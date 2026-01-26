Maradt matematikai esély az Eb-elődöntőre, ez kell hozzá a magyar kézilabda-válogatottnak

Lengyelország és Olaszország legyőzése után az Izland elleni vereséggel zárta a férfikézilabda Eb csoportkörét a magyar válogatott, amely a malmői középdöntőben előbb Svájc ellen döntetlent játszott, majd vasárnap Szlovéniától kikapott. Kedden 20.30-tól Svédország, szerdán 18.00-tól pedig Horvátország lesz még a hátralévő két ellenfél, és matematikai esély még van arra is, hogy az elődöntőt jelentő első két hely valamelyikén végezzen Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese.

A Szlovénia elleni vereség után nehéz, de nem lehetetlen helyzetbe került a magyar válogatott a férfikézilabda Eb-n Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Jelenleg Izland, Svédország, Szlovénia és Horvátország is 4-4 ponttal rendelkezik, Svájcnak és Magyarországnak pedig 1-1 pontja van. Kedden sorrendben Svájc–Izland, Horvátország–Szlovénia és Svédország–Magyarország, míg szerdán Szlovénia–Izland, Magyarország–Horvátország és Svédország–Svájc találkozókat rendeznek.

Mi kell ahhoz, hogy Magyarország elődöntős legyen a férfikézilabda Eb-n?

Ahhoz, hogy a magyar válogatott még reménykedhessen a továbbjutásban és az elődöntős szereplésben, mindenképpen két sikerre van szüksége, de ez önmagában még nem lenne elég. Ekkor öt ponttal végezne a csapat, de miután horvát–szlovén és szlovén–izlandi mérkőzésekre is sor kerül még, e három rivális közül legalább egy szintén minimum öt egységgel zár. Mivel Szlovénia mindkét összecsapáson érdekelt, ezért a mieinknek az lenne a legjobb, ha ő nyerne mindkétszer. Továbbá a magyar szurkolók érdekében Svájc sem szenvedhet már vereséget, hiszen akkor Izland vagy Svédország legalább hatpontos lenne.

Leegyszerűsítve, Magyarország leginkább akkor juthat elődöntőbe, ha Svájchoz és Szlovéniához hasonlóan ő is mindkét hátralévő középdöntős találkozóját megnyeri – ekkor a szlovének mögött második lenne, ha jobb gólkülönbsége lenne, mint a svájciaknak.

Ebben a forgatókönyvben persze sok a „ha", és a papírforma sem emellett szól, de legalábbis matematikai esély van rá.

A magyar válogatott történetében a legutóbbi kontinenstornán szerzett ötödik hely volt a legjobb Európa-bajnoki szereplése, ennek megismétlésére még valamivel több esély van, hiszen ha a középdöntős csoport harmadik helyén zár, akkor pénteken megmérkőzhet a dániai Herningben az ötödik pozícióért. A realitás azonban a horvátok és a svédek elleni győzelem esetén is a csoport negyedik helye lenne, hiszen Svájc két bravúrjára is szükség lenne a döntő hétvége eléréséhez.