A Szeged klasszisa fájdalmas sebet tépett fel a magyarok elleni meccs kapcsán + videó

A Svájc elleni döntetlen és a Szlovénia ellen elszenvedett vereség után kedden este bravúrpontot szerzett a társházigazda svédek ellen a magyar férfi-kézilabdaválogatott. Az azonban eldőlt, hogy a dán–norvég–svéd közös rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott nem kerülhet a legjobb nyolc közé. A világbajnoki ezüstérmes Horvátország a Svédország elleni vereséget hozta magával a csoportkörből, azóta viszont mindhárom középdöntős meccsét megnyerte – Izland, Svájc, majd Szlovénia ellen –, így hat ponttal a csoportunk élén áll. A Szeged légiósa, Mario Sostaric szerint újabb döntő vár rájuk a magyarok ellen.

Önkívületben voltak a horvátok a szlovénok legyőzése után, Mario Sostaric szerint az ő oldalukon áll a motiváció Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A horvátok nyerték a balkáni El Clásicót

Mario Sostaric a kedd kora esti, Szlovénia elleni 29-25-es siker után állt kameránk elé, és osztotta meg gondolatait. A Szeged klasszisa hangsúlyozta, hogy a két válogatott közti derbinek megvan a történelme, és ezen a meccsen is az elejétől a végéig küzdeniük kellett, hogy életben tartsák elődöntős reményeiket.

Az a meccs tiszta érzelem volt, hatalmas nyomással mindkét oldalon. De még semmi sem dőlt el, holnap egy újabb döntő vár ránk

– jegyezte meg Mario Sostaric.

Mario Sostaric szerint többet érdemelt volna az Eb-n a magyar válogatott

A szegedi játékos a magyarok elleni meccs kapcsán elmondta, hogy nehéz ütközetre számít, ugyanis egy minőségi csapatról van szó, amely fantasztikus kézilabdát játszik: – Sok jó meccset játszott a magyar válogatott az Európa-bajnokságon, szerintem nem ezt érdemlik, hogy csak egy pontjuk legyen.

Akárcsak mi, biztos vagyok benne, hogy ők is nyerni szeretnének, főleg azután, ami tavaly Zágrábban történt, vissza szeretnének vágni

– fogalmazott Sostaric, még mielőtt Chema Rodríguez együttese a második pontját is megszerezte Svédország ellen. A Szeged játékosa azt is megjegyezte, hogy a motiváció feltehetően az ő oldalukon lesz.

A horvát szélső a tavalyi világbajnokság negyeddöntőjére utalt vissza, ami különösen fájó emlék minden magyar számára, ugyanis egy utolsó másodperces góllal maradtak alul a mieink 31-30-ra, így szertefoszlottak az elődöntős álmok.