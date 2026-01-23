Nő, futballozik, négyszer népszerűbb, mint Szoboszlai, és veri a PL-bajnok klubját is

Tíz éve történt, hogy a Leicester City az egész világot megdöbbentve a Premier League bajnokcsapata lett. Ami a 2015–2016-os idényben történt Angliában, az mai napig a futballromantikusok kedvenc sztorija: a jellemzően a kiesés elől menekülő kiscsapat minden komolyabb előzmény nélkül győzte le a világ legerősebb bajnokságának Góliátjait. A Leicester City csodás felemelkedésének Jamie Vardy, az egykori gyári munkásból lett sztárcsatár lett a szimbóluma, aki 500 meccsen 200 gólig jutott az együttes színeiben. Most viszont Alisha Lehmann, a klub új női futballistája elképesztő mértékben nő Vardy, a Leicester City, sőt olyan sztárok fölé is, mint a liverpooli Szoboszlai Dominik.

Alisha Lehmann női futballistaként népszerűbb, mint Szoboszlai vagy az új klubja, a PL-bajnok Leicester City Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Leicester City csütörtökön jelentette be, hogy Alisha Lehmann a klub női csapatában folytatja a pályafutását. Szinte bármilyen igazolás híre a női futballban aligha lenne címlaptéma Angliában, de a svájci játékos ebben kivételt képez. A Daily Mail még ma is a legjobban futó anyagai között tartja kiemelt helyen az Alisha Lehmann-sztorit. Igaz, már a cikk címe is árulkodó:

A világ legszexisebb futballistája visszatér az angol labdarúgásba.

Ebből választ is kaphatunk arra a kérdésre, hogy miért van akkora felhajtás Alisha Lehmann körül, ami a női futballra egyáltalán nem jellemző. Hogy mennyire nem az? A sportág női változatának legnagyobb klasszisa napjainkban a spanyol Aitana Bonmatí, a Barcelona játékosa, aki a legutóbbi három női Aranylabdát kiérdemelte. Neki kétmillió követője van az Instagramon. Ami egyáltalán nem kevés, sok férfi sztáréval is vetekszik, de Alisha Lehmann 16 millió követőjének csak a töredéke.

Szoboszlai, Federer, Vardy és a Leicester City sincs a nyomában

Lehmann a férfi labdarúgókhoz mérten is elképesztően népszerű a közösségi médiában. Nekünk kézenfekvő értékmérő Szoboszlai Dominik, a valaha volt legnépszerűbb magyar sportoló az Instagramon. Szoboszlai pályája csúcsán, a Liverpool vezéreként jelenleg 4,2 millió követővel rendelkezik. A női futball hírhedt arca, Alisha Lehmann tehát csaknem négyszer népszerűbb, mint Szoboszlai Dominik a közösségi oldalon.