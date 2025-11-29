Rendkívüli

Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

magyar válogatottnői kézilabda vbSimon Petra

Európa legjobbja kikéri magának, hogy edzőmeccs következne a magyaroknak a vb-n + videó

Simon Petra szerint önmagukon tudtak túllépni a magyar női-kézilabda-válogatott tagjai a Szenegál ellen 26-17-re megnyert világbajnoki csoportmérkőzésen. Magyarország így magabiztos, de az irányító szerint tanulságos győzelmet aratott. Az Európa legjobb fiatal játékosának megválasztott 21 éves kézilabdázó leszögezte: a svájciaktól 25 góllal kikapó Irán ellen nem egy edzőmérkőzésre készülnek. Simon Petra lapunknak elárulta, több dolgot gyakorolhatnak majd a szombat esti mérkőzésen.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 29. 5:45
Simon Petra
Simon Petra egy mérkőzést sem vesz félvállról Fotó: MKSZ
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női-kézilabda-válogatott az esélyeknek megfelelően magabiztosan, kilenc góllal győzte le Szenegált az első mérkőzésén a német–holland közös rendezésű világbajnokságon. A különbség azt sejteti, sima sikert arattak a mieink, ugyanakkor Simon Petra és társai alaposan megdolgoztak a győzelemért, amit magasztalnak az afrikaiak. A Ferencváros irányítója 3 góllal járult hozzá a jó rajthoz.

Simon Petra
Simon Petra ritkán tudott kiszabadulni a szenegáliak szorításából (Fotó: MKSZ)

– Úgy gondolom, hogy tipikus első mérkőzése volt egy világversenynek. 

Nyilván elég kemények voltak, nekünk az első félidőben a góllövéssel akadtak problémáink. Az annyira nem működött, de a második félidőben ebből kijöttünk, és úgy gondolom, magunkon tudtunk túllépni.

Ez nagyon fontos volt a győzelemhez, örülök, hogy nyerni tudtunk – értékelte a Szenegál elleni 26-17-es sikert Simon Petra, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, miért van hiányérzete.

– Az első félidőben nem a saját játékunkat játszottuk! Próbáltunk a legjobban alkalmazkodni ahhoz, hogy ők milyenek és mit csinálnak. A védekezésük ellen az, ami a legjobban ült, ha lerohanásokból gyors gólokat szereztünk. A kulcs az volt, hogy tudtunk lendületből játszani.

Simon Petra, a profi

Sok idő és edzéselehetőség nincsen, kétnaponta játszik a vb-n a magyar csapat. A következő meccs azonban kilóg a sorból, tekintve, hogy a legutóbb 31., a nyitányon Svájctól 34-9-re kikapó Irán nem késztetheti komoly erőbedobásra Golovin Vlagyimir együttesét. 

– Minden mérkőzést komolyan veszünk, ugyanúgy állunk neki. Remélem, hogy tudunk gyakorolni több dolgot is majd, amik a világbajnokságon nagyon fontosak lesznek hosszútávon. Erre szükségünk lenne. 

Mi nem úgy állunk neki, hogy edzőmérkőzés, hanem úgy, hogy minden találkozót meg kell nyerni, számítanak a pontok és a gólok

 – beszélt a kettősségről az Európa legjobb fiatal kézilabdázójának megválasztott Simon, aki nem tagadja, sok változás volt a tavalyi Eb-bronzérmes csapatban. Még ezen a héten is, amikor Kovács Anett helyére „ugrott be” Falusi-Udvardi Laura, aki egy csapásra ismertté vált.

– Ancsi kiesésével Lala csatlakozott hozzánk. 

Igazából egy edzése volt, hogy összeszokjon velünk, és nagyon jól sikerült, hiszen remekül teljesített. 

Nagyon ügyes volt, boldogok vagyunk, hogy így sikerült debütálnia a válogatottban. Kell még egy kis idő, hogy jobban összeszokjunk, ami a jövőre nézve pozitívum lesz, de már elsőre is bizonyított.

Simon Petra
Ígéretes összjátékkal nyitott Simon Petra (balra) és Falusi-Udvardi Laura Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Baj, ha nem fáj

Az Irán elleni mérkőzés (szombat, 20.30, ’s-Hertogenbosch, tv.: M4 Sport) jó lehetőséget kínál Golovin Vlagyimirnek is a kísérletezgetésre. A szövetségi kapitány azokat is bevetheti, akik az első meccsen keveset vagy egyáltalán nem játszottak. 

Ki kell mondani ugyanakkor, hogy a szép játék és sok gól mellett arra is ügyelni kell, nehogy megsérüljön valaki. 

Korábban a szakember viccesen megjegyezte, annyira a pályán szeretnének lenni a játékosai, hogy szimulálják, hogy nem sérültek.

– Ez nehéz kérdés! Nyilvánvalóan egy élsportoló sohasem lehet teljesen egészséges. Valami, ha csak kicsit is, állandóan fáj, de alapvetően mindannyian egészségesek vagyunk. Ezzel együtt kell élnünk – reagált lapunknak a témára Simon Petra.

Az Origó felvezető videójában az irányító mellett az iráni kapust, illetve Kuczora Csengét és a szövetségi kapitányt is láthatják:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

