult be a történelembe, ugyanis ő volt az egyetlen bunyós, aki Alitól képes volt elvenni a vb-címet. A visszavágón pontozással kikapott, és innentől kezdve már nem tudott visszatérni a csúcsra. Karrierje a hírnévvel járó nehézségek és a magánéleti problémák miatt hullámzó volt, 2021-ben hunyt el prosztatarákban. Leon fia, Cory Spinks az apja vérét örökölte, hiszen két súlycsoportban is világbajnok lett, váltósúlyban pedig vitathatatlan bajnok volt 2003 és 2005 között.

Michael Spinks (szül. 1956)

amatőr statisztika

  • 93 győzelem (35 KO), 7 vereség
  • olimpiai bajnok: 1976 Montreal, középsúly

profi statisztika

  • 31 győzelem (21 KO), 1 vereség
  • vitathatatlan világbajnok (félnehézsúly), világbajnok (nehézsúly)

A fiatalabb Spinks-fivér hosszabb és stabilabb karriert futott be, mint Leon. Vitathatatlan félnehézsúlyú világbajnok lett, majd 1985-ben felment nehézsúlyba, és legyőzte a veretlen Larry Holmes-t az IBF nehézsúlyú címéért. Ezzel ő lett az első regnáló félnehézsúlyú bajnok, aki a nehézsúlyú címet is megnyerte. ezzel ők lettek az első testvérpár, akik az olimpiai arany után világbajnoki címhez jutottak a profik között a királykategóriában. Utolsó meccse igencsak emlékezetesre sikeredett, hiszen címegyesítő ringcsatában Mike Tyson az első menetben kiütötte.  

A fiatalabbat tartották tehetségesebbnek, mégis a báty lett világbajnok: Lamont és Anthony Peterson

Lamont Peterson (35-6-1, 17 KO) és öccse, Anthony (39-1-1, 25 KO) a washingtoni utcákból küzdötték fel magukat a világelitbe. 2008-ban leigazolta őket a TOP Rank, a nevadai bokszvállalkozás a fiatalabb Peterson-fivért tartotta tehetségesebbnek, aki könnyűsúlyban és kisváltósúlyban végül nem tudott világbajnoki címet szerezni, bár egyértelműen a legjobb bunyósok közé tartozott.

Lamont viszont felért a csúcsra. Amatőrként több mint 100 mérkőzést vívott, részt vett az olimpiai válogatott munkájában is. A profik között egy igazi nagyágyú, Amir Khan legyőzésével szerezte meg az IBF kisváltósúlyú világbajnoki övét.

A Peterson-testvérek azért edzéseken összecsaptak egymással
A Peterson-testvérek azért edzéseken összecsaptak egymással     Fotó: Getty Images/Craig Hudson


Az ukrán testvérpár, akik 100 millió dollárért sem csaptak össze: Vitalij és Vlagyimir Klicsko

A korszakos ukrán duó, Vlagyimir Klicsko és bátyja, Vitalij Klicsko a nehézsúly teljes dominanciáját valósította meg. Az idősebb testvér rövidebb amatőr múlttal érkezett meg a profik közé, míg öccse egy olimpiai arannyal a nyakában tette ugyanezt. Noha Vlagyimir három szervezetnél (IBF, WBO, IBO) világbajnok volt világbajnok ugyanabban az időben, mint Vitalij, aki a WBC vb-övét viselte a derekán, nem voltak hajlandóak egymás ellen címet egyesíteni, hiába ajánlott fel Don King 100 millió dollárt a számukra ukrán nehézsúlyú profi ökölvívó 100 millió dollárért sem vállalja, hogy összecsapjon testvérével, Vitalijjal, aki a WBC világbajnoka.

– Don King 100 millió dollárt ajánlott fel, ha vállalom a Vitalij elleni meccset. Az összeg természetesen nagyon vonzó volt, de édesanyánk beteg szíve nem viselne el egy ilyen párharcot – mondta Vlagyimir.

Ugyanakkor az is sporttörténelem, hogy mindkét Klicskót legyőzte Chris Byrd: Vitalijnak a veretlenségét is elvette, majd Vlagyimir ellen előbb kikapott, majd másodjára már legyőzte a fiatalabb testvért is.

A két Klicsko még 100 millió dollárért sem volt hajlandó összecsapni egymással
A két Klicsko még 100 millió dollárért sem volt hajlandó összecsapni egymással     Fotó: Europress/AFP/Wolfgang Weihs

Vitalij Klicsko (1971)

amatőr statisztika

  • 195 győzelem (80 KO), 15 vereség
  • vb-ezüstérem: 1995 Berlin (szupernehézsúly)
  • katonai világbajnok: 1995 Róma (szupernehézsúly)

profi statisztika

  • 45 győzelem (41 KO), 2 vereség
  • világbajnok (nehézsúly – WBO, WBC)

Sokan őt tartották a jobb bunyósnak, élete legnagyobb összecsapását, Lennox Lewis ellen úgy veszítette el, hogy a 6. menetben sérülés miatt leléptették, ám a pontozólapok alapján vezetett. Aktív világbajnokként vonult vissza, miután 11 alkalommal védte meg a WBC vb-övét.

Vlagyimir Klicsko (1976)

amatőr statisztika

  • 134 győzelem (65 KO) és 6 vereség
  • olimpiai bajnok (1996 Atlanta) – nehézsúly
  • Európa-bajnoki ezüstérem (1996 Velje) – nehézsúly
  • katonai világbajnok (1995 Róma) – nehézsúly

profi statisztika

  • 64 győzelem (53 KO), 5 vereség
  • egyesített nehézsúlyú világbajnok (WBA, WBO, IBF)

Vlagyimir világbajnoki álmainak Tyson Fury vetett véget, amikor 2015-ben egészen simán kipontozta az ukránt. Miután a brit elleni visszavágó sosem jött létre, Anthony Joshua ellen még egyszer lehetőséget kapott a címszerzésre, de végül kiütéssel kikapott a 2012-es londoni olimpia bajnokától. Ez volt az utolsó csatája a ringben.

Jermall Charlo még veretlen, ikertestvére, Jermell pedig pedig a nagyváltósúly vitathatatlan bajnoka volt
Jermall Charlo még veretlen, ikertestvére, Jermell pedig pedig a nagyváltósúly vitathatatlan bajnoka volt                Fotó: The Ring Magazine

Ikrek a világ tetején: Jermell és Jermall Charlo

A profi boksz első olyan egypetéjű ikrei, akik mindketten felértek a csúcsra, sőt, egyikük még vitathatatlan bajnoknak is mondhatta magát. Jermell Charlo (35-2-1, 19 KO) és Jermall Charlo (34-0, 23 KO) igazi technikai virtuóz a ringben. Jermell 2022 és 2023 között a nagyváltósúly vitathatatlan bajnoka volt, melyet egy egészen parádés meccse veszített el pontozással 2023. szeptember 30-án Saul Canelo Alvarez ellen. Ez volt eddig az utolsó meccse, pályafutása megrekedt, amikor 2023 decemberében letartóztatták családon belüli erőszak vádjával. Készül a visszatérésre, szeptember óta folynak a tárgyalások egy Errol Spence elleni ringháború összehozásáról, és úgy tűnik, a nagy csata 2026 tavaszán összejöhet.

Jermall egy perccel idősebb testvérénél, és idén májusban bokszolt utoljára, amikor a 6. menetben kiütötte a WBA nagyközépsúlyú interkontinentális övéért Thomas Lamannát. Korábban a WBC középsúlyú világbajnoka volt, melyet öt alkalommal védett meg. Ő sem ismeretlen a rendőrség előtt, már 2022-ben bevitték családon belüli erőszak miatt.

A Fundora-testvérek történelmet írtak a profi bokszban: mindketten világbajnokok, mindketten a Harvardra járnak
A Fundora-testvérek történelmet írtak a profi bokszban: mindketten világbajnokok, mindketten a Harvardra járnak     Fotó: Ring Magazine

Akik a Harvardon tanulnak profi világbajnokként: Sebastian és Gabriela Fundora

Nem sok olyan család van a profi bokszban – sőt talán más sportágakban sem –, amely mindent feltesz arra, hogy a csúcsra érjen. A Fundora klán ilyen, még arra is képesek volt, hogy a mexikói határtól kétórányira felépített birtokán olyan edzőtermet hozzanak létre, ahol a család két szeme fénye, Sebastian (23-1-1, 14 KO) és Gabriella (17-0, 8 KO) olyan edzésmunkát végezhet, amelynek köszönhetően történelmet írhattak a sportágban.

Ugyanis a 27 éves báty a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka – a WBO-nál is ő volt a bajnok, de megfosztották a címétől, mert nem a szervezet által kijelölt ellenfél ellen bunyózott –, míg a húga a légsúly vitathatatlan bajnoka, és ők az első testvérpár a sportágban, akik együtt, egy időben rendelkeznek világbajnoki címmel. És közben mind Sebastian, mind Gabriela a Harvardon tanul.

Az ökölvívás lett a családi élet legfontosabb eleme, még az otthonukat is úgy alakították át, hogy még a felkészüléseket is ott végzi a két testvér. Az ESPN riportja szerint azonban nemcsak ők kötődnek a bokszhoz, ugyanis Freddy Fundora, az édesapa a szakmai munkát, a feleség, Monique gazdasági vezetőként az egyesületet irányítja. Ráadásul mind a hat gyermek űzte vagy űzi a sportágat.

  • Alberto Fundora: 12 sikeresen megvívott profi meccs után abbahagyta
  • Freddy Jr.: miután bevonult katonának, szintén abbahagyta az aktív bokszot
  • Sebastian Fundora: a WBC nagyváltósúlyú bajnoka
  • Gabriela Fundora: a légsúly vitathatatlan bajnoka
  • Macho Fundora: már az utánpótlás korosztályokban bokszol
  • Fabiola Fundora: már elkezdte az edzéseket
David Benavidez tovább öregbítette a hírnevét, ezúttal hét menetre volt szüksége a győzelemhez és a címvédéshez
David Benavidez tovább öregbítette a hírnevét, ezúttal hét menetre volt szüksége a győzelemhez és a címvédéshez      Fotó: The Ring Magazine

Amikor az öccs túllép a bátyján: José és David Benavidez

Ritka az olyan bunyós, aki azt elérte eddigi karrierje során, hogy a profi ökölvívás két vitathatatlan bajnoka is azért veszítette el a címét, mert nem akart kiállni ellene. Nos, David Benavidez (31-0, 25 KO) átélhette ezt, ugyanis sem Saul „Canelo” Alvarez (63-3-2, 39 KO), sem pedig Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO) nem lépett ringbe a bivaly erejével rendelkező bunyós ellen.

Nos, David nem ül a sarokba keseregni, nemrég Rijádban védte meg félnehézsúlyban a WBC világbajnoki címét. Holott ezúttal a harmadik címmeccsére készülő, kőkemény öklű Anthony Yarde (27-4, 24 KO) volt az ellenfele, ám a keményfejű brit csak a hetedik menetig bírta Benavidez csapásait. Ekkor már szinte felismerhetetlen volt az arca, ömlött a vér a szétvert orrából, így a bíró megállította a teljesen egyoldalú csatát, és kihírdette a címvédő 31. győzelmét.

A Benavidez név Daviden kívül sem ismeretlen a profi ökölvívás világában, ugyanis az édesapa, José, és David testvére, José Jr. szintén a sportág ismert és elismert képviselői. Az édesapa ma már edzőként dolgozik a fiaival, 

  • míg bátyja, José Benavidez Jr. (28-3-1, 18 KO) szintén eljutott vb-címmeccsig:
  • ám 2018 októberében egy bizonyos Terrence Crawford (42-0, 31 KO) kiütötte a 12. menetben
  • idén februárban ugyan Las Vegasban az 5. menetben kiütötte ellenfelét, de miután megbukott a doppingteszten, így döntetlenre adták a meccset, ő pedig azóta nem léphetett ringbe
  • ugyanakkor filmszínészként a Creed III-ban debütált, ő játssza Félix Chavezt.

E testvérpárok története jól mutatja, hogy a bokszban a tehetség gyakran családon belül öröklődik, de a csúcsra jutáshoz minden esetben személyes áldozat, vasfegyelem és rendkívüli mentális erő is szükséges. A Spinks testvérek olimpiai és profi diadalai, a Klicskók nehézsúlyú uralma, a Charlo ikrek címegységesítése vagy a Benavidez fivérek sikerei mind hozzájárultak a sportág legendáriumához. Egy biztos: ahol testvérek lépnek szorítóba, ott mindig több forog kockán puszta győzelemnél – a családi név becsülete is.

