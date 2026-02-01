férfi kézilabda EbNémetországDániadöntő

Tizennégy év után hazai pályán nyert Európa-bajnoki aranyat Dánia

A férfikézilabda Európa-bajnokság herninigi döntőjében a német válogatott két piros lap ellenére is küzdött, de a kulcspillanatokban rendre hibázott, így nem tudta átvenni az irányítást. Dánia fegyelmezett és hatékony játékkal nyerte meg az Európa-bajnokságot, a döntőben 34-27-re felülkerekedve.

2026. 02. 01.
Dánia uralta az egész Európa-bajnokságot, egy vereséggel és nyolc győzelemmel lettek Európa-bajnokok
Dánia uralta az egész Európa-bajnokságot, egy vereséggel és nyolc győzelemmel lettek Európa-bajnokok Fotó: Jozo Cabraja / Kolektiff
Az Európa-bajnokság döntőjét a kontinenstorna aranyérmét legutóbb tizennégy éve elhódító dánok és a tíz évvel ezelőtti aranyérmes németek vívták. A dánok az utolsó győzelmük óta kétszer, 2014-ben az idei döntő helyszínén, Herningben, majd 2024-ben Kölnben is elbuktak egy döntőt. A két csapat legutóbb hat napja a középdöntőben játszott egymás ellen, akkor Dánia 31-26-ra nyert, nagy torna döntőjében a 2024-es olimpia fináléjában találkoztak, akkor is a dánok nyertek fölényesen, 39-26-ra.

Dánia ellen csak egyszer vezetett Németország a döntőben, a küzdele végig nagy volt, de a dán győzelem nem forgott komoly veszélyben
Dánia ellen csak egyszer vezetett Németország a döntőben, a küzdelem végig nagy volt, de a dán győzelem nem forgott komoly veszélyben Fotó: Jozo Cabraja / Kolektiff 

Dánia nem adta ki a kezéből az irányítást

A döntő első félideje kiegyenlített, magas színvonalú küzdelmet hozott az első perctől kezdve. Mindkét oldalon a védekezés és a kapusteljesítmény dominált: a dán Emil Nielsen és a német Andreas Wolff hosszú percekig sorozatban hozta a bravúros védéseket. 

Felváltva vezettek a csapatok, amikor Tom Kiesler, ha vétlenül is, de alkarral eltalálta Mathias Gidselt, amiért a német játékos piros lapot kapott. A kiállítás megzavarta a németeket, és lendületet adott a dánoknak, akik Simon Pytlick és Jóhan Hansen góljaival háromgólos előnybe kerültek. Sokáig nem tartott az előnyük, a németek Juri Knorr és Julian Köster irányításával zárkóztak, majd Franz Semper találatával egyenlítettek. 

A vezetést azonban nem tudták átvenni, sőt a hazai közönség által hajtott Dánia a félidőre ismét meglépett két góllal, és 18-16-os vezetéssel mehettek szünetre.

A második félidő elején továbbra is a kapusok domináltak, a bravúros védések hosszú gólcsendet hoztak. A németek igyekeztek kapaszkodni, de a döntő pillanatokban rendre ritmust tudott váltani Dánia. Emil Nielsen visszatérése a kapuba kulcsfontosságúnak bizonyult: kivédte Nils Lichtlein büntetőjét, majd Niclas Kirkeløkke találatával a dánok először léptek el négy góllal, ami extázisba hozta a herningi közönséget.

A mérkőzés sorsát végleg megpecsételte, hogy rövid videózás után Jannik Kohlbacher is piros lapot kapott Mads Hoxer elleni szabálytalanságáért, így a németek Tom Kiesler után második emberüket veszítették el a döntőben. Bár Németország hét a hat elleni játékkal és időkérésekkel próbált közelebb férkőzni, a különbséget nem tudta ledolgozni. Dán oldalon Jóhan Hansen magabiztosan értékesítette a büntetőket, Mathias Gidsel pedig történelmet írt: 66. góljával minden idők legeredményesebb játékosa lett egy férfi Európa-bajnokságon. 

A hajrában a németek már csak szorossá tenni tudták a mérkőzést, Dánia azonban megőrizte előnyét, és kontrollált játékkal vitte végig az Eb-döntőt, s nyerte meg az aranyérmet a 34-27-es sikerrel.

Leutóbb, 2010-ben a francia válogatott volt egyszerre Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai címvédő, most a dánok egyszerre ülnek a három nagy torna trónján.

Eredmények:

Korábban, a harmadik helyért:
Izland–Horvátország 33-34 (14-17)
Döntő:
Németország–Dánia 34-27 (18-16)

A 2026-os Európa-bajnokság végeredménye: 1. Dánia 2. Németország 3. Horvátország 4. Izland, 5. Portugália, 6. Svédország, 7. Franciaország, 8. Szlovénia, 9. Norvégia, 10. MAGYARORSZÁG, 11. Spanyolország, 12. Svájc, 13. Feröer-szigetek, 14. Észak-Macedónia, 15. Hollandia, 16. Ausztria, 17. Csehország, 18. Olaszország, 19. Szerbia, 20. Grúzia, 21. Lengyelország, 22. Románia, 23. Montenegró, 24. Ukrajna

 

