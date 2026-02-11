Mindenki a kézfogást várta az újabb magyar–ukrán teniszmérkőzés végén

Múlt héten Bondár Anna és Olekszandra Olijnyikova kolozsvári találkozója nagy visszhangot váltott ki, amiért az ukrán teniszezőnő nem volt hajlandó kezet fogni magyar ellenfelével, akinek a „bűne” az volt, hogy 2022 végén részt vett egy szentpétervári tornán. Szerdán egy újabb magyar–ukrán teniszmérkőzést rendeztek a WTA szervezésében, ezúttal Gálfi Dalma Anhelina Kalinyina ellen játszott Oeirasban. A portugáliai helyszínen a jelenlegi versenyen második kiemelt Gálfi tavaly szabadtéren, salakon tornagyőzelmet ünnepelhetett – ezúttal kemény és fedett pályán törekszik hasonlóra.

Gálfi Dalma ukrán teniszezőnőt búcsúztatott az oeirasi torna nyolcaddöntőjében Fotó: AFP/Paul Miller

Gálfi Dalma az ukrán Anhelina Kalinyina ellen teniszezett

A világranglistán 90. Gálfi Dalma kedden az amerikai Fiona Crawley (202.) ellen két játszmában nyert, így következhetett a szerdai nyolcaddöntőben Kalinyina (199.), akitől eddigi egyetlen, négy és fél évvel ezelőtti találkozóján vereséget szenvedett. Az ukrán játékos azóta járt a világranglista 25. helyén is, a közelmúltban viszont nem találja a formáját, így az oeirasi összecsapásukat már Gálfi várhatta esélyesként.

A 27 éves magyar játékos élt is ezzel, és már a mérkőzés elejétől kezdve magabiztosan játszott. Kalinyinának elsősorban a saját adogatásaival gyűlt meg a baja, az első szettben az egyetlen játékát fogadóként nyerte. Aztán az ukrán teniszezőnő a második felvonás elején is hamar brékhátrányba került, és később sem volt esélye visszakapaszkodni.

Bár 4:0-s hátrányban Anhelina Kalinyina első alkalommal hozta a szerváját, a remekül teniszező Gálfi Dalma nem sokkal később így is lezárta az összecsapást.

Gálfi végül 72 perc alatt, 6:1, 6:2-es sikerrel jutott tovább, az ukrán ellenfél pedig a vereség ellenére sportszerűen kézfogással és gratulációval fejezte be a találkozót.

A sorsolás értelmében a magyar játékos negyeddöntős ellenfele a cseh Darja Vidmanova (137.) lesz a WTA 125-ös versenyen.