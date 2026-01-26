Maradt matematikai esély az Eb-elődöntőre, ez kell hozzá a magyar kézilabda-válogatottnak

Lengyelország és Olaszország legyőzése után az Izland elleni vereséggel zárta a férfikézilabda Eb csoportkörét a magyar válogatott, amely a malmői középdöntőben előbb Svájc ellen döntetlent játszott, majd vasárnap Szlovéniától kikapott. Kedden 20.30-tól Svédország, szerdán 18.00-tól pedig Horvátország lesz még a hátralévő két ellenfél, és matematikai esély még van arra is, hogy az elődöntőt jelentő első két hely valamelyikén végezzen Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese.
Jelenleg Izland, Svédország, Szlovénia és Horvátország is 4-4 ponttal rendelkezik, Svájcnak és Magyarországnak pedig 1-1 pontja van. Kedden sorrendben Svájc–Izland, Horvátország–Szlovénia és Svédország–Magyarország, míg szerdán Szlovénia–Izland, Magyarország–Horvátország és Svédország–Svájc találkozókat rendeznek.
Mi kell ahhoz, hogy Magyarország elődöntős legyen a férfikézilabda Eb-n?
Ahhoz, hogy a magyar válogatott még reménykedhessen a továbbjutásban és az elődöntős szereplésben, mindenképpen két sikerre van szüksége, de ez önmagában még nem lenne elég. Ekkor öt ponttal végezne a csapat, de miután horvát–szlovén és szlovén–izlandi mérkőzésekre is sor kerül még, e három rivális közül legalább egy szintén minimum öt egységgel zár. Mivel Szlovénia mindkét összecsapáson érdekelt, ezért a mieinknek az lenne a legjobb, ha ő nyerne mindkétszer. Továbbá a magyar szurkolók érdekében Svájc sem szenvedhet már vereséget, hiszen akkor Izland vagy Svédország legalább hatpontos lenne.
Leegyszerűsítve, Magyarország leginkább akkor juthat elődöntőbe, ha Svájchoz és Szlovéniához hasonlóan ő is mindkét hátralévő középdöntős találkozóját megnyeri – ekkor a szlovének mögött második lenne, ha jobb gólkülönbsége lenne, mint a svájciaknak.
Ebben a forgatókönyvben persze sok a „ha", és a papírforma sem emellett szól, de legalábbis matematikai esély van rá.
A magyar válogatott történetében a legutóbbi kontinenstornán szerzett ötödik hely volt a legjobb Európa-bajnoki szereplése, ennek megismétlésére még valamivel több esély van, hiszen ha a középdöntős csoport harmadik helyén zár, akkor pénteken megmérkőzhet a dániai Herningben az ötödik pozícióért. A realitás azonban a horvátok és a svédek elleni győzelem esetén is a csoport negyedik helye lenne, hiszen Svájc két bravúrjára is szükség lenne a döntő hétvége eléréséhez.
