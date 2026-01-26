Van remény a visszatérésre? Anthony Joshua újra az edzőteremben

Amikor tavaly decemberben egy brutális kiütéssel szinte megsemmisítette a youtuberből bokszolóvá avanzsálódott Jake Pault (12-2, 7 KO), már mindenki arról beszélt, létrejöhet a nagy brit rangadó a visszatérését bejelentő Tyson Furyval (34-2-1, 24 KO). Azonban Anthony Joshua (29-4, 26 KO) sorsa egy pillanat alatt megfordult, amikor december 29-én autóbalesetet szenvedett Nigériában, melyben két barátja, és csapatának nagyon fontos tagja, Latif Ayodele és Sina Ghami az életét vesztette. Maga a bunyós is különböző sérüléseket szenvedett, de a fizikai fájdalmaknál a lelkiek jóval nagyobbak voltak, és sokan – többek között az édesapja is – arról beszéltek, hogy a kétszeres nehézsúlyú világbajnok sosem tér vissza a ringbe.

Anthony Joshua visszatért az edzőterembe, igaz, menedzsere szerint mindez csak terápia a barátai elveszítése miatt érzett lelki fájdalmaira Fotó: boxingscene.com/Esther Lin

Anthony Joshua már újra edz, de arról nem beszél, mit hoz a jövő

Pedig karácsony előtt úgy nézett ki, hogy a majd két éves kihagyását követően visszatérő brit bunyós csillaga újra felfutóban lehet. Amikor december 19-én, a hatodik menetben brutális jobbhoroggal nemcsak Jake Paul álmát, hanem az állkapcsát is ripityomra törte, kettejük meccse olyan rekordokat generált, ami vélhetően sokáig megdönthetetlen marad, ugyanis elképesztő csúcsokkkal zárta az összecsapást a Netflix:

világszerte 33 millió élő nézőt vonzott az első pillanattól a kiütésig

a mérkőzés 91 országban bekerült a Netflix top 10-es listájára

45 országban, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Németországban, Ausztráliában, Mexikóban és Argentínában is az első helyen végzett

összesen 1,25 milliárd letöltést hozott a Joshua-Jake Paul meccs a Netflix közösségi oldalain

214 millióan töltötték le Joshua brutális kiütését

a Kaseya Centerben a legnagyobb bevételt hozó bokszmeccs volt.

Aztán jött a tragédia, és Joshua jövője egyszeriben totál bizonytalanná vált. Azonban menedzsere, Eddie Hearn a Boxingscene.com szakportálnak adott interjújában elárulta, van remény a folytatásra, ám annak esetleges időpontjáról, vagy az ellenfél kilétéről még korai beszélni.

– A múlt héten vele voltam végig. Nyilvánvaló, hogy fizikailag felépül. Érzelmileg és lelkileg is felépül, de őszintén szólva, a bokszról most nem igazán esett szó kettőnk között. Sokan kérdezik tőlem, hogy mikor fog újra bokszolni.

A válasz pedig erre az, ha eljön az ideje, és Anthony azt jelzi, készen áll.

Most egyszerűen hagyjuk, tegye azt, amit tennie kell, gyászoljon, szedje össze magát fizikailag. Bár visszatért az edzőterembe és mindennap edz, de most inkább egyfajta terápiát jelentenek a számára, mintsem a közelgő visszatérésének bármilyen jeleit – fogalmazott Eddie Hearn.