Bolla Bendegúz nem kertelt a Fradi-ügyben sem, szerinte nem méltó, ami történik

Sajtóhírek szerint Bolla Bendegúz a téli átigazolási szezonban a Ferencváros és a Serie A-s Udinese futballistája is lehetett volna, ám végül maradt az osztrák élvonalbeli Rapid Wienben. A magyar válogatott alapembere most kendőzetlenül beszélt arról, hogy mi történt a háttérben, miért nem lett a Fradi vagy éppen az olasz topligás klub játékosa.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 10:18
Bolla Bendegúz a magyar válogatott mezében Fotó: SEVERIN AICHBAUER Forrás: APA-PictureDesk
Bolla Bendegúz 2024 nyara óta futballozik a Rapid Wien csapatában, ahol kulcsjátékosnak számít, ám sokak szerint eljött a váltás ideje. Voltak is komoly érdeklődők iránta, sajtóhírek szerint az Udinese és a Fradi is le akarta igazolni.

Bolla Bendegúz nem cseréli le a Rapid Wien mezét, most nem lehetett a Fradi játékosa
Bolla Bendegúz nem cseréli le a Rapid Wien mezét, most nem lehetett a Fradi játékosa Fotó: SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk

Végül egyik klub sem járt sikerrel, a Ferencváros Bolla helyett Osváth Attilát igazolta le jobbhátvédnek Paksról – aki hétvégén egyből gólpasszal mutatkozott be az Újpest elleni derbin. A 26 éves Bolla a Bunteto.com interjújában nyíltan beszélt arról, hogy miért nem jött össze a klubváltás.

Ezért nem lett a Fradi vagy az Udinese játékosa

Bár a sajtóhíreket hivatalosan senki sem erősítette meg, Bolla a mostani nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy a Fradi és az Udinese érdeklődése is valós volt.

– A mai Ferencvárost senkinek sem kell bemutatni, odahaza a legdominánsabb együttes, egy ideje pedig már az európai főtábla állandó résztvevője, mondhatni nemzetközileg is meghatározó klub. Megtisztelő, ha a Fradi érdeklődik egy játékos iránt, ugyanakkor a Rapid sportigazgatója az első perctől leszögezte, alapemberként számolnak velem – mondta ki Bolla nyíltan, hogy az osztrák klub nem engedte el őt, vagy legalábbis a bécsiek úgy ítélték meg, nem kaptak elég jó ajánlatot:

Nehéz helyzetben van a csapat, nem zártuk valami fényesen az őszt, a téli átigazolási időszak pedig már csak olyan, hogy elég bajosan lehet egy-egy játékost pótolni.

Bolla külön kitért az Udinese érdeklődésére is.

– Egész életemben azért dolgoztam, hogy topligás csapatba kerüljek, de ahogy az előbb is mondtam, tisztában voltam vele, hogy nehezen engedne el a Rapid. Mindenesetre jó visszajelzés, hogy a Parma után egy másik olasz egyesület érdeklődését is felkeltettem – mondta.

Bolla Bendegúz: Ez nem méltó a Rapid Wienhez

A Rapid Wien pocsék őszi szezonon van túl, 18 forduló után mindössze a hetedik helyen áll a 12 csapatos osztrák Bundesligában. A korábban a Fradi edzőjeként is dolgozó Peter Stögert ki is rúgták a gyenge eredmények miatt.

– Jócskán alulteljesített a csapat, nem méltó a Rapidhoz a hetedik helyünk a bajnokságban – jelentette ki Bolla. – Főleg a keret minősége alapján. A téli edzőváltás után, amikor Peter Stöger ment, és jött Johannes Hoff Thorup, új útra léptünk. A felkészülést már a dán trénerrel végeztük, tetszik a futballról alkotott elképzelése, illik a csapathoz, ugyanakkor megvannak még a rossz beidegződéseink, amikkel mielőbb le kell számolnunk.

