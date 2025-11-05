FTCVarga Barnabáseurópa-ligaLudogorec

Remek sorozatot teljesít Varga Barnabás, a fogadók benne, és a Fradiban is bíznak

A magyar bajnokcsapat csütörtök este folytatja szereplését az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. Az FTC következő ellenfele a bolgár Ludogorec Razgrad, amely ellen a nyáron lejátszott BL-selejtező budapesti mérkőzésén kétszer is eredményes volt Varga Barnabás.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 16:15
Varga Barnabás eddig a Genk és a Salzburg ellen volt eredményes az Európa-ligában. Fotó: Mirkó István
Másodszor szerepelhet hazai pályán az Európa-ligában az NB I bajnoka. Az FTC a Viktoria Plzen elleni, budapesti 1-1-gyel kezdte meg szereplését az európai kupasorozatban, utána idegenben győzte le a Genk, majd legutóbb a Salzburg együttesét is. A negyedik játéknapon a bolgár Ludogorec látogat a Groupama Arénába, ahol Varga Barnabás és csapattársai tovább őriznék a Ferencváros veretlenségét.

Varga Barnabás duplája is kellett a továbbjutáshoz a Ludogorec elleni, augusztusi BL-selejtezőben
Varga Barnabás duplája is kellett a továbbjutáshoz a Ludogorec elleni, augusztusi BL-selejtezőben (Fotó: Mirkó István)

 

Varga Barnabás bombaformában

A Szerencsejáték Zrt. szerdai hírleveléből az derült ki, hogy a találkozó előtt maximálisan bíznak a Ferencváros győzelmében a fogadók. Miközben a Plzen ellen 79 százalék fogadott a magyar csapatra, jelenleg a tippelők 95 százaléka várja a Fradi sikerét, míg 56 százalék úgy gondolja, hogy legalább kétgólos hazai győzelem születik a Groupama Arénában.

A siker kivívásában ezúttal is óriási szerepe lehet a Fradi válogatott csatárának, Varga Barnabásnak, aki minden sorozatot figyelembe véve eddig húsz tétmeccsen 17 gólt szerzett. 

Varga az El-ben a Genk és a Salzburg ellen volt eredményes, ráadásul minden pályára lépése alkalmával a kapuba talált a Plzen elleni El-nyitány óta, vagyis mostanáig zsinórban hét klubmérkőzésen szerzett gólt.

Ha csak a nemzetközi kupameccseket vizsgáljuk, akkor a BL-selejtezőkkel együtt kilenc összecsapáson nyolc gólnál jár a válogatott támadó, ebből kettőt a Ludogorec Razgrad ellen szerzett a két csapat augusztusi BL-meccsén, amikor a Ferencváros 3-0-ra nyert Budapesten. A csütörtöki találkozó kapcsán a nyereményszorzók és a fogadók szerint is ő a legesélyesebb arra, hogy a kapuba talál.

A Ferencváros és a Ludogorec El-meccse csütörtök 21.00-kor kezdődik.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

