Sallai Rolandék bánhatják, hogy az isztambuli derbin óriási balhé tört ki + videó

A török bajnokság a fogadási botrány miatt hangos az elmúlt napokban, de a magyar légiósok a futballra tudtak koncentrálni a hétvégi fordulóban is. Sallai Roland a hazaiaknál végigjátszotta a Galatasaray–Trabzonspor (0-0) rangadót, a szintén végig a pályán lévő Szalai Attila gólpassza ellenére a Kasimpasa 3-2-re kikapott a Kayserispor vendégeként, Balogh Botond is szomorkodhatott a Kocaelispor Basaksehir ellen elveszített mérkőzése után, Csoboth Kevin pedig ezúttal a kispadról nézte végig a Genclerbirligi Göztepe elleni 1-0-s vereségét – a Süper Lig ötödik magyarjának, Mocsi Attilának az együttese, a Rizespor hétfőn fogadja a Karagümrüköt. A liga legjobban várt hétvégi meccse azonban a vasárnap esti isztambuli derbi volt a Besiktas és a Fenerbahce között.

A Besiktas kétgólos vezetésről kapott ki a Fenerbahce a balhés isztambuli derbin, Sallai Rolandék előnye csökkent a török bajnokságban (Fotó: Anadolu/Ali Atmaca)

A Besiktas és a Fenerbahce török bajnokija eseménydús volt

A 16-szoros bajnok Besiktas El Bilal Touré és Emirhan Topcu góljaival már az első félidő közepén 2-0-ra vezetett, ám a 26. percben a csapatkapitány, Orkun Kökcü butaságot követett el.

A tavasszal a magyar válogatott ellen is eredményes török futballista durván rátartott Edson Álvarez lábára,

amiért a játékvezető videózás után egyből piros lapot adott neki. Ez tömegjelenetet eredményezett, az ítélet nem tetszett többek között a hazaiak vezetőedzőjének, Sergen Yalcinnak sem, akit szintén kiállított a bíró.

A történtek fordulatot hoztak a mérkőzésbe, a Fenerbahce játékosai pedig még motiváltabbak lettek, miután a hazai szurkolók egy szöglet előtt palackokkal dobták fejbe az ellenfél háromszoros Bajnokok Ligája-győztes középpályását, Marco Asensiót.

Sallai Rolandéknak rossz hír az isztambuli derbin látott fordulat

A balhé után valamelyest lecsillapodtak a kedélyek, és Ismail Yüksek, valamint Asensio góljaival még a szünet előtt egyenlítettek a vendégek. A második félidőben szinte egykapuzott a Fener, ennek pedig egy védelmi hibát követően a 83. percben lett meg az eredménye:

Jhon Durán góljával fordított és 3-2-re nyert Domenico Tedesco együttese.

A 19-szeres bajnok Fenerbahce a győzelmével továbbra is veretlen a ligában, és négy pontra zárkózott az éllovas Galatasaray mögé a tabellán. A Besiktas lemaradása már 12 pont Sallaiék mögött.