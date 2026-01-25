női kézilabdaBajnokok LigájaBistritaGyőri Audi ETO KC

A váratlan hazai pofon és a tízperces rövidzárlat után javítottak a győriek a BL-ben

Azok után, hogy októberben a Győri Audi ETO KC tizenöt góllal kiütötte hazai pályán a Besztercét, vasárnap Romániában egy félidő után hátrányban volt vele szemben. A második játékrészben viszont már nem lehetett megállítani a címvédő Győrt, amely 27-22-re győzött a Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában, és vasárnapi sikerével egy pontra került a negyeddöntőbe jutástól. A szintén az A jelű nyolcasban szereplő Debrecennek esélye sem volt az Esbjerg ellen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 18:07
Dione Housheer volt a Győr legeredményesebb játékosa a Beszterce ellen Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A múlt hétvégén a Debrecentől a BL-ben hazai pályán meglepő vereséget szenvedő ETO a román élvonal listavezetőjéhez látogatott. Hét-hat után bő négy percig egyik fél sem talált be, s a Győr tíz perc alatt csak egyszer tudta bevenni vendéglátója kapuját. A házigazda sem szórta a gólokat, így nem szakadt el a címvédőtől, nem alakult ki két találatnál nagyobb különbség az első játékrészben, derült ki az MTI tudósításából.

Bruna De Paula már négyszáz gólnál jár a Győr mezében
Bruna De Paula már négyszáz gólnál jár a Győr mezében Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

Lassú első félidő után sima győri siker

A fordulást követően kettővel vezetett a Győr, amikor – a ritkán látható módon – már az ellenfél térfelén járó hálóőre, Hatadou Sako arcába belekapott Jennifer Gutiérrez, ám piros lapot nem, csak két percet kapott. A beálló körüli védekezését rendező ETO sorozatban hat gólt szerezve 22-15-re ellépett, a bravúrokat halmozó Sako kilenc percre lehúzta a rolót és elvette a besztercei lövők önbizalmát, innen pedig 4-0-s szériája ellenére sem volt esélye a Gloriának a visszazárkózásra.

Sako tíz védéssel, Dione Housheer a mezőny legeredményesebbjeként nyolc góllal járult hozzá a győzelemhez, amellyel már csak egy pontra van a zöld-fehér együttes a negyeddöntőbe jutástól. Bruna de Paula megszerezte 400. találatát a Győr mezében.

A két magyarral felálló Metz 39-23-ra győzött a Buducnost vendégeként. Albek Anna nyolcszor volt eredményes, Vámos Petra két gólt szerzett a sorozat honlapja alapján. A szintén az A csoportban szereplő DVSC-nek esélyes sem volt a harmadik helyezett Esbjerg otthonában, amely egy félidő alatt kilenc góllal meglépett előle, és végül ugyanilyen különbséggel, 39-30-ra nyert.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör 

A csoport, 11. forduló, vasárnap:

  • Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC 22-27 (12-11)
  • Team Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler 39-30 (21-12)

B csoport, 11. forduló, szombat: 

  • FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 38-31 (17-16)

A tabella IDE KATTINTVA érhető el.

 

