Áldás vagy átok – a profi boksz legismertebb testvérpárjai

Sokszor említették már sportolók, hogy mindig is akkor izgultak a legjobban a versenyeiken, ha a testvérükért kellett izgulniuk. A profi boksz történetében szép számmal voltak már olyan testvérpárok, akiknek a karrierje egymással párhuzamosan, sőt, akár azonos súlycsoportban is halad, és az sem volt kivétel, hogy a testvérek mindegyike felért a csúcsra. Olyan azonban sosem fordult elő a sportágban, hogy egymás ellen lépjenek ringbe a testvérek.

A profi boksz egyik leghíresebb testvérpárja: Leon és Michael Spinks együtt lett Montrealban olimpiai bajnok, majd mindketten világbajnokok lettek nehézsúlyban Fotó: Getty Images/Bettmann

Az amatőr és a profi boksz legendái: Leon és Michael Spinks

A Spinks-testvérek, Leon (26-17-3, 14 KO) és Michael Spinks (31-1, 21 KO) azért kerültek kapcsolatba az ökölvívással, mert szülővárosukban többször is nagyon elverték őket az utcákon csavargó gyermekbandák. Leon és a három évvel fiatalabb öccse aztán előbb az utcán bizonyítottak, aztán a ringben is. Történelmet írtak azzal, hogy ők voltak az első testvérek az ökölvívásban, akik egyazon olimpián – 1976 Montreal – aranyérmet nyertek, majd profiként is mindketten megszerezték a nehézsúlyú világbajnoki címet.

Leon Spinks (1953–2021)

amatőr statisztika

178 győzelem (133 KO), 7 vereség

olimpiai bajnok: 1976 Montreal, félnehézsúly

világbajnoki bronzérem: 1974 Havanna, félnehézsúly

profi statisztika

26 győzelem (14 KO), 17 vereség, 3 döntetlen

vitathatatlan világbajnok: nehézsúly (WBA, WBC)

Leon 1977-ben lépett át a profik táborában, és mindössze a nyolcadik profi mérkőzésén, 1978-ban szenzációs győzelmet aratott Muhammad Ali ellen, ezzel ő lett a vitathatatlan nehézsúlyú világbajnok. Ez a győzelem a bokszsport egyik legnagyobb meglepetéseként vonult be a történelembe, ugyanis ő volt az egyetlen bunyós, aki Alitól képes volt elvenni a vb-címet. A visszavágón pontozással kikapott, és innentől kezdve már nem tudott visszatérni a csúcsra. Karrierje a hírnévvel járó nehézségek és a magánéleti problémák miatt hullámzó volt, 2021-ben hunyt el prosztatarákban. Leon fia, Cory Spinks az apja vérét örökölte, hiszen két súlycsoportban is világbajnok lett, váltósúlyban pedig vitathatatlan bajnok volt 2003 és 2005 között.