Üzent a magyar pólós, aki a vérét adta a válogatott győzelméért az Eb-n

Ha nehezen is, de megnyerte első mérkőzését a magyar válogatott a férfivízilabda Európa-bajnokság középdöntőjében, az utolsó negyedben villantva 16-11-re legyőzte Hollandiát. Varga Zsolt együttese vasárnap a szerbek elleni rangadóval folytatja a kontinensviadalt, a szövetségi kapitány szerint a kötelező rész után most jön az a része az Eb-nek, ahol eldől a sorsunk.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 9:20
Manhercz Krisztián magát sem féltve küzdött a hollandok ellen Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A hibátlan csoportkör után a középdöntő első meccsén Hollandia volt Varga Zsolt együttesének ellenfele, a korábban a szerbeket is meglepő gárda kemény küzdelemre késztette Manhercz Krisztiánékat, ám végül az utolsó negyedben sikerült ellépni, így végül 16-11-es magyar sikerrel zárult az összecsapás.

Varga Zsolt is tudja, a neheze még csak most jön
Varga Zsolt is tudja, a neheze még csak most jön Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Varga Zsolt szerint most jön a neheze

A mérkőzés után Varga Zsolt megdicsérte az ellenfelet, ugyanakkor játékosainak is gratulált, akik higgadtak tudtak maradni.

– Tudtuk, hogy a holland meccs nehéz mérkőzés lesz, szinte minden mérkőzésük, amit idáig játszottak, nehéz volt az ellenfélnek. Már Rotterdamban is meglepően jól játszottak ellenünk, főleg az elején. Megnéztük a horvátok elleni meccsüket is, amit konkrétan megnyertek, láttam bennük akkor is a potenciált. Komolyan kell venni őket, jó játékosokból áll és igenis egy jó csapattá nőtte ki magát. Amíg nekünk kötelezően hozandó mérkőzés, nekik nagy bravúr, ha ellenünk pontot vagy pontokat tudnak szerezni.

A szövetségi kapitány hozzátette, voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor a magyar csapat siettetett bizonyos helyzeteket.

– Lehetett volna ez nyitottabb mérkőzés, volt három-négy olyan lehetőség, ami könnyedebbé tehette volna ezt a meccset, ebből is tanulnunk kell.

A kötelező rész megvan, most jön az a része, ahol eldől a sorsunk az Eb-n

– mondta Varga Zsolt az M4 Sportnak.

Üzent a hősi sebesült

A negyedik negyed két kulcsmomentuma is kellett ahhoz, hogy a magyar válogatott végül különösebb izgalmak nélkül győzzön Hollandia ellen, Manhercz Krisztián mindkettőben kiemelt szerepet játszott: előbb lelopta az egyik holland ellenfél kezéről a labdát – itt még kellett utána Vogel Soma védése is –, majd három perccel a vége előtt egy holland támadás során Tim de Mey nemes egyszerűséggel odafordult és ököllel arcon ütötte a magyar játékost, akinek az eset után felrepedt a szemöldöke. A hollandot videózás után végleg kiállították, így a hátralévő időt végig emberelőnyben játszhatta Varga Zsolt együttese, amely élt is a lehetőséggel és megnyerte a találkozót.

A szövetség által 2025-ben az év vízilabdázójának választott Manhercz Krisztián a találkozó után az M4 Sport Facebook-oldalán üzent:

Jól vagyok!!

Manhercz Krisztián a vérét adta a sikerért (az üzenet a kommentek között):

Vasárnap este az olimpiai bajnok szerbek elleni rangadóval (20.30) folytatja a magyar férfiválogatott, majd kedden a vb-címvédő spanyolok (18.00) ellen zárja a középdöntőt. A csoport első két helyezettje jut a négy közé, a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

 

