Tizennégy év után hazai pályán nyert Európa-bajnoki aranyat Dánia

Az Európa-bajnokság döntőjét a kontinenstorna aranyérmét legutóbb tizennégy éve elhódító dánok és a tíz évvel ezelőtti aranyérmes németek vívták. A dánok az utolsó győzelmük óta kétszer, 2014-ben az idei döntő helyszínén, Herningben, majd 2024-ben Kölnben is elbuktak egy döntőt. A két csapat legutóbb hat napja a középdöntőben játszott egymás ellen, akkor Dánia 31-26-ra nyert, nagy torna döntőjében a 2024-es olimpia fináléjában találkoztak, akkor is a dánok nyertek fölényesen, 39-26-ra.

Dánia ellen csak egyszer vezetett Németország a döntőben, a küzdelem végig nagy volt, de a dán győzelem nem forgott komoly veszélyben Fotó: Jozo Cabraja / Kolektiff

Dánia nem adta ki a kezéből az irányítást

A döntő első félideje kiegyenlített, magas színvonalú küzdelmet hozott az első perctől kezdve. Mindkét oldalon a védekezés és a kapusteljesítmény dominált: a dán Emil Nielsen és a német Andreas Wolff hosszú percekig sorozatban hozta a bravúros védéseket.

Felváltva vezettek a csapatok, amikor Tom Kiesler, ha vétlenül is, de alkarral eltalálta Mathias Gidselt, amiért a német játékos piros lapot kapott. A kiállítás megzavarta a németeket, és lendületet adott a dánoknak, akik Simon Pytlick és Jóhan Hansen góljaival háromgólos előnybe kerültek. Sokáig nem tartott az előnyük, a németek Juri Knorr és Julian Köster irányításával zárkóztak, majd Franz Semper találatával egyenlítettek.

A vezetést azonban nem tudták átvenni, sőt a hazai közönség által hajtott Dánia a félidőre ismét meglépett két góllal, és 18-16-os vezetéssel mehettek szünetre.

A második félidő elején továbbra is a kapusok domináltak, a bravúros védések hosszú gólcsendet hoztak. A németek igyekeztek kapaszkodni, de a döntő pillanatokban rendre ritmust tudott váltani Dánia. Emil Nielsen visszatérése a kapuba kulcsfontosságúnak bizonyult: kivédte Nils Lichtlein büntetőjét, majd Niclas Kirkeløkke találatával a dánok először léptek el négy góllal, ami extázisba hozta a herningi közönséget.

A mérkőzés sorsát végleg megpecsételte, hogy rövid videózás után Jannik Kohlbacher is piros lapot kapott Mads Hoxer elleni szabálytalanságáért, így a németek Tom Kiesler után második emberüket veszítették el a döntőben. Bár Németország hét a hat elleni játékkal és időkérésekkel próbált közelebb férkőzni, a különbséget nem tudta ledolgozni. Dán oldalon Jóhan Hansen magabiztosan értékesítette a büntetőket, Mathias Gidsel pedig történelmet írt: 66. góljával minden idők legeredményesebb játékosa lett egy férfi Európa-bajnokságon.

A hajrában a németek már csak szorossá tenni tudták a mérkőzést, Dánia azonban megőrizte előnyét, és kontrollált játékkal vitte végig az Eb-döntőt, s nyerte meg az aranyérmet a 34-27-es sikerrel.