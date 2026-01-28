Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

középdöntőMario SostaricMalmöhorvát férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatottEurópa-bajnokságHorvátország

A Szeged klasszisa fájdalmas sebet tépett fel a magyarok elleni meccs kapcsán + videó

A magyar férfi-kézilabdaválogatott szerda (ma) este 18 órától Horvátország ellen zárja az Európa-bajnokságot Malmőben. A mieink számára már nincs különösebb tét, ezzel szemben a horvátok létfontosságú pontokért szállnak majd harcba. A találkozó előtt a Szeged klasszisa, Mario Sostaric nyilatkozott lapunknak.

Tóth Norbert
2026. 01. 28. 9:38
Mario Sostaric nagy ütközetet vár a magyarok ellen.
Mario Sostaric szerint a magyarok többet érdemeltek volna az Eb-n Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Svájc elleni döntetlen és a Szlovénia ellen elszenvedett vereség után kedden este bravúrpontot szerzett a társházigazda svédek ellen a magyar férfi-kézilabdaválogatott. Az azonban eldőlt, hogy a dán–norvég–svéd közös rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott nem kerülhet a legjobb nyolc közé. A világbajnoki ezüstérmes Horvátország a Svédország elleni vereséget hozta magával a csoportkörből, azóta viszont mindhárom középdöntős meccsét megnyerte – Izland, Svájc, majd Szlovénia ellen –, így hat ponttal a csoportunk élén áll. A Szeged légiósa, Mario Sostaric szerint újabb döntő vár rájuk a magyarok ellen.

Mario Sostaric nagy ütközetet vár a magyarok ellen.
Önkívületben voltak a horvátok a szlovénok legyőzése után, Mario Sostaric szerint az ő oldalukon áll a motiváció Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

A horvátok nyerték a balkáni El Clásicót

Mario Sostaric a kedd kora esti, Szlovénia elleni 29-25-es siker után állt kameránk elé, és osztotta meg gondolatait. A Szeged klasszisa hangsúlyozta, hogy a két válogatott közti derbinek megvan a történelme, és ezen a meccsen is az elejétől a végéig küzdeniük kellett, hogy életben tartsák elődöntős reményeiket.

Az a meccs tiszta érzelem volt, hatalmas nyomással mindkét oldalon. De még semmi sem dőlt el, holnap egy újabb döntő vár ránk

– jegyezte meg Mario Sostaric.

Mario Sostaric szerint többet érdemelt volna az Eb-n a magyar válogatott

A szegedi játékos a magyarok elleni meccs kapcsán elmondta, hogy nehéz ütközetre számít, ugyanis egy minőségi csapatról van szó, amely fantasztikus kézilabdát játszik: – Sok jó meccset játszott a magyar válogatott az Európa-bajnokságon, szerintem nem ezt érdemlik, hogy csak egy pontjuk legyen. 

Akárcsak mi, biztos vagyok benne, hogy ők is nyerni szeretnének, főleg azután, ami tavaly Zágrábban történt, vissza szeretnének vágni

– fogalmazott Sostaric, még mielőtt Chema Rodríguez együttese a második pontját is megszerezte Svédország ellen. A Szeged játékosa azt is megjegyezte, hogy a motiváció feltehetően az ő oldalukon lesz.

A horvát szélső a tavalyi világbajnokság negyeddöntőjére utalt vissza, ami különösen fájó emlék minden magyar számára, ugyanis egy utolsó másodperces góllal maradtak alul a mieink 31-30-ra, így szertefoszlottak az elődöntős álmok.

Ismerős arcok a magyar csapatban

Mario Sostaric számára nem lesznek ismeretlenek a magyar játékosok, hiszen ő is régóta Magyarországon él és játszik, így többek között szegedi csapattársával, Bodó Richárddal is farkaszemet nézhet – Mindig jó móka ismerősök ellen játszani. Nagyon jó srácok, ismerem az összes magyar játékost – mondta a szerdán 18 órakor kezdődő mérkőzés kapcsán.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu