A korábbi diósgyőri edző megmutatta Slotnak a haditervet, a Liverpoolnak kötelező ezt követnie

Szerdán meccsdömping lesz a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, 21 órától egyszerre 18 mérkőzést fognak rendezni, köztük lesz a Liverpool–Qarabag összecsapás is. Az angol csapat jó helyzetből várja az utolsó kört, ugyanis a múlt heti, Olympique Marseille elleni 3-0-s idegenbeli győzelemmel fellépett a negyedik helyre. Arne Slot együttese 15 pontos, minden bizonnyal már egy döntetlen is elég ahhoz, hogy az első nyolcban zárjon – ami automatikus nyolcaddöntős szereplést jelent –, ugyanakkor az azeri Qarabag ellen csak a győzelem elfogadható az Anfielden, főleg az elmúlt hetek bukdácsolása után.

Liverpool–Qarabag Bajnokok Ligája-mérkőzést is rendeznek az alapszakasz utolsó fordulójában Fotó: TOFIK BABAYEV / AFP

A Qarabag a BL meglepetéscsapata idén

Amikor az azeri bajnok augusztusban 5-4-es összesítéssel kiejtette a Ferencvárost a BL-selejtező playoffjában, akkor sokan egyből rávágták, hogy az egyik kieső már biztosan megvan. Nos, ezek az emberek hatalmasat tévedtek, a Qarabag hét forduló után tízpontos, s még egy angliai vereséggel is becsúszhat az első 24 hely valamelyikére – jelenleg a 18. pozíciót foglalja el. A bakui csapat elsősorban a jó kezdésének köszönheti, hogy továbbra is esélye van a továbbjutásra.

A Qarabag az első körben a Benficát intézte el 3-1-re – amely a portugál csapat edzőjének, Bruno Lage-nak az állásába is került –, aztán a Köbenhavnt is legyőzte 2-0-ra. Az Athletic Bilbao és a Napoli elleni idegenbeli vereség abszolút papírforma volt Gurban Gurbanov csapatától, az már viszont nem annyira, hogy a Chelsea ellen 2-2-es döntetlent játszott a csapat hazai pályán. A klub a november 5-ei meccs után kapott igazán nemzetközi figyelmet, ugyanis az angolok elcsípése nagy siker volt Azerbajdzsánban. Ahogy egy hete az Eintracht Frankfurt 3-2-es legyőzése is.

Gurbanov pedig úgy megünnepelte a Frankfurt elleni győzelmet, hogy a hétvégi, Kapaz elleni bajnokira mind a 11 kezdőjátékosát kicserélte. A Qarabag nem meglepő módon 2-0-ra ki is kapott hazai pályán.

A bajnokság már nem sétagalopp a Qarabagnak

Az elmúlt négy idényben azeri bajnok Qarabag azért megérzi a kettős terhelést. A Kapaz elleni vereség már a harmadik volt a mostani évadban, emellett három döntetlenje is van 17 forduló alatt. A 36 megszerzett pont pedig csak a második helyre elég, az élen mindössze egy vereségével és 40 pontjával az a Sabah Baku áll, amelynek edzője a magyar futball kedvelőinek ismerősen csenghet.