A skandinávok a téli olimpia fő helyszínétől kétezer kilométerre kaptak sosem látott pofont

Ahogyan a legtöbb európai ország, úgy Dánia is a labdarúgást tekinti első számú sportágának. Női válogatottjuk 2017-ben Európa-bajnoki döntős volt, a férfiak pedig 1992-ben meg is nyerték az Eb-t – utóbbiak ugyanakkor a közelmúltban kevésbé sikeresek, a novemberi világbajnoki selejtezőkön mutatott összeomlás miatt az idei vb-ről is lemaradhatnak. Ami a népszerűséget illeti, egy skandináv országnál téli olimpiai sportágat várhatnánk a futball mögé, de a dánoknál (nem feltétlenül sorrendben) a kézilabda, a kerékpár és a tollaslabda következik a sorban. A férfi-kézilabdaválogatott jelenleg minden világversenyen címvédő, de a nők is érmesek voltak a legutóbbi Eb-n és olimpián. A dán kerékpárosok közül a közelmúltból, az országúti szakágból kiemelhető a háromszoros Grand Tour-győztes Jonas Vingegaard vagy éppen a 2019-es világbajnok Mads Pedersen. Európai szinten azonban mégis tollaslabdában a legsikeresebbek a dánok – a múlt héten viszont ez veszélybe került.

Dánia legnagyobb közelmúltbeli sikereit Viktor Axelsen szerezte tollaslabdában, nélküle honfitársai elvesztették a téli olimpia alatt rendezett Eb döntőjét. Fotó: AFP/Arun Sankar

A 2024-es párizsi nyári olimpián a férfi kézilabdázók mellett a tollaslabdázó Viktor Axelsen szerezte a másik dán aranyérmet. A címet védő klasszis kétszeres világbajnoknak is mondhatja magát, ám gyakran szenved el sérüléseket, így jelenleg is rehabilitációját tölti. Axelsen korábban már hat alkalommal lett csapat Európa-bajnok is, ami magas számnak tűnik, ha nem ismerjük a viadal történetét. A csapat Eb-t 2006-ban rendezték meg először a nőknek és a férfiaknak is, azóta – 2022 kivételével – minden második év februárjában kerül rá sor. Ez azt jelenti, hogy az idei torna előtt a két nemnél összesen 18 alkalommal osztottak ki aranyérmet. Ezek közül mindössze kétszer nem a dánok diadalmaskodtak. Az idei, törökországi Európa-bajnokságon történtek ezért jelentettek nagy pofont a skandináv országnak.

A dán tollaslabda fekete napja volt február 15-e

Bár Isztambulban csak szerdán rajtolt el, vasárnap már véget is ért a tollaslabdázók csapat Eb-je. A dán férfiak az addigi kilenc kiírás mindegyikét megnyerték, női honfitársaik pedig hétszeres bajnokként és ötszörös címvédőként várták a viadalt. A csoportkörben, majd az elődöntőben nem is okozott meglepetést a két válogatott, a három egyesből és két párosból álló, három nyert győzelemig tartó csapatmérkőzések mindegyikét megnyerve jutottak a vasárnapi fináléba.

Ott aztán a nők 3-1-es vereséget szenvedtek Bulgáriától, míg a férfiak 3-2-re kaptak ki Franciaországtól – a tollaslabdában, európai szinten megszerzett ezüstérem pedig Dániában egyenlő a nagy kudarccal.

Tavasszal a dániai Horsensben rendezik a csapatvilágbajnokságot. Itt az ázsiaiak kimagasló játéka miatt jó formában sem feltétlenül lenne papírforma a dán érem: a nők a legutóbbi kilenc(!) kiírás mindegyikében az negyeddöntőben búcsúztak, míg a férfiak mérlege a 2016-os győzelmük óta három bronzérem és egy negyeddöntős szereplés. Hazai pályán azonban nyilvánvalóan nagy elvárások lesznek a dán válogatottak felé, még ha a csapat Eb intő jel is lehetett. És, ha megnézzük az elmúlt évek eredménysorát, már nem az első.