teniszkézfogásukránGálfi Dalma

Mindenki a kézfogást várta az újabb magyar–ukrán teniszmérkőzés végén

A világranglistán 90. Gálfi Dalma továbbjutott a 115 ezer dollár (36,7 millió forint) összdíjazású, oeirasi kemény pályás női tenisztorna negyeddöntőjébe. A magyar játékos ellenfele egy ukrán teniszezőnő, Anhelina Kalinyina volt a szerdai nyolcaddöntőben – a múlt héten történtek fényében az egyoldalú találkozó végén az volt a legnagyobb kérdés, hogy lesz-e kézfogás a két fél között.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 17:03
Az ukrán Anhelina Kalinyina Gálfi Dalma ellen játszott Oeirasban Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Múlt héten Bondár Anna és Olekszandra Olijnyikova kolozsvári találkozója nagy visszhangot váltott ki, amiért az ukrán teniszezőnő nem volt hajlandó kezet fogni magyar ellenfelével, akinek a „bűne” az volt, hogy 2022 végén részt vett egy szentpétervári tornán. Szerdán egy újabb magyar–ukrán teniszmérkőzést rendeztek a WTA szervezésében, ezúttal Gálfi Dalma Anhelina Kalinyina ellen játszott Oeirasban. A portugáliai helyszínen a jelenlegi versenyen második kiemelt Gálfi tavaly szabadtéren, salakon tornagyőzelmet ünnepelhetett – ezúttal kemény és fedett pályán törekszik hasonlóra.

Gálfi Dalma ukrán teniszezőnőt búcsúztatott az oeirasi torna nyolcaddöntőjében, ANhelina Kalinina
Gálfi Dalma ukrán teniszezőnőt búcsúztatott az oeirasi torna nyolcaddöntőjében Fotó:  AFP/Paul Miller

Gálfi Dalma az ukrán Anhelina Kalinyina ellen teniszezett

A világranglistán 90. Gálfi Dalma kedden az amerikai Fiona Crawley (202.) ellen két játszmában nyert, így következhetett a szerdai nyolcaddöntőben Kalinyina (199.), akitől eddigi egyetlen, négy és fél évvel ezelőtti találkozóján vereséget szenvedett. Az ukrán játékos azóta járt a világranglista 25. helyén is, a közelmúltban viszont nem találja a formáját, így az oeirasi összecsapásukat már Gálfi várhatta esélyesként.

A 27 éves magyar játékos élt is ezzel, és már a mérkőzés elejétől kezdve magabiztosan játszott. Kalinyinának elsősorban a saját adogatásaival gyűlt meg a baja, az első szettben az egyetlen játékát fogadóként nyerte. Aztán az ukrán teniszezőnő a második felvonás elején is hamar brékhátrányba került, és később sem volt esélye visszakapaszkodni.

Bár 4:0-s hátrányban Anhelina Kalinyina első alkalommal hozta a szerváját, a remekül teniszező Gálfi Dalma nem sokkal később így is lezárta az összecsapást. 

Gálfi végül 72 perc alatt, 6:1, 6:2-es sikerrel jutott tovább, az ukrán ellenfél pedig a vereség ellenére sportszerűen kézfogással és gratulációval fejezte be a találkozót.

A sorsolás értelmében a magyar játékos negyeddöntős ellenfele a cseh Darja Vidmanova (137.) lesz a WTA 125-ös versenyen.

Gálfi tavaly tornagyőztes lett Oeirasban:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu