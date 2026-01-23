Premier LeagueAlisha LehmannLeicester CitySzoboszlai Dominik

Nő, futballozik, négyszer népszerűbb, mint Szoboszlai, és veri a PL-bajnok klubját is

Bejelentette Alisha Lehmann leigazolását a Leicester City futballcsapata. A világ legnépszerűbb női labdarúgójáról van szó, akinek az angliai visszatérése kapcsán meglepő számokat láthatunk. Annak ellenére, hogy Alisha Lehmann a női futballban nem számít klasszis játékosnak, népszerűbb a közösségi médiában, mint a férfiaknál a Premier League legnagyobb sztárjai közé emelkedő Szoboszlai Dominik. Sőt Lehmann a PL-történet legromantikusabb bajnokcsapatát, a Leicester City-t és annak legnagyobb legendáját, Jamie Vardy-t is kiütéssel veri követőszámban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 10:38
Alisha Lehmann visszatért Angliába, a Leicester City csapatába igazolt Fotó: JURGEN FROMME Forrás: firo Sportphoto
Tíz éve történt, hogy a Leicester City az egész világot megdöbbentve a Premier League bajnokcsapata lett. Ami a 2015–2016-os idényben történt Angliában, az mai napig a futballromantikusok kedvenc sztorija: a jellemzően a kiesés elől menekülő kiscsapat minden komolyabb előzmény nélkül győzte le a világ legerősebb bajnokságának Góliátjait. A Leicester City csodás felemelkedésének Jamie Vardy, az egykori gyári munkásból lett sztárcsatár lett a szimbóluma, aki 500 meccsen 200 gólig jutott az együttes színeiben. Most viszont Alisha Lehmann, a klub új női futballistája elképesztő mértékben nő Vardy, a Leicester City, sőt olyan sztárok fölé is, mint a liverpooli Szoboszlai Dominik.

Alisha Lehmann női futballistaként népszerűbb, mint Szoboszlai vagy az új klubja, a PL-bajnok Leicester City
Alisha Lehmann női futballistaként népszerűbb, mint Szoboszlai vagy az új klubja, a PL-bajnok Leicester City Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Leicester City csütörtökön jelentette be, hogy Alisha Lehmann a klub női csapatában folytatja a pályafutását. Szinte bármilyen igazolás híre a női futballban aligha lenne címlaptéma Angliában, de a svájci játékos ebben kivételt képez. A Daily Mail még ma is a legjobban futó anyagai között tartja kiemelt helyen az Alisha Lehmann-sztorit. Igaz, már a cikk címe is árulkodó:

A világ legszexisebb futballistája visszatér az angol labdarúgásba.

Ebből választ is kaphatunk arra a kérdésre, hogy miért van akkora felhajtás Alisha Lehmann körül, ami a női futballra egyáltalán nem jellemző. Hogy mennyire nem az? A sportág női változatának legnagyobb klasszisa napjainkban a spanyol Aitana Bonmatí, a Barcelona játékosa, aki a legutóbbi három női Aranylabdát kiérdemelte. Neki kétmillió követője van az Instagramon. Ami egyáltalán nem kevés, sok férfi sztáréval is vetekszik, de Alisha Lehmann 16 millió követőjének csak a töredéke.

Szoboszlai, Federer, Vardy és a Leicester City sincs a nyomában

Lehmann a férfi labdarúgókhoz mérten is elképesztően népszerű a közösségi médiában. Nekünk kézenfekvő értékmérő Szoboszlai Dominik, a valaha volt legnépszerűbb magyar sportoló az Instagramon. Szoboszlai pályája csúcsán, a Liverpool vezéreként jelenleg 4,2 millió követővel rendelkezik. A női futball hírhedt arca, Alisha Lehmann tehát csaknem négyszer népszerűbb, mint Szoboszlai Dominik a közösségi oldalon.

Van ennél meglepőbb összevetés is. Lehmann a hazájában, Svájcban a legtöbb követővel rendelkező sportoló, így minden idők egyik legnagyobb és leghíresebb teniszezőjét, a 13 millió követőt számláló Roger Federert is lenyomja.

Kanyarodjunk vissza a Leicester City-hez! A klub legnagyobb legendája, Jamie Vardy, aki jelenleg 39 évesen a Serie A-s Cremonese színeiben is rúgja a gólokat, kétmillió követővel rendelkezik az Instagramon. Lehmann nyolcszor annyival… Sőt maga a Leicester City is kevesebb mint nyolcmilliót számlál a Premier League tíz évvel ezelőtti bajnokcsapataként.

Női futballistaként a legnépszerűbbek között

A futball legmagasabb csúcsain persze jóval nagyobb számokat láthatunk:

Ugyanakkor a futballnépszerűség B osztályában, ahol nem százmilliós, hanem tízmilliós nagyságrendről beszélhetünk, egyetlen nőként Alisha Lehmann is helyet követel magának, többek között Mohamed Szalah (66 millió), Erling Haaland (40 millió), Lamine Yamal (40 millió) vagy éppen Virgil van Dijk (17 millió) mellett.

Alisha Lehmann jó futballista?

A népszerűség nem csak a hagyományosan vett értékekből fakadhat, így a sport esetében sem kell feltétlenül klasszisnak lenni hozzá, és erre Alisha Lehmann a legjobb példa. A svájci labdarúgó ugyanis nem tartozik a női futball legjobbjai közé. Vannak eredményei, tavaly a Juventusszal például olasz bajnok volt a női ligában, de nem volt meghatározó játékos, mindössze 16 meccsen játszott.

Ugyanígy a svájci válogatottnak is a tagja 2017 óta, 65 mérkőzésen lépett pályára címeres mezben, gólt lőtt a magyar csapat ellen is, de a tavalyi Európa-bajnokságon például az volt az egyik legfelkapottabb téma, hogy a nagy híre ellenére mindössze tíz percet játszott az egész tornán.

Alisha Lehmann elsősorban nem a futballteljesítménye miatt olyan népszerű, hanem a külsejével szerzi a rajongóit. Hivatalosan sportoló, de feszegeti a celebség határait, és ez igaz a mostani átigazolásának a keretezésére is. Lehmann ugyanis néhány órával azután jelentette be a Leicesterhez való igazolását, egyben a visszatérését Angliába, hogy azzal került be a bulvárhírekbe: az új pasija, Montel McKenzie, a Love Island sztárja…

