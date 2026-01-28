LiverpoolBajnokok LigájaArne SlotQarabag

A korábbi diósgyőri edző megmutatta Slotnak a haditervet, a Liverpoolnak kötelező ezt követnie

A címben Valdas Dambrauskasra utaltunk, aki 2025 nyarán távozott a Diósgyőr kispadjáról, azóta pedig az azeri Sabah élén nyújt makulátlan teljesítményt. Dambrauskas többek között azt a Qarabagot is legyőzte, amely szerdán a szinte védők nélkül felálló Liverpool otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában. A Liverpool–Qarabag találkozó a többi 17 mérkőzéssel együtt szerdán 21 órakor kezdődik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 5:05
Arne Slot mindenképpen győzelemmel szeretné zárni a Bajnokok Ligája-alapszakaszt
Arne Slot mindenképpen győzelemmel szeretné zárni a Bajnokok Ligája-alapszakaszt Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Szerdán meccsdömping lesz a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, 21 órától egyszerre 18 mérkőzést fognak rendezni, köztük lesz a Liverpool–Qarabag összecsapás is. Az angol csapat jó helyzetből várja az utolsó kört, ugyanis a múlt heti, Olympique Marseille elleni 3-0-s idegenbeli győzelemmel fellépett a negyedik helyre. Arne Slot együttese 15 pontos, minden bizonnyal már egy döntetlen is elég ahhoz, hogy az első nyolcban zárjon – ami automatikus nyolcaddöntős szereplést jelent –, ugyanakkor az azeri Qarabag ellen csak a győzelem elfogadható az Anfielden, főleg az elmúlt hetek bukdácsolása után.

Liverpool–Qarabag Bajnokok Ligája-mérkőzést is rendeznek az alapszakasz utolsó fordulójában
Liverpool–Qarabag Bajnokok Ligája-mérkőzést is rendeznek az alapszakasz utolsó fordulójában  Fotó: TOFIK BABAYEV / AFP

A Qarabag a BL meglepetéscsapata idén

Amikor az azeri bajnok augusztusban 5-4-es összesítéssel kiejtette a Ferencvárost a BL-selejtező playoffjában, akkor sokan egyből rávágták, hogy az egyik kieső már biztosan megvan. Nos, ezek az emberek hatalmasat tévedtek, a Qarabag hét forduló után tízpontos, s még egy angliai vereséggel is becsúszhat az első 24 hely valamelyikére – jelenleg a 18. pozíciót foglalja el. A bakui csapat elsősorban a jó kezdésének köszönheti, hogy továbbra is esélye van a továbbjutásra.

A Qarabag az első körben a Benficát intézte el 3-1-re – amely a portugál csapat edzőjének, Bruno Lage-nak az állásába is került –, aztán a Köbenhavnt is legyőzte 2-0-ra. Az Athletic Bilbao és a Napoli elleni idegenbeli vereség abszolút papírforma volt Gurban Gurbanov csapatától, az már viszont nem annyira, hogy a Chelsea ellen 2-2-es döntetlent játszott a csapat hazai pályán. A klub a november 5-ei meccs után kapott igazán nemzetközi figyelmet, ugyanis az angolok elcsípése nagy siker volt Azerbajdzsánban. Ahogy egy hete az Eintracht Frankfurt 3-2-es legyőzése is. 

Gurbanov pedig úgy megünnepelte a Frankfurt elleni győzelmet, hogy a hétvégi, Kapaz elleni bajnokira mind a 11 kezdőjátékosát kicserélte. A Qarabag nem meglepő módon 2-0-ra ki is kapott hazai pályán.

A bajnokság már nem sétagalopp a Qarabagnak

Az elmúlt négy idényben azeri bajnok Qarabag azért megérzi a kettős terhelést. A Kapaz elleni vereség már a harmadik volt a mostani évadban, emellett három döntetlenje is van 17 forduló alatt. A 36 megszerzett pont pedig csak a második helyre elég, az élen mindössze egy vereségével és 40 pontjával az a Sabah Baku áll, amelynek edzője a magyar futball kedvelőinek ismerősen csenghet. 

Valdas Dambrauskas Diósgyőrben nem tudta magát megmutatni, a Sabah élén viszont már igen
Valdas Dambrauskas Diósgyőrben nem tudta magát megmutatni, a Sabah élén viszont már igen  Fotó: JOSE MIGUEL FERNANDEZ / NurPhoto

A litván Valdas Dambrauskas még 2025 februárja és 2025 júniusa között 12 meccsen irányította a Diósgyőrt, amellyel a hatodik helyen zárt az NB I-ben. Dambrauskas Vladimir Radenkovics helyére ült le a kispadon, ugyanakkor az idény végén a litván lemondott, s a helyére visszatért a szerb szakember. Dambrauskas távozása mögött az is állt, hogy a DVTK új sportigazgatója Kovács Zoltán lett, a felek jövőbeli tervei pedig igencsak eltértek. 

A 49 éves vezetőedző mindezt aligha bánja. Ma már Azerbajdzsánban menetel a Sabah csapatával, decemberben a Qarabagot is legyőzték 2-1-re. A Sabah legutóbb még augusztus 31-én kapott ki, 16 meccse veretlen.

Abba a gondolatmenetbe most nem kezdenénk bele, hogy a litván vezetésével hol tarthatna most a bajnokságban legutóbb a Debrecen vendégeként kétgólos előnyt elherdáló Diósgyőr, amely mindössze három pontra van a kiesést jelentő 11. helytől...

Liverpool–Qarabag: Arne Slot nehéz helyzetben

Az elmúlt hét mérkőzésükből mindössze kettőt megnyerő Vörösök – Barnsley 3-1, Marseille 3-0 – a hétvégén a Bournemeouth ellen 3-2-re kikaptak, ezzel a 13 meccses veretlenségi sorozatuk lezárult, emellett címvédőként visszacsúsztak a hatodik helyre a Premier League-ben. S ha mindez nem lenne elég Slotnak, akkor a védelemben is komoly gondjai vannak. Ibrahima Konaté családi okok miatt továbbra sem elérhető, míg Joe Gomez a hétvégén sérült meg. Mindössze négy védő elérhető a szerdai BL-meccsre:

A csapatkapitány párja egy középpályás lesz ma a védelem közepén. A Bournemouth ellen Endo Vataru állt be Gomez helyett, de Ryan Gravenberch feltűnése sem lenne meglepetés, vagy a mostani idényt látva Szoboszlai Dominik sem...

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló

  • Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 21.00
  • Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 21.00
  • Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 21.00
  • Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 21.00
  • Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 21.00 (Tv: Sport2)
  • Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 21.00
  • Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 21.00
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 21.00 (Tv: Sport1)
  • Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00
  • FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 21.00
  • PSV (holland)–Bayern München (német) 21.00
  • Ajax (holland)–Olimpiakosz (görög) 21.00
  • Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 21.00
  • Monaco (francia)–Juventus (olasz) 21.00
  • Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 21.00
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 21.00
  • Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 21.00

