„Olcsón megúsztuk” – kíméletlen dán őszinteség, ami a magyaroknak is nagyon fáj

A női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében a torna egyik esélyesének tartott dán válogatott 31-26-ra kikapott Franciaországtól, és búcsúzott a tornától. A dán játékosok a sajtóval egyetértésben önkritikusan fogadták a vereséget: nyíltan vállalták hibáikat, s úgy fogalmaztak, olcsón megúszták, ennél nagyobb pofont is kaphattak volna. Ez szemben áll a magyar reakciókkal: a magyar játékosok Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal az élen a játékvezetőket hibáztatják a kiesésért.

2025. 12. 11. 8:24
Csalódott dánok a franciák elleni vereség után Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN Forrás: AFP
A holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében Dánia váratlanul sima, 31-26-os vereséget szenvedett a tornán eddig nem különösen jól teljesítő, címvédő Franciaországtól. Ez a magyaroknak is fájdalmas, hiszen Golovin Vlagyimir csapata a középdöntőben az első helyre döntő mérkőzésen Dániától kapott ki 28-27-re. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy kedvezőtlen lett volna a sorsolás. Még tovább gondolva: az sem igazán segített volna, ha netán megverjük a dánokat, mert a franciák elleni meccs sem ígért volna sok jót.

A dánok erőlködtek és őszintén, önkritikusan elismerik, jobbak voltak a franciák a vb negyeddöntőjében
A dánok erőlködtek és őszintén, önkritikusan elismerik, jobbak voltak a franciák a vb negyeddöntőjében (Fotó: AFP/John Thys)

Őszinte, sőt drámai dán reakciók a Franciaország elleni vereség után

A sima vereség után a dán sajtó nem próbálta mentegetni a dán válogatottat, az Ekstra Bladet gyengének nevezte a dán játékot, a BT portál pedig egyenesen rémálomnak és lidércnyomásnak nevezte a 31-26-os eredményt.

Helle Thomsen szövetségi kapitánnyal az élen a játékosok is roppant önkritikusan értékeltek.

Az első perctől kezdve szenvedtünk. Zavaró és fájdalmas, de a franciák a játék minden elemében jobbak voltak nálunk

mondta ki Helle Thomsen, hozzátéve, meghatározó volt, hogy később is, valahányszor faragtak a különbségen, az ellenfelük ismét könnyedén elhúzott.

„Úgy érzem, ma nem adtunk bele mindent” – jelentette ki önkritikusan Line Haugsted. Kifejtette, hogy sok minden nem működött, ő is elismerte, Franciaország több paraméterben jobb volt, a dánok kevesebb párharcot nyertek, és kevesebb védésük volt. Hozzátette azt is, hogy felkészültek ugyan a franciák bizonyos játékhelyzeteire, mégis úgy tűnt, mintha nem lett volna meg a megfelelő reakció.

Olcsón megúsztuk. Kész szerencse, hogy nem kaptunk ki nagyobb különbséggel, de nagyon pocsék érzés így kiesni

– a dánok kapus, Anna Kristensen is roppant őszinte volt. Sajnálatát fejezte ki az első félidővel kapcsolatban, amikor ő maga is gyengén teljesített, és ez végig meghatározta a mérkőzést.

A magyarok a bírókra hárították a vereséget

Miközben a dánok roppant önkritikusan fogadták a vereségüket, a magyarok a játékvezetőket bírálták. Golovin Vlagyimir sejtelmesen arra utalt, esélyt sem adtak a csapatunknak, s a játékosok szerint is részre hajló volt a bíráskodás. Még ha ebben van is igazság, hiba lenne elmenni amellett, hogy a játék képe alapján Hollandia összességében sajnos megérdemelten győzött a mieink ellen és jutott be a legjobb négy közé.

A szaksajtó szerint reális a magyar válogatott hetedik helyezése a világbajnokságon, előzetesen is ide várták a mieinket.

 

