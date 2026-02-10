José MourinhoPortugáliabenfica

A vb után robbanhat a bomba, Mourinho ismeretlen terepen próbálhatja ki magát

Meglepő húzásra készül a Portugál Labdarúgó-szövetség. A legfrissebb hírek szerint a 2026-os világbajnokság után José Mourinho lehet a nemzeti együttes szövetségi kapitánya.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 21:08
A portugál tréner jelenleg a Benfica sikereire koncentrál Fotó: Riccardo de Luca Forrás: Anadolu/AFP
José Mourinho jelenleg a Benfica vezetőedzője, 2025 szeptemberében tért vissza a klubhoz, amellyel két évre szóló szerződést írt alá. Az ESPN információi szerint könnyen megeshet, hogy nem tart sokáig a lisszaboni kaland, a lap úgy tudja, a portugál szövetség Roberto Martínez szerződésének lejártával, a 2026-os vb után Mourinhót nevezheti ki a válogatott élére.

José Mourinho lehet a portugál válogatott szövetségi kapitánya
José Mourinho lehet a portugál válogatott szövetségi kapitánya. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

Mourinhóval kapcsolatban régóta beszélnek arról, hogy vágyik egy ehhez hasonló szerepkörre: még 2024-ben egy interjúban elmondta, hogy szeretne Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon szerepelni, és egy egész országot össze akar fogni egy csapat körül,. Ehhez a portugál válogatott irányítása ideális lehetőség lenne neki.

A Benficával Mourinho eddigi szereplése vegyes képet mutat: a klub jelenleg hétpontos lemaradással követi a listavezető Portót a bajnokságban, ugyanakkor a Bajnokok Ligájában a Real Madrid elleni 4-2-es győzelemnek köszönhetően rájátszást vívhat a nyolcaddöntőbe kerülésért – éppen a portugál szakember egykori klubjával, a Real Madriddal szemben.

 

José Mourinho után az MU korábbi edzője jöhet

A portugál szövetségben már most előkészítik a lehetséges váltást, hiszen Martínez szerződése 2026 júliusában jár le – és ha a vb-n nem sikerül kiemelkedő eredményt elérnie, szinte biztosan új szövetségi kapitány érkezhet.

Amennyiben a szövetség felkínálja a nemzeti együttes kispadját Mourinhónak, s ő elfogadja azt, a Benficának is új vezetőedzőre lesz szüksége. Az elsődleges jelölt az a Rúben Amorim lehet, aki a Manchester Unitednél eltöltött évét megelőzően a rivális Sporting CP-nél szerzett hírnevet magának.

 

