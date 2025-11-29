Európa legjobbja kikéri magának, hogy edzőmeccs következne a magyaroknak a vb-n + videó

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női-kézilabda-válogatott az esélyeknek megfelelően magabiztosan, kilenc góllal győzte le Szenegált az első mérkőzésén a német–holland közös rendezésű világbajnokságon. A különbség azt sejteti, sima sikert arattak a mieink, ugyanakkor Simon Petra és társai alaposan megdolgoztak a győzelemért, amit magasztalnak az afrikaiak. A Ferencváros irányítója 3 góllal járult hozzá a jó rajthoz.

Simon Petra ritkán tudott kiszabadulni a szenegáliak szorításából (Fotó: MKSZ)

– Úgy gondolom, hogy tipikus első mérkőzése volt egy világversenynek.

Nyilván elég kemények voltak, nekünk az első félidőben a góllövéssel akadtak problémáink. Az annyira nem működött, de a második félidőben ebből kijöttünk, és úgy gondolom, magunkon tudtunk túllépni.

Ez nagyon fontos volt a győzelemhez, örülök, hogy nyerni tudtunk – értékelte a Szenegál elleni 26-17-es sikert Simon Petra, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, miért van hiányérzete.

– Az első félidőben nem a saját játékunkat játszottuk! Próbáltunk a legjobban alkalmazkodni ahhoz, hogy ők milyenek és mit csinálnak. A védekezésük ellen az, ami a legjobban ült, ha lerohanásokból gyors gólokat szereztünk. A kulcs az volt, hogy tudtunk lendületből játszani.